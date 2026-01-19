Бывший спортдир «Акрона» Чистяков о летней критике от Дзюбы: «Это недопустимо. Есть вещи, которые должны оставаться внутри. Могу предполагать, с чьей подачи он это сказал»

Бывший спортдир «Акрона» о критике от Дзюбы: это недопустимо.

Бывший спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков оценил слова форварда клуба Артема Дзюбы, раскритиковавшего состав команды в августе 2025 года.

– После поражения от ЦСКА в 6-м туре (1:3) Артем Дзюба раскритиковал клуб: «Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17-19-летние». Как вы на это реагировали?

– Не скажу, что это оказало дополнительное давление на меня. Понятно, что на старте летнего трансферного окна многие футболисты срывались, но это не означает, что «Акрон» начал подписывать футболистов из-за слов Дзюбы.

Я могу предполагать, с чьей подачи Дзюба это сказал. На мой взгляд, это недопустимо, есть вещи, которые должны оставаться внутри клуба. При этом я с большим уважением отношусь к Дзюбе, его регалиям и заслугам – в том числе в «Акроне ».

– В эфире «Итогов» Леонид Слуцкий сказал, что Дзюбу использовали – и хоть не сказал напрямую, кто это был, намекал на Заура Тедеева. Вы говорите, что можете предполагать, с чьей подачи выступил Дзюба. Так с чьей?

– Могу только разделить ответ Леонида Викторовича.

– Вы исключаете вероятность, что это был самостоятельный порыв Дзюбы?

– У нас с Артемом сложились нормальные отношения. Понятно, что он сначала мог что-то высказать в шутку, потом переходил уже на более серьезный тон, спрашивал: «Ну как там с трансферами?» Я неоднократно говорил, что «Акрон» не собирается привозить футболистов для количества – мы будем приобретать игроков исключительно в стартовый состав. Можно было привести и десять новичков к первому сбору, но что это были бы за футболисты?

– После публичного выступления Дзюбы вы разговаривали?

– Да, но не об этом.

– Как это?

– А что это дало бы? Артем поддерживает главного тренера, это нормальная ситуация. Игрок не обязан понимать все нюансы переговоров. То, что у меня не сложилось с Тедеевым, вообще никак не касается Дзюбы, – сказал Чистяков в интервью Спортсу’‘.

Как устроены трансферы «Акрона»? Интервью бывшего директора, которого критиковали Дзюба и Тедеев