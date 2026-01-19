Марокканские журналисты освистали тренера Сенегала после финала Кубка Африки и потребовали от Тиава уйти с пресс-конференции. Ее отменили «по соображениям безопасности»

Марокканские журналисты сорвали пресс-конференцию тренера сборной Сенегала.

Сборная Сенегала выиграла Кубок Африки , победив Марокко в решающем матче (1:0 в экстра-таймах). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим Диас исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь Сенегала Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

После игры тренер Сенегала Пап Тиав должен был выступить на пресс-конференции, но не смог сделать этого из-за поведения марокканских журналистов. Они стоя освистали тренера и потребовали от него «убраться». На это отреагировали репортеры из Сенегала, что привело к конфликту между журналистами двух стран.

Тиав ушел из помещения, но конфликт между журналистами продолжился. Через 10 минут представители Конфедерации африканского футбола объявили, что пресс-конференция «отменена по соображениям безопасности», и призвали присутствующих журналистов покинуть зал.

