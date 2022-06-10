Играл за «Сити», провалил финал ЛЧ, а сейчас активно ходит в качалку. Лорис Кариус покинул «Ливерпуль»

Прошло 1475 дней с тех пор, как Лорис Кариус последний раз пнул мяч за «Ливерпуль», футболист три сезона провел в аренде с того самого финала Лиги Чемпионов против «Мадрида» в 2018 году.

Две ошибки Кариуса стоили «Ливерпулю» победы в Лиге Чемпионов. Голкипер был отправлен в «Бешикташ» на два года, а Юрген Клопп подписал ему на замену Алиссона Беккера.

Бразилец блестяще действовал за «красных», поэтому места в команде для Кариуса просто не осталось.

Мало кто знает, что Лорис Кариус часть своей молодежной карьеры провел в «МанСити». После старта в «Штутгарте» немецкий голкипер два года играл за «горожан» в возрасте с 16 до 18 лет, но так и не смог попробовать себя в первой команде.

«Я играл в молодежной команде, каждый день тренировался с первой командой, в том числе с Джо Хартом – отличным парнем, который здорово мне помог», - рассказывал Кариус в интервью Sky Sports в 2018 году.

«Он был ролевой моделью, я ни о чем не жалею. Но я решил, что хочу играть в первой команде на постоянной основе, а это весьма сложно для такого юного футболиста, тем более голкипера, поэтому я решил сделать шаг назад и выбрать более скромный клуб», - говорит Кариус о переходе в «Майнц».

Именно из «Майнца» «Ливерпуль» подписал Кариуса за 4,75 млн фунтов, его пребывание на «Энфилде» навсегда запомнится кошмарным финалом Лиги Чемпионов 2018 года.

После матча ходили разговоры, что ошибки Кариуса были спровоцированы столкновением Лориса с Серхио Рамосом – Sport Bild сообщил, что вратарь доигрывал матч с сотрясением мозга. Но поиски причин чудовищных ошибок довольно быстро исчезли – как и Кариус из состава «Ливерпуля».

В конце августа 2018 года немец на правах аренды перешел в «Бешикташ». В Турции Лорис провел два года и сыграл 67 матчей, в которых пропустил 95 голов. Там тоже не обошлось без ошибок. В 2019 году в матче Лиги Европы со «Слованом» Кариус не рассчитал с выходом и махнул головой мимо мяча. Как и в финале Лиги чемпионов, после глупой ошибки Кариус совсем поплыл – дальше пропустил еще три. Второй залетел в ближний, в ситуации с третьим – потерял ворота при подаче с углового.

В конце сезона-2019/20 «Бешикташ» все понял и расторг контракт с немецким вратарем – тот вернулся в «Ливерпуль». Проведя предсезонку с командой Клоппа, Кариус снова уехал в аренду – на этот раз в берлинский «Унион».

В «Унионе» вратарь не был основным и долго не продержался. Уже в феврале 2021 года Bild писал, что берлинцы хотят вернуть Кариуса в «Ливерпуль», но Лорис все же доиграл сезон, проведя лишь пять матчей.

После этого немец вернулся в Англию, но Клоппу ожидаемо не пригодился. В январе этого года Юрген объяснял: «Кариус не делает абсолютно ничего плохого, он в очень хорошей форме. Он усердно тренируется и полностью отдается делу. В начале сезона мы приняли решение, что Лориус будет искать новый клуб, но этого не произошло. Я желаю Лорису всего наилучшего, и он найдет клуб, сейчас или летом, и после этого он пойдет дальше, я уверен».

Зато в свободное от игр время Кариус налег на занятия в тренажерке – зацените его роскошную форму:

Контракт Кариуса с «Ливерпулем» истек, но возьмет ли хоть один клуб из топ-5 европейских лиг настолько проблемный актив – большой вопрос.