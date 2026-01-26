  • Спортс
24

Мостовой о встрече с Карпиным на матче памяти Симоняна: «Посмеялись, пошутили, все как всегда. Чего здесь такого?»

Александр Мостовой рассказал о встрече с экс-одноклубником по «Спартаку» и «Сельте» Валерием Карпиным на матче памяти Никиты Симоняна

— Как прошла ваша встреча с Карпиным?

— Посмеялись, пошутили, все как всегда. Чего здесь такого?

— В повседневной жизни вы дружите?

— Общаемся, где‑то видимся, все как у всех. Я со всеми дружу. Мы поговорили и с Олегом Ивановичем Романцевым, с Ринатом Дасаевым, Игорем Колывановым, Сергеем Кирьяковым. С теми, с кем я много лет был вместе, — сказал Мостовой.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoСпартак
logoНикита Симонян
logoпремьер-лига Россия
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Разве может быть иначе, когда встречаются футбольные люди?
Во встречах давно всё придумано, действовал по шаблону
Ответ Nils Michael
Во встречах давно всё придумано, действовал по шаблону
у него есть опыт в таких встречах поэтому его и пригласили
А что им нужно было сделать? Абаскаля обсудить?
Что здесь такого?да то что ты опсераешь уже много лет Картина за глаза от зависти
Ответ Spartakus1984
Что здесь такого?да то что ты опсераешь уже много лет Картина за глаза от зависти
В лицемерии все давно придумано.
Ответ Green grass
В лицемерии все давно придумано.
Интересно, а как выглядит лицемерная походка 🤔
Почему он шутит, если он не юмористический человек? Люди с малых лет в юморе с гастролями с Аншлагом по России, а тут приходит не юмористический человек и, видите ли, шутит
Интеллектуально
В юморе всё давно придумано
Да адекватный Мост дядька, просто жирнюще троллит журналистов, которые ему звонят, а те и рады. Ну и многие это воспринимают всерьёз. Конечно моментами перегибает и до оскорблений доводит, а так уж сколько раз выдавал себя, что нормальный он. Футбольные люди видимо это всё понимают и обиду не таят.
Ответ Рашпель793
Да адекватный Мост дядька, просто жирнюще троллит журналистов, которые ему звонят, а те и рады. Ну и многие это воспринимают всерьёз. Конечно моментами перегибает и до оскорблений доводит, а так уж сколько раз выдавал себя, что нормальный он. Футбольные люди видимо это всё понимают и обиду не таят.
Никого он не троллит, он такой по жизни: если бы он так только с журналистами общался... А футбольные люди всё понимают, смысл на него реагировать вообще.
Ответ Рашпель793
Да адекватный Мост дядька, просто жирнюще троллит журналистов, которые ему звонят, а те и рады. Ну и многие это воспринимают всерьёз. Конечно моментами перегибает и до оскорблений доводит, а так уж сколько раз выдавал себя, что нормальный он. Футбольные люди видимо это всё понимают и обиду не таят.
А Слуцкий футбольный человек?
Обсудили Абаскаля забыл сказать ,царь )
Ответ Александр Уваров
Обсудили Абаскаля забыл сказать ,царь )
Почеканили еще...
В дружбе все давно придумано. Нужно говорить с теми,, с кем много лет вместе
