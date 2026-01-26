Мостовой о встрече с Карпиным на матче памяти Симоняна: «Посмеялись, пошутили, все как всегда. Чего здесь такого?»
Мостовой о встрече с Карпиным: посмеялись, пошутили, все как всегда.
Александр Мостовой рассказал о встрече с экс-одноклубником по «Спартаку» и «Сельте» Валерием Карпиным на матче памяти Никиты Симоняна.
— Как прошла ваша встреча с Карпиным?
— Посмеялись, пошутили, все как всегда. Чего здесь такого?
— В повседневной жизни вы дружите?
— Общаемся, где‑то видимся, все как у всех. Я со всеми дружу. Мы поговорили и с Олегом Ивановичем Романцевым, с Ринатом Дасаевым, Игорем Колывановым, Сергеем Кирьяковым. С теми, с кем я много лет был вместе, — сказал Мостовой.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
24 комментария
Разве может быть иначе, когда встречаются футбольные люди?
Во встречах давно всё придумано, действовал по шаблону
у него есть опыт в таких встречах поэтому его и пригласили
А что им нужно было сделать? Абаскаля обсудить?
Что здесь такого?да то что ты опсераешь уже много лет Картина за глаза от зависти
В лицемерии все давно придумано.
Интересно, а как выглядит лицемерная походка 🤔
Почему он шутит, если он не юмористический человек? Люди с малых лет в юморе с гастролями с Аншлагом по России, а тут приходит не юмористический человек и, видите ли, шутит
Интеллектуально
В юморе всё давно придумано
Да адекватный Мост дядька, просто жирнюще троллит журналистов, которые ему звонят, а те и рады. Ну и многие это воспринимают всерьёз. Конечно моментами перегибает и до оскорблений доводит, а так уж сколько раз выдавал себя, что нормальный он. Футбольные люди видимо это всё понимают и обиду не таят.
Никого он не троллит, он такой по жизни: если бы он так только с журналистами общался... А футбольные люди всё понимают, смысл на него реагировать вообще.
А Слуцкий футбольный человек?
Обсудили Абаскаля забыл сказать ,царь )
Почеканили еще...
В дружбе все давно придумано. Нужно говорить с теми,, с кем много лет вместе
