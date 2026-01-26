Мостовой о встрече с Карпиным на матче памяти Симоняна: «Посмеялись, пошутили, все как всегда. Чего здесь такого?»

Мостовой о встрече с Карпиным: посмеялись, пошутили, все как всегда.

Александр Мостовой рассказал о встрече с экс-одноклубником по «Спартаку » и «Сельте» Валерием Карпиным на матче памяти Никиты Симоняна .

— Как прошла ваша встреча с Карпиным?

— Посмеялись, пошутили, все как всегда. Чего здесь такого?

— В повседневной жизни вы дружите?

— Общаемся, где‑то видимся, все как у всех. Я со всеми дружу. Мы поговорили и с Олегом Ивановичем Романцевым, с Ринатом Дасаевым, Игорем Колывановым, Сергеем Кирьяковым. С теми, с кем я много лет был вместе, — сказал Мостовой.