  • Артета после 2:3 с «МЮ»: «Нельзя ожидать победы в каждой игре, это нереально. Теперь нужно отреагировать и посмотреть, на что «Арсенал» способен»
51

Тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в АПЛ заявил, что выиграть все матчи – нереально.

«Когда мы проигрываем, я беру ответственность на себя и должен защищать игроков. Мы просто подарили победу. Если хочешь выигрывать, нужно проходить через такие моменты, нельзя ожидать победы в каждой игре. Это нереально.

Отрыв [в турнирной таблице] крайне мал, и мы сделали его еще меньше. Теперь нам нужно отреагировать и посмотреть, на что мы способны. Ближайшая игра — в Лиге чемпионов [против «Кайрата» в среду]. Сегодня мы были не на своем уровне и поплатились за это», – сказал Артета.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25605 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BeIN Sports
logoКайрат
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Я хоть и болею за МЮ, но убивает какие бочки на Артету тут начали катить, чуть не увольнять уже собираются. Команда на первых местах что в ЛЧ, что в АПЛ. Или что, они вперёд ногами должны всех соперников выносить ? Ну пошел игровой спад в Англии, бывает. Это же не условная Франция, где можно замахнуться на сезон без поражений.
Ответ Andrej Malysh
Комментарий скрыт
Ответ Andrej Malysh
Тоже не болею за Арсенал, но Артета реально отличный тренер и возможно все-таки заслуженно возьмет АПЛ! Спады бывают, к тому же у Арсенала они не такие как у Сити в прошлом году. Ну а глоры лобой команды чуть что - сразу требуют оставки тренера при спадах, Арсенал тут не исключение!
Я рад, что Арсенал проиграл. Ни игры, ни желания, ничего не было. Рано, видимо, записали себя в чемпионы. Чтобы не еще большее количество осечек у МС и не провальный сезон у Ливерпуля - с такой игрой чемпионами не становятся...
P.S. Артетовская ватаката образца 2025/2026 - самое унылое и трусливое говно за все его время в клубе.
Ответ batterbin
Чемпионат Англии не выигрывают, его проигрывают (с) классик
Ответ Nuri Shaw
Так то это высказывание про Рпл было
Здесь Артета прав. С первого пропущенного было понято, что сегодня многое пошло не так. Но считаю это, футбольной анамалией. Сейчас следующие 3 игры полностью пакажут их чемпионский настрой. Удивительно как много людей сразу готовых задеть Артету и Арсенал. Смотрел матч, расстроен, но верю в нынешний Арсенал, он точно возмет чемпионство. Видно что команда играет по результату и сопернику. Теперь придется начинать спуртовать уже в феврале.
Удичи желать не буду, так как уверен в них. Желаю доказать самим себе что они лучьшие, и игра сразу станет чемпионской.
Ответ Alexsandr Golubev
конечно это случайность, один гол подарили, и два удара по углам с 30 метров. бывает
Титул выигрывает команда, которая по ходу сезона находит ресурсы и прогрессирует. Пока Арсенал катится на запасе первого круга, но проблема в том, что и Сити далек от своей праймовой версии. Как бы не вышло повторения недавней титульной гонки в бундеслиге, где проблемная Бавария взяла чемпионат из рук Боруссии, которая не смогла обыграть середняка в последнем туре у себя дома.
Вроде и правда а вроде и горькая
3 матча подряд обделались, могли в январе решить вопрос с титулом сделав 10-11 очков отрыва, пока МС барахлил, а сыграли максимально тупо и и пассивно. и получили всего 4 очка и набирающий ход МС. Только после 2-го гола МЮ и 4-ех замен наконец то Арс начал играть в давление, быстро, с прессингом.
Ответ ecopromo
Максимально адекватный комментарий- согласен
Да нафиг не нужна никакая реакция в ЛЧ, хоть проиграйте, там все давно уже решено. А в АПЛ, действительно, каждый матч выигрывать не реально, но пожалуй 1 из 3 можно было бы? Оценивать конечно нужно без эмоций в конце сезона по результатам, но если и сейчас нет, то пожалуй команда может устать, причем именно эмоционально и психологически. Невозможно так долго держать такой уровень, бороться и так ни разу и не дотянуться.
Артета опять напортачил со стартовым составом и поэтому проиграл.
Ответ Header
Так стартовый состав совершенно обычный. Разве что вместо Докереша был Габриэл Жезус. В остальном - нежелание/неумение нынешнего Арсенала играть через центр. В принципе, с таким Эдегором это невозможно. Я бы его на бенч усадил и оставшуюся часть сезона в старт выпускал Эзе. Что до Субименди - один привоз и один не доигранный момент. В итоге два гола. Обычно, у него такого не случается, но, видимо, в этот раз так звёзды сошлись...
Ответ batterbin
Жезус, Инкапье, Зубименди-привоз, притормозивший Троссард в старте, а Мартинелли в лютой форме на банке не смущают?
Реально есть хочешь титул,а если нет,то можно тешить себя оправданиями.В кои то веки все складывается в пользу Арсенала.Если и здесь не возьмут титул,то Тотенхэм уступит звание лондонского безтрофейника и неудачников Арсеналу
МЮ сперва хлопнул МС, дав Арсеналу свободнее дышать, Арсенал облажался в том туре сыграв вничью, а теперь и сам МЮ отдался...
