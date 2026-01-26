Артета после 2:3 с «МЮ»: «Нельзя ожидать победы в каждой игре, это нереально. Теперь нужно отреагировать и посмотреть, на что «Арсенал» способен»

Артета после 2:3 с «МЮ»: нельзя ожидать победы в каждой игре.

Тренер «Арсенала » Микель Артета после поражения от «Манчестер Юнайтед » (2:3) в АПЛ заявил, что выиграть все матчи – нереально.

«Когда мы проигрываем, я беру ответственность на себя и должен защищать игроков. Мы просто подарили победу. Если хочешь выигрывать, нужно проходить через такие моменты, нельзя ожидать победы в каждой игре. Это нереально.

Отрыв [в турнирной таблице] крайне мал, и мы сделали его еще меньше. Теперь нам нужно отреагировать и посмотреть, на что мы способны. Ближайшая игра — в Лиге чемпионов [против «Кайрата» в среду]. Сегодня мы были не на своем уровне и поплатились за это», – сказал Артета.