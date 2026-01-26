Артета после 2:3 с «МЮ»: «Нельзя ожидать победы в каждой игре, это нереально. Теперь нужно отреагировать и посмотреть, на что «Арсенал» способен»
Артета после 2:3 с «МЮ»: нельзя ожидать победы в каждой игре.
Тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в АПЛ заявил, что выиграть все матчи – нереально.
«Когда мы проигрываем, я беру ответственность на себя и должен защищать игроков. Мы просто подарили победу. Если хочешь выигрывать, нужно проходить через такие моменты, нельзя ожидать победы в каждой игре. Это нереально.
Отрыв [в турнирной таблице] крайне мал, и мы сделали его еще меньше. Теперь нам нужно отреагировать и посмотреть, на что мы способны. Ближайшая игра — в Лиге чемпионов [против «Кайрата» в среду]. Сегодня мы были не на своем уровне и поплатились за это», – сказал Артета.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BeIN Sports
P.S. Артетовская ватаката образца 2025/2026 - самое унылое и трусливое говно за все его время в клубе.
Удичи желать не буду, так как уверен в них. Желаю доказать самим себе что они лучьшие, и игра сразу станет чемпионской.