«Слуцкий постоянно шутит с нами на тренировках. Каждый день прикалывается». Защитник «Шанхая» Манафа о тренере

Защитник «Шанхая» Манафа: Слуцкий постоянно шутит с нами на тренировках.

Защитник «Шанхай Шэньхуа » Уилсон Манафа рассказал о работе под руководством тренера Леонида Слуцкого.

— Слуцкий — очень хороший человек и сильный тренер. Мне нравится играть под его руководством. Мы работаем вместе уже третий год, и я очень этому рад.

— Еще он известен своим чувством юмора.

— Ха-ха, да. Он постоянно шутит с нами на тренировках. Не могу вспомнить какую-то конкретную историю, потому что их слишком много. Каждый день он прикалывается с иностранцами: со мной, с Сауло. Просто каждый день, — сказал Манафа.