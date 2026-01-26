«Слуцкий постоянно шутит с нами на тренировках. Каждый день прикалывается». Защитник «Шанхая» Манафа о тренере
Защитник «Шанхая» Манафа: Слуцкий постоянно шутит с нами на тренировках.
Защитник «Шанхай Шэньхуа» Уилсон Манафа рассказал о работе под руководством тренера Леонида Слуцкого.
— Слуцкий — очень хороший человек и сильный тренер. Мне нравится играть под его руководством. Мы работаем вместе уже третий год, и я очень этому рад.
— Еще он известен своим чувством юмора.
— Ха-ха, да. Он постоянно шутит с нами на тренировках. Не могу вспомнить какую-то конкретную историю, потому что их слишком много. Каждый день он прикалывается с иностранцами: со мной, с Сауло. Просто каждый день, — сказал Манафа.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
