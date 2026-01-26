  • Спортс
Талалаев о 3:4 с «Термезом»: «Мы увидели уровень готовности «Балтики» и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу»

Талалаев о 3:4 с «Термезом»: мы увидели готовность «Балтики» и обошлись без травм.

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил поражение от узбекского «Термез Сурхан» (3:4) в товарищеском матче.

«В первые 60 минут матча у нас играл состав, близкий к основе. Эти ребята показали как нужное качество футбола, так и характер. Когда нужно было, они собрались, изменили скорость владения мячом и забили второй гол. Имели еще моменты. 

В целом самое главное то, что мы увидели свой уровень готовности и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу», — сказал Талалаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoвысшая лига Узбекистан
logoАндрей Талалаев
logoТермез Сурхан
товарищеские матчи (клубы)
logoпремьер-лига Россия
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Все в автобазу. Автобус нужно подготавливать.
Ответ Олег Сагайдачный
Все в автобазу. Автобус нужно подготавливать.
Да никогда, Балтика, в автобус не играла, всем известно.
Или у Вас, Олег, есть какое то свое, особое значение того сленгового термина? Поделитесь, если так.
Ответ Иван Иванов_1116544842
Да никогда, Балтика, в автобус не играла, всем известно. Или у Вас, Олег, есть какое то свое, особое значение того сленгового термина? Поделитесь, если так.
Это не особое значение, это общее поветрие, часто такое пишут - и автору хочется хайпу словить на этой волне😁
