Талалаев о 3:4 с «Термезом»: «Мы увидели уровень готовности «Балтики» и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу»
Тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил поражение от узбекского «Термез Сурхан» (3:4) в товарищеском матче.
«В первые 60 минут матча у нас играл состав, близкий к основе. Эти ребята показали как нужное качество футбола, так и характер. Когда нужно было, они собрались, изменили скорость владения мячом и забили второй гол. Имели еще моменты.
В целом самое главное то, что мы увидели свой уровень готовности и обошлись без травм. Команда проделывает качественную работу», — сказал Талалаев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
