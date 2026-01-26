Товарищеские матчи. «Динамо» Москва по пенальти проиграло «Чэнду Жунчэн», «Зенит» забил 6 голов «Шанхай Порт», «Динамо» Махачкала разгромило «Вардар»
«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» (6:0) в товарищеском матче, московское «Динамо» по пенальти уступило «Чэнду Жунчэн» (1:1, 3:4 пен.).
Товарищеские матчи
«Зенит» Россия – «Шанхай Порт» Китай – 6:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мостовой (19), 2:0 – Соболев (45), 3:0 – Кондаков (51), 4:0 – Ерохин (56), 5:0 – Ерохин (74), 6:0 – Иванов (84).
«Зенит» (1-й тайм): Москвичев, Нино, Дивеев, Вега, Мантуан, Барриос, Педро, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.
«Зенит» (2-й тайм): Кержаков, Сантос, Дркушич (Караваев, 74), Эракович, Алип, Адамов, Вендел, Михайлов, Кондаков, Касаджиков (Иванов, 74), Ерохин.
«Рубин» Россия – «Струга» Северная Македония – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – автогол (69), 2:0 – Мукба (73).
«Рубин» (1-й тайм): Нигматуллин, Вуячич, Рожков, Тесленко, Арройо, Шабанхаджай, Иванов, Кузяев, Васильев, Моторин, Ходжа.
«Рубин» (2-й тайм): Ставер, Лобов, Грицаенко, Нижегородов, Кузнецов, Ломовицкий, Зотов, Апшацев, Йочич, Чумич, Мукба.
«Динамо» Махачкала Россия – «Вардар» Северная Македония – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Аларкон (19), 2:0 – Агаларов (34, с пенальти), 3:0 – Джапо (81).
«Динамо» Махачкала (1-й тайм): Волк, Шумахов, Аларкон, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Зинович, Сердеров, Агаларов.
«Динамо» Махачкала (2-й тайм): Карабашев, Табидзе, Ражаб, Зайнивов, Джапо, Ахмедов, Сандрачук, Кагермазов, Ашуров, Миро, Алибеков.
«Динамо» Москва Россия – «Чэнду Жунчэн» Китай – 1:1 (1:1, 3:4 пен.)
Гол «Динамо»: 1:1 – Касерес (39).
«Динамо» (стартовый состав): Расулов, Фернандес, Маричаль, Касерес, Исаев, Рубенс, Бителло, Миранчук, Нгамале, Сергеев, Тюкавин.
На их языке вообще - Приятельский матч ))
Ну и годы идут, а Ерохин забивает....
Дубль Ерохина.
Другое дело, что у Ерохина все-таки возраст, да и как джокер он очень эффективен)
Зенит шесть забивал команде Слуцкого пару лет назад.
И потом,если человека всё устраивает,зачем что то менять.
Главное,чтобы ему всё нравилось.
Да ещё и Ерохин забивает