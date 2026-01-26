  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Товарищеские матчи. «Динамо» Москва по пенальти проиграло «Чэнду Жунчэн», «Зенит» забил 6 голов «Шанхай Порт», «Динамо» Махачкала разгромило «Вардар»
113

Товарищеские матчи. «Динамо» Москва по пенальти проиграло «Чэнду Жунчэн», «Зенит» забил 6 голов «Шанхай Порт», «Динамо» Махачкала разгромило «Вардар»

«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» в товарищеском матче.

«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» (6:0) в товарищеском матче, московское «Динамо» по пенальти уступило «Чэнду Жунчэн» (1:1, 3:4 пен.).

Товарищеские матчи

«Зенит» Россия – «Шанхай Порт» Китай – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мостовой (19), 2:0 – Соболев (45), 3:0 – Кондаков (51), 4:0 – Ерохин (56), 5:0 – Ерохин (74), 6:0 – Иванов (84).

«Зенит» (1-й тайм): Москвичев, Нино, Дивеев, Вега, Мантуан, Барриос, Педро, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

«Зенит» (2-й тайм): Кержаков, Сантос, Дркушич (Караваев, 74), Эракович, Алип, Адамов, Вендел, Михайлов, Кондаков, Касаджиков (Иванов, 74), Ерохин.

«Рубин» Россия – «Струга» Северная Македония – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – автогол (69), 2:0 – Мукба (73).

«Рубин» (1-й тайм): Нигматуллин, Вуячич, Рожков, Тесленко, Арройо, Шабанхаджай, Иванов, Кузяев, Васильев, Моторин, Ходжа.

«Рубин» (2-й тайм): Ставер, Лобов, Грицаенко, Нижегородов, Кузнецов, Ломовицкий, Зотов, Апшацев, Йочич, Чумич, Мукба.

«Динамо» Махачкала Россия – «Вардар» Северная Македония – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Аларкон (19), 2:0 – Агаларов (34, с пенальти), 3:0 – Джапо (81).

«Динамо» Махачкала (1-й тайм): Волк, Шумахов, Аларкон, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Зинович, Сердеров, Агаларов.

«Динамо» Махачкала (2-й тайм): Карабашев, Табидзе, Ражаб, Зайнивов, Джапо, Ахмедов, Сандрачук, Кагермазов, Ашуров, Миро, Алибеков.

«Динамо» Москва Россия – «Чэнду Жунчэн» Китай – 1:1 (1:1, 3:4 пен.)

Гол «Динамо»: 1:1 – Касерес (39).

«Динамо» (стартовый состав): Расулов, Фернандес, Маричаль, Касерес, Исаев, Рубенс, Бителло, Миранчук, Нгамале, Сергеев, Тюкавин.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25605 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Северная Македония
logoДинамо Москва
logoвысшая лига Китай
logoЧэнду Жунчэн
товарищеские матчи (клубы)
logoЗенит
logoСтруга
logoШанхай Порт
logoДинамо Махачкала
logoВардар
113 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Помнится Слуцкий на прямой вопрос о сравнении уровней чемпионатов Китая и России, налил много воды в ответ, но с общим посылом, что РПЛ если и посильнее, то чуть-чуть. А тут чемпиона Китая возят Иванов и Кондаков из Зенита-2. Показательно.
Ответ fil_spb
Помнится Слуцкий на прямой вопрос о сравнении уровней чемпионатов Китая и России, налил много воды в ответ, но с общим посылом, что РПЛ если и посильнее, то чуть-чуть. А тут чемпиона Китая возят Иванов и Кондаков из Зенита-2. Показательно.
А какой состав у Порта был?
Ответ fussballer
А какой состав у Порта был?
Плюс-минус основной оба первых тайма, это же второй уже матч с одинаковым исходом
Постепенно в лексикон возвращаются «товарищеские матчи» ))
Ответ sergiomilanreal2
Постепенно в лексикон возвращаются «товарищеские матчи» ))
Так тут же как раз настоящие товарищи! Ну кроме македонцев...с ними тренировочный матч.
Ответ mit-byer
Так тут же как раз настоящие товарищи! Ну кроме македонцев...с ними тренировочный матч.
Бедные македонцы , давайте не скажем им !
На их языке вообще - Приятельский матч ))
6 голо забили россияне, а леги ещё находятся в отпуске... Саша Ерохин молодец, держит форму и мотивацию.
Ответ Док Аксель
6 голо забили россияне, а леги ещё находятся в отпуске... Саша Ерохин молодец, держит форму и мотивацию.
Комментарий скрыт
Караваев вернулся, ура!
Ну и годы идут, а Ерохин забивает....
Ответ Дмитрий Калибабчук
5-0 Дубль Ерохина. https://t.me/fczenit/32206
Даёшь Ерохина в основу напом😀
Ответ Илья Сутурин
Даёшь Ерохина в основу напом😀
Учитывая, что в Зените сейчас не осталось полноценного форварда, ничему не удивлюсь.
Другое дело, что у Ерохина все-таки возраст, да и как джокер он очень эффективен)
Ответ Дмитрий Калибабчук
6-0, матч окончен.
Слуцкий что-то там про уровень китайской лиги говорил, лучшая команда Китая отлетает 4:1 и 6:0, да уж
Ответ Тралл из Питера
Слуцкий что-то там про уровень китайской лиги говорил, лучшая команда Китая отлетает 4:1 и 6:0, да уж
Причем третий раз уже китайцы получают.
Зенит шесть забивал команде Слуцкого пару лет назад.
Ерохин красавец,как всегда ,в форме.
Ответ Борис Борисович
Ерохин красавец,как всегда ,в форме.
Комментарий скрыт
Ответ Степан Старчиков
Комментарий скрыт
Статистику посмотри гол+пас его за сезон.Сколько титулов он завоевал ,сколько игр за Сборную провёл всего.И сколько ему сейчас лет.Он в своём возрасте должен все игры в основе проводить?
И потом,если человека всё устраивает,зачем что то менять.
Главное,чтобы ему всё нравилось.
В общем, мощный тренерский ход Богданыча - напа будет играть Ерохин!
Машина Семака завелась! 😀
Рад, что Караваев вернулся
Да ещё и Ерохин забивает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
6 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
49 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45