Мяч Фримпонга записали как автогол «Марселя». Собослаи пошутил над партнером

«Ливерпуль» со счетом 3:0 разгромил «Марсель» в седьмом туре лигового этапа ЛЧ. За мерсисайдцев отличились Доминик Собослаи и Коди Гакпо, после прострела Джереми Фримпонга Херонимо Рульи срезал в собственные ворота.

Мяч в протокол записали как автогол голкипера «Марселя». Фримпонг в соцсетях шутит – гол должен быть его:

«Этот мяч считается моим, верно, Лига чемпионов? 😂😭⚽️ Очень важная победа».

В комментарии пришел жестокий Собослаи: «Нет, не считается». Джереми шутку товарища оценил.

Похоже, в команде классная атмосфера.