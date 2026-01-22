Мяч Фримпонга записали как автогол «Марселя». Собослаи пошутил над партнером
«Ливерпуль» со счетом 3:0 разгромил «Марсель» в седьмом туре лигового этапа ЛЧ. За мерсисайдцев отличились Доминик Собослаи и Коди Гакпо, после прострела Джереми Фримпонга Херонимо Рульи срезал в собственные ворота.
Мяч в протокол записали как автогол голкипера «Марселя». Фримпонг в соцсетях шутит – гол должен быть его:
«Этот мяч считается моим, верно, Лига чемпионов? 😂😭⚽️ Очень важная победа».
В комментарии пришел жестокий Собослаи: «Нет, не считается». Джереми шутку товарища оценил.
Похоже, в команде классная атмосфера.