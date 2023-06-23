28 комментариев

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От Йокановича до Семина: 10 худших тренеров «Динамо» XXI века

Олег Романцев Олег Романцев
Миодраг Божович Миодраг Божович
Иво Вортманн
Славиша Йоканович Славиша Йоканович
Андрей Кобелев Андрей Кобелев
Дмитрий Хохлов Дмитрий Хохлов
Юрий Семин Юрий Семин
Виктор Бондаренко
Ярослав Гржебик
Александр Новиков
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Огромный выбор.

Личка – 22-й тренер «Динамо» в XXI веке. Спектр проблем его предшественников – широчайший: клуб боролся за медали и за выживание, покупал европейских звезд и спешно распродавал лидеров, играл в ФНЛ и квалификации ЛЧ.

В этом рейтинге – только тренеры, рулившие «Динамо» больше 10 матчей. Андрей Кобелев и Дмитрий Хохлов становились главными несколько раз, поэтому учитываются конкретные периоды их работы.

10. Славиша Йоканович – 1,49 очка за матч

На момент приезда Славиша виделся стилистическим последователем Сандро Шварца, но от прессинга, отличавшего «Динамо»-2021/22, уже после первых пяти туров ничего не осталось.  

Последнее место в лиге по интенсивности прессинга и предпоследнее по владению (к концу лета) можно было объяснить нежеланием рисковать на фоне кадровой перестройки, но осенью и осторожная тактика стала неэффективной: в сентябре-октябре 2022-го «Динамо» не побеждало 4 матча подряд. 

После падения на восьмое место внутри команды состоялась встреча, на которой Йокановича попросили больше общаться с футболистами и играть агрессивнее. 

В середине ноября 2022-го показалось, что «Динамо» выздоравливает, но после зимних сборов команда Йокановича снова заиграла, как выразился Игорь Лещук, скучно и непонятно.   

По мнению Смолова, многих игроков – после взрывного Шварца – смущала безэмоциональность Йокановича: «Это вызывало вопрос: не пофиг ли ему?» Вопрос был снят, когда Славишу уволили после домашних 0:3 от «Ахмата», а он даже не попрощался с командой. 

Слишком многое в поведении Йокановича (от дисконнекта с игроками до равнодушия к русскому языку) говорило о том, что работу в «Динамо» он воспринимал как очередную командировку между попытками закрепиться в Англии и Испании – вроде «Маккаби»-2015 и «Аль-Гарафы»-2019-2021. 

Уместен, правда, еще один вопрос: «Можно ли было ждать другого отношения от тренера-иностранца в РПЛ-2022/23?» Но на него уже ответили Гильермо Абаскаль и Марцел Личка. 

9. Миодраг Божович – 1,42 очка за матч

Божович – это Личка нулевых: не такой именитый, как другие зарубежные тренеры той РПЛ, зато какой успешный – с ходу вывел «Амкар» в финал Кубка-2008, а с «Москвой»-2009 долго шел в тройке. 

Потом «Москвы» не стало, а ее звезд (Самедова, Чеснаускиса, Епуряну и Ребко) забрало «Динамо». Переход туда и Божовича весной-2010 выглядел логичным, но обидным для Андрея Кобелева, уволенного после победы над «Сатурном», и «Днепра», договорившегося с Миодрагом о сотрудничестве с лета-2010.     

«В «Днепре» мне тоже предлагали выгодные условия, – говорил Божович, – но в «Динамо» я вижу больший простор для творчества». 

Простор и правда был знатный – перед тем сезоном «Динамо» подписало не только пол-«Москвы», но и Семшова из «Зенита» и Воронина из «Ливерпуля», а летом 2010-го ожидало четвертого бомбардира Бундеслиги Кевина Кураньи.    

Но с такой мощной атакой Божович финишировал лишь седьмым. Тогда считалось – не справился с давлением топ-клуба. Эдгарас Чеснаускис признался: «По некоторым моментам было понятно, что руководство влияет на определение состава на игру».

Исполнительный директор того «Динамо» Роман Дьяков рассказал мне: «Божович недолюбливал Воронина. Едко подшучивал над его длинными волосами и нежеланием играть головой. 

За глаза Миодраг мог вести себя по-разному перед футболистами и руководителями клуба. Но он настолько не воспринимал Воронина как игрока, что принципиально не хотел играть в два форварда, хотя об этом просили даже его помощники. 

2010 год клуб закончил с серьезным отрицательным сальдо. Причем не уплачены были налоги. Клуб не просто превысил трансферный бюджет, но и потратил часть бюджета следующего года, а состав по-прежнему выглядел недоукомлектованным. 

Для исправления ситуации надо было сокращать зарплатную ведомость. Например, Якубко получал на уровне лидеров, но не забивал. Я настаивал на его уходе, но Миодраг утверждал, что я хочу ослабить команду. А сам предлагал избавиться от Кокорина и Воронина.

На последнем матче Божовича (1:2 с «Ростовом» в финале Кубка-2010/11) все члены совета директоров были за [назначение] Газзаева. Я один – категорически против.

Болельщики просто прокляли бы нас, к тому же методы работы Газзаева в ЦСКА хорошо известны. Заставлять работать на износ после Божовича – это тотальная перестройка менталитета игроков. Денег же на новые приобретения не было.

И я перевел [из дубля] в главную команду Сергея Силкина. На время. Но результаты наладились, и его оставили. Кстати, благодаря Моуринью. Жозе и Жорже Мендеш приехали в «Динамо» на три дня по просьбе Проничева. Просто в гости. 

Моуринью со всеми пообщался, побывал на базе, сходил на наш матч и вечером в ресторане, где собрался бомонд, его спросили: «Нам нужен тренер. Посоветуешь кого-нибудь?» – «Советую ничего не менять. Раз у Силкина получается – оставляйте». 

Это был ключевой момент. После этого Силкина утвердили. Хотя прежде мы рассматривали другие кандидатуры. Например, раньше «Спартака» контактировали с Унаи Эмери».

8. Александр Новиков – 1,3 очка за матч

За десять лет до Силкина «Динамо» назначило вместо Валерия Газзаева (4 очка в 5 турах) другого тренера дубля – Александра Новикова. Получилось не так удачно, как в 2011-м. 

Легендарный защитник 70-80-х по прозвищу Автоген начал с поражения и трех ничьих, а потом выпустил в защиту сына Кирилла и сразу начал побеждать. За месяц «Динамо» поднялось с 13-го места на 8-е, но потом опять надолго забыло о победах, много пропускало и финишировало 9-м.  

«Команду лихорадило, – вспоминал Новиков. – Самой слабой была вратарская линия. Что Крамаренко, что Хомутовский невероятные ляпы совершали! Их вдвоем надо было ставить в рамку, чтобы спокойно себя чувствовать. 

Президентом клуба после ухода Толстых назначили Ульянова, но все решения принимал человек по фамилии Сергиенко. Бизнесмен, от футбола далекий, но при этом считающий себя в нем большим докой. 

Он жаждал пригласить тренера с Украины. «Динамо» должен был возглавить Буряк, но тот внезапно принял сборную. Остальные варианты тоже сорвались. И под Новый [2002-й] год решили оставить меня. 

Вот только время для переговоров с игроками было упущено. Вдобавок в ЦСКА перешли Гусев и Шемберас. Из новичков удалось пробить контракт с Короманом, который обошелся в миллион долларов. Все остальные стоили гроши. Амбиции у руководства были немалые, жаль финансово это ничем не подкреплялось.

Взяли за копейки опытного защитника Хиски из Чехии. На сборах выглядел уверенно, в первых двух турах – тоже. Злой, как собака, – и внизу, и вверху. Кто-то даже восторгался: классного защитника нашли. 

А потом нам в каждом матче из-под него забивать начали. На ровном месте голы привозил. Летит мяч ему точно на ногу, Хиски по нему не попадает, а за ним стоит нападающий и расстреливает наши ворота. В чем же тренер виноват?»

После четырех подряд поражений весной-2002 «Динамо» заменило Новикова Виктором Прокопенко.  

7. Виктор Бондаренко – 1,23 очка за матч

С Прокопенко «Динамо» до середины сентября-2003 шло вторым-третьим, но потом, по признанию гендиректора клуба Юрия Заварзина, «команда наша, находясь в шаге от медалей, фактически бросила играть. У меня ко многим из ушедших [игроков] есть нравственные претензии».

Дальше, следуя моде на чешских тренеров (Вуйтек, Петржела, Сикора), назначили Ярослава Гржебика, а в штаб к нему неожиданно добавили Виктора Бондаренко, который полтора десятилетия успешно работал главным тренером в Мозамбике и Южной Африке. 

В итоге Гржебик, по словам Заварзина, «на каком-то этапе решил, что его подсиживают, и попросил отдалить Бондаренко от команды». Его отдалили, а в июле-2004, когда «Динамо» шло 14-м, сделали главным тренером, и первым делом Бондаренко отправил в дубль четырех чешских игроков, приведенных Гржебиком. 

Бондаренко сразу удивил тем, что работал на тренировках с мегафоном. «Ладно, когда он в мегафон на тренировке говорил – если ты на другой половине поля, может, это и удобно, – сказал полузащитник Сергей Яшин. – Но когда человек заходит в автобус и продолжает говорить в мегафон…»

Новый тренер начал с победы над «Аланией» 1:0 и заслужил комплимент от ее тренера Ролана Курбиса: «Поздравляю «Динамо» не только с победой, но и с великолепной техникой, которую продемонстрировал на бровке тренер». 

На третьей добавленной минуте Бондаренко принял около скамейки отлетевший к нему мяч и не вынимая рук из карманов почеканил семь раз.

«Это моя домашняя заготовка, – признался Бондаренко после победы. – Номер с мячом отрепетировал еще во время работы в Африке. Ничего зазорного в том, чтобы сыграть на публику, разрядить обстановку, нет. Футбол должен приносить людям радость. 

Однажды мы играли в Луанде – так 60 тысяч зрителей вскочили со своих мест после моего фокуса и аплодировали». 

Другой фокус – двухразовые тренировки после тура. Бондаренко считал, что команда плохо готова физически. «Тренировки у него были своеобразные: стандартная разминка – забегания с мячом в руках», – вспоминал нападающий Эрик Корчагин.  

После победы над «Аланией» «Динамо» проиграло пять матчей подряд, и в сентябре, когда команда шла 15-й, Заварзин пригласил тренером-консультантом Олега Романцева – через месяц тот сменил Бондаренко.

6. Дмитрий Хохлов (2017-2019) – 1,21 очка за матч

С Романцевым «Динамо» осталось в Премьер-лиге, но через 11,5 лет все же вылетело. Юрий Калитвинцев быстро вернул команду из ФНЛ, но протянул в РПЛ лишь до начала октября-2017. 

Скверные результаты (пять подряд матчей без побед и забитых мячей) усугублялись долгами по зарплате, но Дмитрий Хохлов, не один год работавший в системе «Динамо», вывел команду из кризиса и в сезоне-2017/18 финишировал 8-м. К тому же ощутимо прибавляли молодые Ташаев, Грулев и Евгеньев. 

Но Роману Широкову, ставшему в 2018-м спортивным директором «Динамо», осторожный футбол Хохлова не нравился. 

«В июне 2018-го я объяснил руководству свое видение будущего команды при таком футболе, – говорил Широков. – Сказал, что, если ничего не изменится, скорее-всего, займем 9-12-е место. Мне сказали: «Посмотрим, может, будет иначе». 

Мы поговорили с Хохловым, и он сказал, что хочет чуть перестроить схему, изменить настрой на атакующий. У него было время отработать высокий прессинг, улучшить контроль мяча. В «Динамо» собраны футболисты, которые любят и умеют атаковать, но изменить игру не получилось».

Прессинг Широкова заметно нервировал Хохлова. По высказываниям главного тренера казалось, что он не вполне контролирует команду. 

После 1:2 со «Спартаком»: «Не могу объяснить, что случилось в первые 15 минут. Просто детский сад». 

После 0:1 с «Локо»: «Почему не забиваем? Откуда я знаю. На тренировкам мы все это отрабатываем».

В РПЛ-2018/19 «Динамо» стало 12-м, причем в середине сезона пережило очередную смену руководства – контроль над клубом вернул ВТБ. Новая перестройка привела к тому, что весной 2019-го в клубе не было денег не только на зарплату, но и на медикаменты, которые Хохлов покупал за свой счет. 

Рассказал об этом экс-спортивный директор «Динамо» и старый друг Хохлова Роман Орещук. Он же всего через два месяца выиграл тендер на освоение летнего трансферного бюджета – 45 миллионов евро. 

Хохлов получил Филиппа из «Боруссии», Н’Жи из «Марселя» и еще 10 игроков, но кошмарно начал сезон-2019/20 и в октябре был уволен после четырех поражений подряд. 

«Как тренер порой общался с игроками – я такого в жизни не видел, – сообщил Максимилиан Филипп. – Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой. 

Матч с «Сочи». И мы, и они играли так себе, но «Сочи» забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял, почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: «Если тебе неинтересно играть за нас – можешь идти». И совсем потерял мое уважение».  

5. Иво Вортманн – 1,14 очка за матч

За 11 лет до закупки имени Максимилиана Филиппа «Динамо» тоже потратило 45 миллионов: летом 2005-го их хватило на Манише, Коштинью, Нуну и Сейтаридиса из «Порту», Энакархире из «Спортинга» и Колодина с Овие из «Крыльев». Ранее купили Дерлея, Данни и еще 5 игроков из португальской лиги.       

Тренировать эту компанию владелец «Динамо» Алексей Федорычев позвал Луиса Фелипе Сколари. Планировалось, что тот перейдет после ЧМ-2006, а пока «Динамо» потренирует друг Сколари Иво Вортманн, который к тому моменту сменил за карьеру 20 клубов, поработав также в Катаре, Саудовской Аравии и США.

Вортманн начал с четырех поражений в пяти турах, и в последнем из них выпустил 11 иностранцев, после чего глава РФС Виталий Мутко губительно ужесточил лимит на легионеров. Особенно всех возмутило отсутствие в составе Дениса Колодина, которого Вортманн убрал в запас за стычку на тренировке с Манише.

«Все было так неожиданно, что я в ступор впал, – вспоминал Александр Точилин. – Выглядело очень некрасиво: Колодин с [братом Манише] Жорже Рибейру едва схватили друг друга за грудки, как сзади подлетел Манише. Ударил Дениса по голове и побежал дальше. Хорошо, ребята разняли – Колодин уже готов был казнить всех».

Через несколько недель Манише заявил, что разочарован российской лигой и хочет покинуть «Динамо». Успокаивая страсти, в ближайшей игре его сделали капитаном – вместо Дерлея. Болельщикам же, купившим билет на Западную трибуну, вручали майки Манише. 

Он в тот день забил первый мяч в РПЛ, а «Динамо» победило 3:1, но уже через неделю нарвалось на шокирующие 1:4 в Перми. В ноябре после трех поражений подряд Вортманна уволили. 

«Между мной и руководством клуба отсутствовало взаимопонимание, – заявил тогда Вортманн. – Я не понимал, чего от меня требуют. Лучшим решением было покинуть клуб».

«У Вортмана мало что получилось, – добавил полузащитник Александр Точилин. – Португальцы были неуправляемы. Они воспринимали только Алексея Федорычева». 

«У хорошего тренера интеллект должен сочетаться с мужскими качествами, – сказал потом Федорычев. – Но такой характер имеют не все. Мне кажется, Вортманну его и не хватило, чтобы найти понимание у российских футболистов и почувствовать себя своим в российском чемпионате».

4. Андрей Кобелев (2015-2016) – 1,03 очка за матч

После ухода Вортманна «Динамо» на один тур возглавил его ассистент Андрей Кобелев. К нему же обратились через 10 лет, когда клуб из-за нарушений финансового фэйр-плей остался без еврокубков и большей части денег ВТБ, а заодно – без тренера Черчесова и лучших игроков. 

В 2008-м Кобелев вывел «Динамо» в квалификацию Лиги чемпионов, но после увольнения из «Крыльев» в ноябре 2012-го почти три года не тренировал. 

Начал он тем не менее неплохо: после 7-го тура поднялся на 6-е место, а рядом с оставшимися опытными игроками раскрывались молодые вроде Морозова и Зобнина.

«Была разработана шкала выплат, позволявшая молодым прогрессировать, – вспоминал Кобелев. – При мне дебютировали 10 вчерашних дублеров, это запредельный показатель. Результат на поле – тоже моя ответственность. Но обусловленная возможностями, их которых я честно пытался выжать максимум. 

Не исключено, польза проявилась бы позже. Все-таки мой контракт был рассчитан на три года. Мы планировали, что в первый сезон расчистим состав из-за проблем с финансовым фэйр-плей, во втором сформируем костяк команды, в третьем – будем решать турнирные задачи. В итоге не удалось доработать даже полного сезона».  

Зимой-2015/16 ушли Жирков с Кокориным, и после сборов «Динамо» посыпалось: лишь одна победа (над «Уфой» 1:0) в девяти матчах РПЛ.  

Кобелева уволили за три тура до конца чемпионата-2015/2016, в которых для спасения требовалось три очка. С тренером из молодежки Сергеем Чикишевым «Динамо» проиграло «Зениту», «Кубани» и «Ростову» – и вылетело в ФНЛ.      

3. Олег Романцев – 1 очко за матч

В 2004-м смена тренера за три тура до конца принесла больше пользы. Олег Романцев добыл на финише три ничьи и оставил «Динамо» в РПЛ, заодно вмешавшись в чемпионскую гонку – 0:0 с ЦСКА в предпоследнем туре вывели на первое место «Локомотив». 

Сначала речь шла только о помощи на финише-2004, но после уговоров гендиректора Заварзина Романцев продлил контракт с «Динамо» – и быстро об этом пожалел. 

«Проблема была в том, что игроков из Португалии выбирал не Романцев, а спонсор клуба Федорычев – по рекомендации агента Жорже Мендеша, – рассказал мне переводчик «Динамо» Андрей Тарасов. – Может быть, некоторых Романцев бы и не взял. 

Опорник Лоурейру, защитники Фрешо и Рибейру – середнячки, под комбинационный стиль не подходили. Забавно, что из той компании самым дешевым был Данни, сразу ставший лидером «Динамо».  

«Я той зимой хотел пригласить в «Динамо» несколько россиян: Семака, Семшова, Хохлова, Бояринцева, Самедова, Павленко, Колодина, – вспоминал Романцев в автобиографии. – С некоторыми поговорил, заручился предварительным согласием. А мне прямо на сбор привезли 6 человек из Португалии. 

Почему не ушел уже тогда, зимой? Решил все-таки попробовать: вдруг португальцы по-хорошему удивят? Но у большинства из них особого рвения не было. В России они чувствовали себя словно в ссылке».

В феврале 2005-го шесть игроков из Португалии опоздали на установку перед товарищеским матчем с «Лучом», и после поражения один из них сообщил тренеру: «Я вчера впервые в жизни водки выпил. Ночь не спал. Извините». Тогда Романцев понял, что не задержится в «Динамо».  

В первом туре его команду растерзал «Зенит» – 1:4. Потом «Динамо» выдало три победы, причем три из четырех мячей забили не португальцы, а Бесчастных с Яшиным. 

«После четырех туров мы с 9 очками шли на третьем месте, – вспоминал вратарь «Динамо» Максим Левицкий. – Затем пауза – и попадаем 1:5 «Спартаку». Когда смотрел повторы, хотелось плакать – все залетало, одна из самых неудачных игр в карьере. 

Начудил прилично – из пяти три гола на моей совести. Болельщики начали кричать, что Романцев и Левицкий сдали матч. А потом [после поражений от «Москвы» 0:2 и «Рубина» 1:2] была игра с «Амкаром», перед которой, по слухам, руководство зачитало Романцеву состав.

«Динамо» уступило 0:2, и сразу после матча Олег Иванович сказал владельцу: «Раз вы разбираетесь в футболе лучше меня, мне здесь делать нечего, дальше тренируйте команду сами». И ушел».

2. Ярослав Гржебик – 1 очко за матч

За 4 года гендиректорства Юрий Заварзина в «Динамо» сменилось 8 тренеров. Пришел он при Викторе Прокопенко, на последние матчи-2003 перевел из дубля Сергея Силкина, а первое инициированное им назначение состоялось так: 

«Считалось, что наши тренеры выработали ресурс, – вспоминал Заварзин. – Я отправился к [президенту РФС] Колоскову за советом. Всплыла в разговоре фамилия – Гржебик. Вячеслав Иванович при мне по громкой связи позвонил президенту федерации футбола Чехии – тот дал Гржебику отличные рекомендации».  

«Гржебик говорил очень много правильных вещей, – отметил Александр Точилин. – Единственная проблема – его самомнение. Когда он разбирал теорию и доходил до ошибки какого-то футболиста, то раздражался, мог взять фишку с доски и кинуть в этого игрока. 

Или сидит перед ним Андрей Канчельскис. Гржебик давай ему говорить, что ты не туда бежишь, не туда отдаешь, всему тебя не так учили, ты вообще никто. Человек играл в лучших клубах мира, с лучшими тренерами, а он ему рассказывает. 

Стоп, Гржебик, ты кто такой? Мы тебя знать не знали, пока ты сюда не приехал. Чтобы рассказывать и орать, сначала докажи, что ты действительно что-то можешь. 

Почему при Гржебике меня не было в команде? Он подошел и сказал: «Как к футболисту я не имею к тебе претензий. Но ты так влияешь на команду, что она тебя боится». Будто я там главный деспот, всех бью и всех гоняю. В общем, Гржебик всех перессорил, со всеми переругался и оставил в команде нехороший микроклимат». 

Насчет боязни Гржебик имел в виду инцидент на сборах, когда Точилин избил за оскорбление форварда Корчагина, который тоже не фанател от методов чешского тренера. 

«Очень жесткий, гонял, убивал в плане физики, – вспоминал Эрик. – Других таких не встречал. После нагрузок Гржебика пришлось делать операцию на паховых кольцах. И не один я под нож лег».

«При Гржебике нельзя было отдавать диагональные передачи, – добавил Дмитрий Половинчук. – В центр пасовать тоже не рекомендовалось, если существовала хоть малейшая вероятность потери. Нужно было сильно бить вперед по своему флангу. 

Как-то в двусторонке я нарушил одно из требований чеха, и он на разборе спросил: как это получилось. Я начал что-то объяснять, как вдруг Гржебик с размаху ударил подвернувшейся кассетой об стол. Мелкие куски разлетелись в стороны, один из них чуть кому-то в глаз не попал. Все были в шоке. 

Гржебик делал ставку на оборону, поэтому «Динамо» долго было лучшим в Премьер-лиге по пропущенным мячам – пока во втором тайме игры с «Аланией» мы не пропустили четыре. С этого матча начались наши беды. До игры во Владикавказе делили 6-е место и могли подняться выше, но после нее как отрезало».

1. Юрий Семин – 0,95 очка за матч

Последний матч на стадионе «Динамо» Гржебик проиграл со счетом 2:4 «Локомотиву» Юрия Семина, ставшему в том сезоне чемпионом. Весной 2005-го многолетняя управленческая стабильность «Локо» нарушилась. 

Семина перетянули в сборную – вроде как временно, но уже к осени-2005 стало ясно: отношения с президентом Филатовым и бывшим помощником Эштрековым испортились настолько, что назад дороги нет.  

В итоге после неудачных стыков со Словакией Семин променял сборную на «Динамо», за которое играл на рубеже 60-70-х. Если бы не то решение, Россия, вероятно, не получила бы Гуса Хиддинка, а в «Динамо», возможно, закрепился бы Диего Коста. 

«В клубе были большие проблемы, – рассказал мне переводчик «Динамо» Гильерме Рейс. – Особенно с деньгами. Полыхали конфликты – между португальцами, бразильцами, русскими. Федорычев пересылал деньги в Россию, но игроки их не получали. Тогда клубу начал помогать ВТБ. 

Семин говорил игрокам: «Не волнуйтесь: Федорычев с ВТБ найдут общий язык и решат проблему. А нам надо сделать нашу работу». Тогда же – в январе 2006-го – была очень интересная история. Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в «Динамо». Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три мяча. 

Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Семин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Семин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков, ха-ха. Диего с севера Бразилии, поэтому ленивый. Долго собирался, и тренер не выдержал».

Семин получил знакомых по «Локо» Овчинникова, Хохлова, Смертина и Лиму, звездного плеймейкера «Торпедо» Семшова и трех качественных защитников – Жана из «Сатурна», Парфенова из «Спартака» и Фернандеса из «Ривера». Но команды из них не склеилось. 

«Когда пришел Семин, деление на своих и чужих дошло до абсурда, – вспоминал полузащитник Коштинья. – Сначала в раздевалку приходили российские игроки, переодевались и уходили, потом появлялись португальцы и остальные легионеры. 

Или же группы рассаживались по разным углам. В то время я был капитаном команды и, конечно, был не согласен с такой ситуацией. Но тренеру казалось, что все хорошо, он ничего не хотел менять. Это деление на группы было одной из причин, по которым я покинул команду».     

Командную междоусобицу усугубляли проблемы Федорычева – в России его выдавливали и из бизнеса, и из футбола. В итоге – лишь одна победа в 14 турах, легендарная истерика Овчинникова, 15-е место и отставка Семина, после которой он не тренировал полтора года. 

Личка в «Динамо» – не так классно, как кажется. Критерии выбора непонятны, за оборону тревожно

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Владимир Песня, Илья Питалев, Виталий Белоусов, Игорь Уткин, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Дмитрий Донской, Василий Пономарев, Александр Вильф, Вадим Алексеев; Gettyimages.ru/Aubrey Washington / Staff, Danny Gohlke / Staff; fcdm.ru; личный архив Виктора Бондаренко

28 комментариев

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Мудринич
Адамас Голодец, лучший тренер для динамо
+10
0
+10
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Rad0
Вообще РПЛ редко смотрю, но Динамо Силкина образца лета 2011 запомнилось надолго, крутая банда была, жаль, быстро закончилась.
+10
-1
+9
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Rio de Janeiro
В случае с Динамо гораздо легче сделать подборку тех у кого получилось а их по сути всего двое–Кобелев первого захода и Силкин, и то, с натяжкой
+7
0
+7
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Daniel
Ответ Rad0
Вообще РПЛ редко смотрю, но Динамо Силкина образца лета 2011 запомнилось надолго, крутая банда была, жаль, быстро закончилась.
в гости тогда приехали друзья англичане, повел их на дерби ЦСКА-Динамо в Химки
Думал, покажу крутых Вагнера и Думбия
В итоге они смотрели на крутых Воронина и Кураньи, а ЦСКА отлетел 4-0
+5
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+5
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Игнатий Вдовиченко
Статья классная, но после Бондаренко с мегафоном уже на 7 месте – дичи как-то мало, хотелось чего-то ещё.
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Сергей Логинов
На последнем матче Божовича (1:2 с «Ростовом» в финале Кубка-2010/11)

Всё же в четвертьфинале
+4
-1
+3
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Доктор Кумало
ваще никаких стыков со Словакией не было. В том цикле мы не попали в стыки
+2
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Digger86
Дайте Кобелеву ещё один шанс! Он их выведет в лучшую лигу мира!
+4
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Рагнар Лодброк
Силкин был огонь,но что то сломалось где то ....
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КобеКириленко
Ответ Rio de Janeiro
В случае с Динамо гораздо легче сделать подборку тех у кого получилось а их по сути всего двое–Кобелев первого захода и Силкин, и то, с натяжкой
Ещё Шварц до конца весны 22. Черчесов неплохо справился,но там уже управленческие проблемы появились. Судя по тексту это основная проблема Динамо. Проходимцы в руководстве,которые постоянно,устраивают громкие закупки. История с Прокопенко это олицетворение ситуации. Команда идёт на втором месте,но спортдиру показалось,что команда не хочет играть.
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argentina10
все таки, тут надо смотреть на состав команды в то или иное время, что бы какие то выводы по игре делать..
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Trash Talking
Ответ Rio de Janeiro
В случае с Динамо гораздо легче сделать подборку тех у кого получилось а их по сути всего двое–Кобелев первого захода и Силкин, и то, с натяжкой
Черчесов. В ЛЕ знатно пошумел с Динамо на групповом этапе.
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prosto D.
Ответ Wkpro
У Новикова за спиной мощная библиотека фантастики. Уважаю.
За Божовичем те же шкафы с книгами, это где-то специально снимали.
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elninjo_3
Адамас Голодец и Лаки Изибор - вот связка мечты!
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Доктор Верховцев
Если и третий муж бьёт по морде, может быть дело в морде?
+4
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Сергей Петахов
Ответ zohan163
как фамилия лысого рядом с Кобелевым?
Хольмен
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Wkpro
У Новикова за спиной мощная библиотека фантастики. Уважаю.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Digger86
Дайте Кобелеву ещё один шанс! Он их выведет в лучшую лигу мира!
или Хохлову
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Сергей Петахов
Ответ prosto D.
За Божовичем те же шкафы с книгами, это где-то специально снимали.
Это библиотека базы
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argentina10
Ответ Rad0
Вообще РПЛ редко смотрю, но Динамо Силкина образца лета 2011 запомнилось надолго, крутая банда была, жаль, быстро закончилась.
в то время Динамо не Силкина было, поэтому и банда крутая..
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Сергей Петахов
Ответ Мудринич
Адамас Голодец, лучший тренер для динамо
1,88 очка за матч. Лучше только у Карреры, Семака, Романцева, Спалетти и Виллаш -Боаша
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Vitaly Platonov
Раз уж всех тренеров посчитали, напишите, плиз, и лучших по очкам за игру тоже, интересно же.
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Kranmeister
Жозе Моуриньо в роли топ-менеджера Динамо. Это сильно!
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Иля
Варюжки сыми!!! (с)
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zohan163
как фамилия лысого рядом с Кобелевым?
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