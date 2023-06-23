28 комментариев

Огромный выбор.

Личка – 22-й тренер «Динамо» в XXI веке. Спектр проблем его предшественников – широчайший: клуб боролся за медали и за выживание, покупал европейских звезд и спешно распродавал лидеров, играл в ФНЛ и квалификации ЛЧ.

В этом рейтинге – только тренеры, рулившие «Динамо» больше 10 матчей. Андрей Кобелев и Дмитрий Хохлов становились главными несколько раз, поэтому учитываются конкретные периоды их работы.

10. Славиша Йоканович – 1,49 очка за матч

На момент приезда Славиша виделся стилистическим последователем Сандро Шварца, но от прессинга, отличавшего «Динамо»-2021/22, уже после первых пяти туров ничего не осталось.

Последнее место в лиге по интенсивности прессинга и предпоследнее по владению (к концу лета) можно было объяснить нежеланием рисковать на фоне кадровой перестройки, но осенью и осторожная тактика стала неэффективной: в сентябре-октябре 2022-го «Динамо» не побеждало 4 матча подряд.

После падения на восьмое место внутри команды состоялась встреча, на которой Йокановича попросили больше общаться с футболистами и играть агрессивнее.

В середине ноября 2022-го показалось, что «Динамо» выздоравливает, но после зимних сборов команда Йокановича снова заиграла, как выразился Игорь Лещук, скучно и непонятно.

По мнению Смолова, многих игроков – после взрывного Шварца – смущала безэмоциональность Йокановича: «Это вызывало вопрос: не пофиг ли ему?» Вопрос был снят, когда Славишу уволили после домашних 0:3 от «Ахмата», а он даже не попрощался с командой.

Слишком многое в поведении Йокановича (от дисконнекта с игроками до равнодушия к русскому языку) говорило о том, что работу в «Динамо» он воспринимал как очередную командировку между попытками закрепиться в Англии и Испании – вроде «Маккаби»-2015 и «Аль-Гарафы»-2019-2021.

Уместен, правда, еще один вопрос: «Можно ли было ждать другого отношения от тренера-иностранца в РПЛ-2022/23?» Но на него уже ответили Гильермо Абаскаль и Марцел Личка.

9. Миодраг Божович – 1,42 очка за матч

Божович – это Личка нулевых: не такой именитый, как другие зарубежные тренеры той РПЛ, зато какой успешный – с ходу вывел «Амкар» в финал Кубка-2008, а с «Москвой»-2009 долго шел в тройке.

Потом «Москвы» не стало, а ее звезд (Самедова, Чеснаускиса, Епуряну и Ребко) забрало «Динамо». Переход туда и Божовича весной-2010 выглядел логичным, но обидным для Андрея Кобелева, уволенного после победы над «Сатурном», и «Днепра», договорившегося с Миодрагом о сотрудничестве с лета-2010.

«В «Днепре» мне тоже предлагали выгодные условия, – говорил Божович, – но в «Динамо» я вижу больший простор для творчества».

Простор и правда был знатный – перед тем сезоном «Динамо» подписало не только пол-«Москвы», но и Семшова из «Зенита» и Воронина из «Ливерпуля», а летом 2010-го ожидало четвертого бомбардира Бундеслиги Кевина Кураньи.

Но с такой мощной атакой Божович финишировал лишь седьмым. Тогда считалось – не справился с давлением топ-клуба. Эдгарас Чеснаускис признался: «По некоторым моментам было понятно, что руководство влияет на определение состава на игру».

Исполнительный директор того «Динамо» Роман Дьяков рассказал мне: «Божович недолюбливал Воронина. Едко подшучивал над его длинными волосами и нежеланием играть головой.

За глаза Миодраг мог вести себя по-разному перед футболистами и руководителями клуба. Но он настолько не воспринимал Воронина как игрока, что принципиально не хотел играть в два форварда, хотя об этом просили даже его помощники.

2010 год клуб закончил с серьезным отрицательным сальдо. Причем не уплачены были налоги. Клуб не просто превысил трансферный бюджет, но и потратил часть бюджета следующего года, а состав по-прежнему выглядел недоукомлектованным.

Для исправления ситуации надо было сокращать зарплатную ведомость. Например, Якубко получал на уровне лидеров, но не забивал. Я настаивал на его уходе, но Миодраг утверждал, что я хочу ослабить команду. А сам предлагал избавиться от Кокорина и Воронина.

На последнем матче Божовича (1:2 с «Ростовом» в финале Кубка-2010/11) все члены совета директоров были за [назначение] Газзаева. Я один – категорически против.

Болельщики просто прокляли бы нас, к тому же методы работы Газзаева в ЦСКА хорошо известны. Заставлять работать на износ после Божовича – это тотальная перестройка менталитета игроков. Денег же на новые приобретения не было.

И я перевел [из дубля] в главную команду Сергея Силкина. На время. Но результаты наладились, и его оставили. Кстати, благодаря Моуринью. Жозе и Жорже Мендеш приехали в «Динамо» на три дня по просьбе Проничева. Просто в гости.

Моуринью со всеми пообщался, побывал на базе, сходил на наш матч и вечером в ресторане, где собрался бомонд, его спросили: «Нам нужен тренер. Посоветуешь кого-нибудь?» – «Советую ничего не менять. Раз у Силкина получается – оставляйте».

Это был ключевой момент. После этого Силкина утвердили. Хотя прежде мы рассматривали другие кандидатуры. Например, раньше «Спартака» контактировали с Унаи Эмери».

8. Александр Новиков – 1,3 очка за матч

За десять лет до Силкина «Динамо» назначило вместо Валерия Газзаева (4 очка в 5 турах) другого тренера дубля – Александра Новикова. Получилось не так удачно, как в 2011-м.

Легендарный защитник 70-80-х по прозвищу Автоген начал с поражения и трех ничьих, а потом выпустил в защиту сына Кирилла и сразу начал побеждать. За месяц «Динамо» поднялось с 13-го места на 8-е, но потом опять надолго забыло о победах, много пропускало и финишировало 9-м.

«Команду лихорадило, – вспоминал Новиков. – Самой слабой была вратарская линия. Что Крамаренко, что Хомутовский невероятные ляпы совершали! Их вдвоем надо было ставить в рамку, чтобы спокойно себя чувствовать.

Президентом клуба после ухода Толстых назначили Ульянова, но все решения принимал человек по фамилии Сергиенко. Бизнесмен, от футбола далекий, но при этом считающий себя в нем большим докой.

Он жаждал пригласить тренера с Украины. «Динамо» должен был возглавить Буряк, но тот внезапно принял сборную. Остальные варианты тоже сорвались. И под Новый [2002-й] год решили оставить меня.

Вот только время для переговоров с игроками было упущено. Вдобавок в ЦСКА перешли Гусев и Шемберас. Из новичков удалось пробить контракт с Короманом, который обошелся в миллион долларов. Все остальные стоили гроши. Амбиции у руководства были немалые, жаль финансово это ничем не подкреплялось.

Взяли за копейки опытного защитника Хиски из Чехии. На сборах выглядел уверенно, в первых двух турах – тоже. Злой, как собака, – и внизу, и вверху. Кто-то даже восторгался: классного защитника нашли.

А потом нам в каждом матче из-под него забивать начали. На ровном месте голы привозил. Летит мяч ему точно на ногу, Хиски по нему не попадает, а за ним стоит нападающий и расстреливает наши ворота. В чем же тренер виноват?»

После четырех подряд поражений весной-2002 «Динамо» заменило Новикова Виктором Прокопенко.

7. Виктор Бондаренко – 1,23 очка за матч

С Прокопенко «Динамо» до середины сентября-2003 шло вторым-третьим, но потом, по признанию гендиректора клуба Юрия Заварзина, «команда наша, находясь в шаге от медалей, фактически бросила играть. У меня ко многим из ушедших [игроков] есть нравственные претензии».

Дальше, следуя моде на чешских тренеров (Вуйтек, Петржела, Сикора), назначили Ярослава Гржебика, а в штаб к нему неожиданно добавили Виктора Бондаренко, который полтора десятилетия успешно работал главным тренером в Мозамбике и Южной Африке.

В итоге Гржебик, по словам Заварзина, «на каком-то этапе решил, что его подсиживают, и попросил отдалить Бондаренко от команды». Его отдалили, а в июле-2004, когда «Динамо» шло 14-м, сделали главным тренером, и первым делом Бондаренко отправил в дубль четырех чешских игроков, приведенных Гржебиком.

Бондаренко сразу удивил тем, что работал на тренировках с мегафоном. «Ладно, когда он в мегафон на тренировке говорил – если ты на другой половине поля, может, это и удобно, – сказал полузащитник Сергей Яшин. – Но когда человек заходит в автобус и продолжает говорить в мегафон…»

Новый тренер начал с победы над «Аланией» 1:0 и заслужил комплимент от ее тренера Ролана Курбиса: «Поздравляю «Динамо» не только с победой, но и с великолепной техникой, которую продемонстрировал на бровке тренер».

На третьей добавленной минуте Бондаренко принял около скамейки отлетевший к нему мяч и не вынимая рук из карманов почеканил семь раз.

«Это моя домашняя заготовка, – признался Бондаренко после победы. – Номер с мячом отрепетировал еще во время работы в Африке. Ничего зазорного в том, чтобы сыграть на публику, разрядить обстановку, нет. Футбол должен приносить людям радость.

Однажды мы играли в Луанде – так 60 тысяч зрителей вскочили со своих мест после моего фокуса и аплодировали».

Другой фокус – двухразовые тренировки после тура. Бондаренко считал, что команда плохо готова физически. «Тренировки у него были своеобразные: стандартная разминка – забегания с мячом в руках», – вспоминал нападающий Эрик Корчагин.

После победы над «Аланией» «Динамо» проиграло пять матчей подряд, и в сентябре, когда команда шла 15-й, Заварзин пригласил тренером-консультантом Олега Романцева – через месяц тот сменил Бондаренко.

6. Дмитрий Хохлов (2017-2019) – 1,21 очка за матч

С Романцевым «Динамо» осталось в Премьер-лиге, но через 11,5 лет все же вылетело. Юрий Калитвинцев быстро вернул команду из ФНЛ, но протянул в РПЛ лишь до начала октября-2017.

Скверные результаты (пять подряд матчей без побед и забитых мячей) усугублялись долгами по зарплате, но Дмитрий Хохлов, не один год работавший в системе «Динамо», вывел команду из кризиса и в сезоне-2017/18 финишировал 8-м. К тому же ощутимо прибавляли молодые Ташаев, Грулев и Евгеньев.

Но Роману Широкову, ставшему в 2018-м спортивным директором «Динамо», осторожный футбол Хохлова не нравился.

«В июне 2018-го я объяснил руководству свое видение будущего команды при таком футболе, – говорил Широков. – Сказал, что, если ничего не изменится, скорее-всего, займем 9-12-е место. Мне сказали: «Посмотрим, может, будет иначе».

Мы поговорили с Хохловым, и он сказал, что хочет чуть перестроить схему, изменить настрой на атакующий. У него было время отработать высокий прессинг, улучшить контроль мяча. В «Динамо» собраны футболисты, которые любят и умеют атаковать, но изменить игру не получилось».

Прессинг Широкова заметно нервировал Хохлова. По высказываниям главного тренера казалось, что он не вполне контролирует команду.

После 1:2 со «Спартаком»: «Не могу объяснить, что случилось в первые 15 минут. Просто детский сад».

После 0:1 с «Локо»: «Почему не забиваем? Откуда я знаю. На тренировкам мы все это отрабатываем».

В РПЛ-2018/19 «Динамо» стало 12-м, причем в середине сезона пережило очередную смену руководства – контроль над клубом вернул ВТБ. Новая перестройка привела к тому, что весной 2019-го в клубе не было денег не только на зарплату, но и на медикаменты, которые Хохлов покупал за свой счет.

Рассказал об этом экс-спортивный директор «Динамо» и старый друг Хохлова Роман Орещук. Он же всего через два месяца выиграл тендер на освоение летнего трансферного бюджета – 45 миллионов евро.

Хохлов получил Филиппа из «Боруссии», Н’Жи из «Марселя» и еще 10 игроков, но кошмарно начал сезон-2019/20 и в октябре был уволен после четырех поражений подряд.

«Как тренер порой общался с игроками – я такого в жизни не видел, – сообщил Максимилиан Филипп. – Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой.

Матч с «Сочи». И мы, и они играли так себе, но «Сочи» забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял, почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: «Если тебе неинтересно играть за нас – можешь идти». И совсем потерял мое уважение».

5. Иво Вортманн – 1,14 очка за матч

За 11 лет до закупки имени Максимилиана Филиппа «Динамо» тоже потратило 45 миллионов: летом 2005-го их хватило на Манише, Коштинью, Нуну и Сейтаридиса из «Порту», Энакархире из «Спортинга» и Колодина с Овие из «Крыльев». Ранее купили Дерлея, Данни и еще 5 игроков из португальской лиги.

Тренировать эту компанию владелец «Динамо» Алексей Федорычев позвал Луиса Фелипе Сколари. Планировалось, что тот перейдет после ЧМ-2006, а пока «Динамо» потренирует друг Сколари Иво Вортманн, который к тому моменту сменил за карьеру 20 клубов, поработав также в Катаре, Саудовской Аравии и США.

Вортманн начал с четырех поражений в пяти турах, и в последнем из них выпустил 11 иностранцев, после чего глава РФС Виталий Мутко губительно ужесточил лимит на легионеров. Особенно всех возмутило отсутствие в составе Дениса Колодина, которого Вортманн убрал в запас за стычку на тренировке с Манише.

«Все было так неожиданно, что я в ступор впал, – вспоминал Александр Точилин. – Выглядело очень некрасиво: Колодин с [братом Манише] Жорже Рибейру едва схватили друг друга за грудки, как сзади подлетел Манише. Ударил Дениса по голове и побежал дальше. Хорошо, ребята разняли – Колодин уже готов был казнить всех».

Через несколько недель Манише заявил, что разочарован российской лигой и хочет покинуть «Динамо». Успокаивая страсти, в ближайшей игре его сделали капитаном – вместо Дерлея. Болельщикам же, купившим билет на Западную трибуну, вручали майки Манише.

Он в тот день забил первый мяч в РПЛ, а «Динамо» победило 3:1, но уже через неделю нарвалось на шокирующие 1:4 в Перми. В ноябре после трех поражений подряд Вортманна уволили.

«Между мной и руководством клуба отсутствовало взаимопонимание, – заявил тогда Вортманн. – Я не понимал, чего от меня требуют. Лучшим решением было покинуть клуб».

«У Вортмана мало что получилось, – добавил полузащитник Александр Точилин. – Португальцы были неуправляемы. Они воспринимали только Алексея Федорычева».

«У хорошего тренера интеллект должен сочетаться с мужскими качествами, – сказал потом Федорычев. – Но такой характер имеют не все. Мне кажется, Вортманну его и не хватило, чтобы найти понимание у российских футболистов и почувствовать себя своим в российском чемпионате».

4. Андрей Кобелев (2015-2016) – 1,03 очка за матч

После ухода Вортманна «Динамо» на один тур возглавил его ассистент Андрей Кобелев. К нему же обратились через 10 лет, когда клуб из-за нарушений финансового фэйр-плей остался без еврокубков и большей части денег ВТБ, а заодно – без тренера Черчесова и лучших игроков.

В 2008-м Кобелев вывел «Динамо» в квалификацию Лиги чемпионов, но после увольнения из «Крыльев» в ноябре 2012-го почти три года не тренировал.

Начал он тем не менее неплохо: после 7-го тура поднялся на 6-е место, а рядом с оставшимися опытными игроками раскрывались молодые вроде Морозова и Зобнина.

«Была разработана шкала выплат, позволявшая молодым прогрессировать, – вспоминал Кобелев. – При мне дебютировали 10 вчерашних дублеров, это запредельный показатель. Результат на поле – тоже моя ответственность. Но обусловленная возможностями, их которых я честно пытался выжать максимум.

Не исключено, польза проявилась бы позже. Все-таки мой контракт был рассчитан на три года. Мы планировали, что в первый сезон расчистим состав из-за проблем с финансовым фэйр-плей, во втором сформируем костяк команды, в третьем – будем решать турнирные задачи. В итоге не удалось доработать даже полного сезона».

Зимой-2015/16 ушли Жирков с Кокориным, и после сборов «Динамо» посыпалось: лишь одна победа (над «Уфой» 1:0) в девяти матчах РПЛ.

Кобелева уволили за три тура до конца чемпионата-2015/2016, в которых для спасения требовалось три очка. С тренером из молодежки Сергеем Чикишевым «Динамо» проиграло «Зениту», «Кубани» и «Ростову» – и вылетело в ФНЛ.

3. Олег Романцев – 1 очко за матч

В 2004-м смена тренера за три тура до конца принесла больше пользы. Олег Романцев добыл на финише три ничьи и оставил «Динамо» в РПЛ, заодно вмешавшись в чемпионскую гонку – 0:0 с ЦСКА в предпоследнем туре вывели на первое место «Локомотив».

Сначала речь шла только о помощи на финише-2004, но после уговоров гендиректора Заварзина Романцев продлил контракт с «Динамо» – и быстро об этом пожалел.

«Проблема была в том, что игроков из Португалии выбирал не Романцев, а спонсор клуба Федорычев – по рекомендации агента Жорже Мендеша, – рассказал мне переводчик «Динамо» Андрей Тарасов. – Может быть, некоторых Романцев бы и не взял.

Опорник Лоурейру, защитники Фрешо и Рибейру – середнячки, под комбинационный стиль не подходили. Забавно, что из той компании самым дешевым был Данни, сразу ставший лидером «Динамо».

«Я той зимой хотел пригласить в «Динамо» несколько россиян: Семака, Семшова, Хохлова, Бояринцева, Самедова, Павленко, Колодина, – вспоминал Романцев в автобиографии. – С некоторыми поговорил, заручился предварительным согласием. А мне прямо на сбор привезли 6 человек из Португалии.

Почему не ушел уже тогда, зимой? Решил все-таки попробовать: вдруг португальцы по-хорошему удивят? Но у большинства из них особого рвения не было. В России они чувствовали себя словно в ссылке».

В феврале 2005-го шесть игроков из Португалии опоздали на установку перед товарищеским матчем с «Лучом», и после поражения один из них сообщил тренеру: «Я вчера впервые в жизни водки выпил. Ночь не спал. Извините». Тогда Романцев понял, что не задержится в «Динамо».

В первом туре его команду растерзал «Зенит» – 1:4. Потом «Динамо» выдало три победы, причем три из четырех мячей забили не португальцы, а Бесчастных с Яшиным.

«После четырех туров мы с 9 очками шли на третьем месте, – вспоминал вратарь «Динамо» Максим Левицкий. – Затем пауза – и попадаем 1:5 «Спартаку». Когда смотрел повторы, хотелось плакать – все залетало, одна из самых неудачных игр в карьере.

Начудил прилично – из пяти три гола на моей совести. Болельщики начали кричать, что Романцев и Левицкий сдали матч. А потом [после поражений от «Москвы» 0:2 и «Рубина» 1:2] была игра с «Амкаром», перед которой, по слухам, руководство зачитало Романцеву состав.

«Динамо» уступило 0:2, и сразу после матча Олег Иванович сказал владельцу: «Раз вы разбираетесь в футболе лучше меня, мне здесь делать нечего, дальше тренируйте команду сами». И ушел».

2. Ярослав Гржебик – 1 очко за матч

За 4 года гендиректорства Юрий Заварзина в «Динамо» сменилось 8 тренеров. Пришел он при Викторе Прокопенко, на последние матчи-2003 перевел из дубля Сергея Силкина, а первое инициированное им назначение состоялось так:

«Считалось, что наши тренеры выработали ресурс, – вспоминал Заварзин. – Я отправился к [президенту РФС] Колоскову за советом. Всплыла в разговоре фамилия – Гржебик. Вячеслав Иванович при мне по громкой связи позвонил президенту федерации футбола Чехии – тот дал Гржебику отличные рекомендации».

«Гржебик говорил очень много правильных вещей, – отметил Александр Точилин. – Единственная проблема – его самомнение. Когда он разбирал теорию и доходил до ошибки какого-то футболиста, то раздражался, мог взять фишку с доски и кинуть в этого игрока.

Или сидит перед ним Андрей Канчельскис. Гржебик давай ему говорить, что ты не туда бежишь, не туда отдаешь, всему тебя не так учили, ты вообще никто. Человек играл в лучших клубах мира, с лучшими тренерами, а он ему рассказывает.

Стоп, Гржебик, ты кто такой? Мы тебя знать не знали, пока ты сюда не приехал. Чтобы рассказывать и орать, сначала докажи, что ты действительно что-то можешь.

Почему при Гржебике меня не было в команде? Он подошел и сказал: «Как к футболисту я не имею к тебе претензий. Но ты так влияешь на команду, что она тебя боится». Будто я там главный деспот, всех бью и всех гоняю. В общем, Гржебик всех перессорил, со всеми переругался и оставил в команде нехороший микроклимат».

Насчет боязни Гржебик имел в виду инцидент на сборах, когда Точилин избил за оскорбление форварда Корчагина, который тоже не фанател от методов чешского тренера.

«Очень жесткий, гонял, убивал в плане физики, – вспоминал Эрик. – Других таких не встречал. После нагрузок Гржебика пришлось делать операцию на паховых кольцах. И не один я под нож лег».

«При Гржебике нельзя было отдавать диагональные передачи, – добавил Дмитрий Половинчук. – В центр пасовать тоже не рекомендовалось, если существовала хоть малейшая вероятность потери. Нужно было сильно бить вперед по своему флангу.

Как-то в двусторонке я нарушил одно из требований чеха, и он на разборе спросил: как это получилось. Я начал что-то объяснять, как вдруг Гржебик с размаху ударил подвернувшейся кассетой об стол. Мелкие куски разлетелись в стороны, один из них чуть кому-то в глаз не попал. Все были в шоке.

Гржебик делал ставку на оборону, поэтому «Динамо» долго было лучшим в Премьер-лиге по пропущенным мячам – пока во втором тайме игры с «Аланией» мы не пропустили четыре. С этого матча начались наши беды. До игры во Владикавказе делили 6-е место и могли подняться выше, но после нее как отрезало».

1. Юрий Семин – 0,95 очка за матч

Последний матч на стадионе «Динамо» Гржебик проиграл со счетом 2:4 «Локомотиву» Юрия Семина, ставшему в том сезоне чемпионом. Весной 2005-го многолетняя управленческая стабильность «Локо» нарушилась.

Семина перетянули в сборную – вроде как временно, но уже к осени-2005 стало ясно: отношения с президентом Филатовым и бывшим помощником Эштрековым испортились настолько, что назад дороги нет.

В итоге после неудачных стыков со Словакией Семин променял сборную на «Динамо», за которое играл на рубеже 60-70-х. Если бы не то решение, Россия, вероятно, не получила бы Гуса Хиддинка, а в «Динамо», возможно, закрепился бы Диего Коста.

«В клубе были большие проблемы, – рассказал мне переводчик «Динамо» Гильерме Рейс. – Особенно с деньгами. Полыхали конфликты – между португальцами, бразильцами, русскими. Федорычев пересылал деньги в Россию, но игроки их не получали. Тогда клубу начал помогать ВТБ.

Семин говорил игрокам: «Не волнуйтесь: Федорычев с ВТБ найдут общий язык и решат проблему. А нам надо сделать нашу работу». Тогда же – в январе 2006-го – была очень интересная история. Жорже Мендеш прислал 17-летнего Диего Косту на просмотр в «Динамо». Его выпустили за дубль, и он за десять минут забил три мяча.

Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Семин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Семин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков, ха-ха. Диего с севера Бразилии, поэтому ленивый. Долго собирался, и тренер не выдержал».

Семин получил знакомых по «Локо» Овчинникова, Хохлова, Смертина и Лиму, звездного плеймейкера «Торпедо» Семшова и трех качественных защитников – Жана из «Сатурна», Парфенова из «Спартака» и Фернандеса из «Ривера». Но команды из них не склеилось.

«Когда пришел Семин, деление на своих и чужих дошло до абсурда, – вспоминал полузащитник Коштинья. – Сначала в раздевалку приходили российские игроки, переодевались и уходили, потом появлялись португальцы и остальные легионеры.

Или же группы рассаживались по разным углам. В то время я был капитаном команды и, конечно, был не согласен с такой ситуацией. Но тренеру казалось, что все хорошо, он ничего не хотел менять. Это деление на группы было одной из причин, по которым я покинул команду».

Командную междоусобицу усугубляли проблемы Федорычева – в России его выдавливали и из бизнеса, и из футбола. В итоге – лишь одна победа в 14 турах, легендарная истерика Овчинникова, 15-е место и отставка Семина, после которой он не тренировал полтора года.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Владимир Песня, Илья Питалев, Виталий Белоусов, Игорь Уткин, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Дмитрий Донской, Василий Пономарев, Александр Вильф, Вадим Алексеев; Gettyimages.ru/Aubrey Washington / Staff, Danny Gohlke / Staff; fcdm.ru; личный архив Виктора Бондаренко