49 комментариев

Кварадона – чемпион Италии! В первый же сезон после отъезда из РПЛ Хвича Кварацхелия помог «Наполи» выиграть первый титул Серии А за 33 года. А вот как он жил в России.

Отец Хвичи Бадри Кварацхелия играл за тбилисское «Динамо» в первом Кубке Содружества, а позже выступал за сборную Азербайджана. Став тренером, работал в «Габале» до прихода Юрия Семина.

В 2019-м, по словам Бадри, его 18-летним сыном интересовались «Байер» и дортмундская «Боруссия», но друг семьи, агент Мамука Джугели, убедил выбрать «Локомотив».

«В Грузии лет сорок не рождалось таких талантов, как Хвича»

«Я просматривал все молодежные и юношеские сборные и заметил, что Хвича играет и за U17, и за U19, и за U21, – рассказал мне экс-скаут «Локо» Виктор Тищенко, много лет помогавший Юрию Семину с селекцией. – И везде лучший.

Быстрый, острый, и от него всегда следует продолжение атаки. Сейчас редко кто так смело идет в обыгрыш. А он не боится, и это всегда создает остроту, преимущество.

Просмотрев его первый раз, я сделал вывод, что он нам подходит, и сообщил Семину:

– Есть пацан семнадцатилетний. Надо его брать. Чем быстрее, тем лучше. Он все умеет. Чем-то Лешку Миранчука напоминает.

– Брать пацана семнадцатилетнего? Ты чего, офигел?

– Нет.

После игры Семин снова подошел:

– Что, правда такой хороший?

– Ну я ж тебе сказал.

– Полети еще посмотри. Вдруг ты ошибаешься.

Полетел я на игру «Рустави». Хвича сразу отдал две опасные передачи, но в середине первого тайма получил по голеностопу и долго хромал. Я подумал: «Зря приехал».

До перерыва от него не было никакой активности — еле ходил. А во втором тайме с его передачи забили. Сам не забил, но понравился осмысленными действиями.

После игры друзья Хвичи позвали меня в раздевалку «Рустави» – посмотреть, что у него за травма. Мы зашли: он сидит, доктор возле него – и вот такой распухший голеностоп. Не представляю, как он его в бутсе уместил. Я сделал для себя новый вывод – чем серьезней игра, тем больше отмобилизован.

Сначала его отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил агент. Потом его хотели еще на год оставить на тех же условиях – лишь бы работал с Семиным.

Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился [заместитель спортивного директора Андрей] Лосюк: предложил подписать новый контракт за спиной Семина и агентов. Хвича отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было».

В клубе пошли разговоры: «Ничего страшного. У нас и в молодежке такие есть». А таких не было. Не только в «Локомотиве». Мне Владимир Гуцаев говорил: «В Грузии лет сорок не рождалось таких талантов, как Хвича».

В руководстве объясняли это тем, что его агенты что-то просили. Но это неправда. Ничего они не просили. Я им верю. Они оставляли его еще на сезон с условием: если заиграет – получит нормальную зарплату.

Другой важный момент. Когда Хвича впервые появился в «Локомотиве», Чорлука, поигравший в Англии и Германии, сразу сказал: «В Хорватии он бы стоил двадцать пять миллионов евро». Главное – опытные игроки сразу почувствовали его талант и доверяли ему, делились мячом, а не игнорировали».

Хвича не пьет, но всем в «Рубине» разрекламировал грузинское вино

Хвича сыграл за «Локо» 267 минут и забил один мяч – «Рубину». Семин восхищался его дриблингом и объемом работы, а перед отпуском посоветовал исправить в Тбилиси прикус, чтобы улучшить координацию.

Летом Хвича присоединился к «Локомотиву» на сборе в Австрии, но отверг контракт, предложенный Лосюком, и подписался на 5 лет с «Рубином».

Слово – тогдашнему главе медиаслужбы казанцев Ивану Бодылевскому: «Сначала Хвича очень плохо говорил по-русски и ограничивался парой фраз: «Хорошо, брат» и «Спасибо, брат». Но с ним все равно было интересно разговаривать.

Грузины ведь близки нам по менталитету, и, когда Хвиче что-то говорили, он искренне пытался понять, чего хотят. Хвича, Бека [Микелтадзе] и Зурико [Давиташвили] стремились выучить русский, поэтому им наняли репетитора, а Нико Кипиани помогал с общением в быту.

Освоив русский, Хвича любил спрашивать:

– Брат, ты был в Грузии? Нет? Обязательно должен побывать.

– А что там, расскажи.

– Домашнее вино! Самое вкусное в мире.

– А откуда знаешь? Ты же не пьешь.

– Брат, но его же мои родители делают. Значит, самое вкусное.

Это было очень забавно – он на тот момент не пробовал вообще никакого алкоголя, но убедительно доказывал, что вино его семьи – топ».

Сразу после трансфера Хвича обратился к болельщикам «Локо»: «Вы подарили мне самые счастливые моменты в жизни! Вы самые крутые люди в мире».

Не прошло и двух недель, как болельщики «Локо» освистали Хвичу, впервые вышедшего в составе «Рубина». В середине второго тайма он заменил Давиташвили и через десять минут сравнял счет после кросса Данченко, но не праздновал гол в ворота бывшего клуба.

Дальше Хвича редко появлялся в стартовом составе и следующий мяч забил только в конце ноября 2019-го.

«Кварацхелия тогда еще не был готов к нашим требованиям, – объяснил главный тренер «Рубина»-2019 Роман Шаронов. – Хвича не контролирует темп, обычно он обыгрывает на одной скорости. Мы над этим работали, но для того, чтобы менять ритм, нужно много времени.

Зурико обыгрывает там, где есть пространство. Хвича обыгрывает иногда ради самого обыгрыша. Мы показывали Кварацхелии нарезки, где он обыграл соперника уже после того, как его обыграл. Нужно отдавать передачу, а он идет в дриблинг, нужно идти вертикально, а он обыгрывает.

Я предъявлял Хвиче за игру без мяча, выбор позиции, но и к игре с мячом тоже были претензии – например, когда он систематически передерживал».

«Роман Шаронов видел, что это креативный футболист, но хотел от него большего объема работы, – говорит Иван Бодылевский. – В итоге Хвича редко появлялся на поле и был супергрустным: он ведь шел в «Рубин», чтобы играть. При Слуцком он уже выходил в каждом матче и заметно повеселел.

Кстати, придя в «Рубин», Слуцкий думал, что его зовут Квича. Это отчетливо слышно в ролике с одной из первых тренировок 2020-го: «Квича, Квича, Квича». В тот же день мы к нему подошли: «Викторыч, вообще-то его Хвича зовут».

Потом Слуцкий говорил, что запретил в «Рубине» обращение «брат», но это скорее шутка – просто Хвича с Зурико слишком часто употребляли это слово, и для понятности хотелось, чтобы к людям обращались по именам. Но Хвича продолжал называть всех братьями, и не помню, чтобы его штрафовали».

Слуцкий запрещал врачам выбегать к Хвиче после падений на тренировках

Слуцкий признался, что Хвича поразил его так же, как Эден Азар времен «Лилля». Тренер заметил, что у Квары не голый дриблинг, как у Жано Ананидзе, а часто – через единоборства. И главное – это талант без потолка, и его дриблинг не стоит ограничивать, особенно если Хвича на скорости и лицом к воротам.

«На первых тренировках он меня отвалтузил по всей бровке, – вспоминал Илья Самошников, пришедший в «Рубин» вскоре после Слуцкого. – Я вообще не понимал, как он это делает.

Хвича – очень быстрый, резкий, здорово контролирует мяч на скорости. Постоянно хочет играть, тренироваться, ему всегда нужен мяч. Против него очень тяжело играть – он непредсказуемый. Может убрать мяч под любую ногу, исполнить какой-то неожиданный финт, прокинуть мяч между ног. Технически очень силен».

В то же время Слуцкого злила инфантильность Хвичи. После всякого стыка на тренировках тот валялся на газоне и чуть ли не плакал, но через минуту спокойно возвращался на поле. Слуцкий запретил докторам подбегать к Хвиче после падений и затроллил его на теоретических занятиях.

«Мое первое впечатление от Хвичи – талант с невероятным дриблингом, хорошо оснащенный технически, – говорит ассистент Слуцкого в «Рубине» Олег Веретенников. – Легко обыгрывал с места двоих-троих – умел и любил это делать, что больше всего поразило.

Да, в начале работы нашего тренерского штаба после каждого столкновения он падал, крутился, просил помощи у врача, но потом этого становилось все меньше. За годы в «Рубине» Хвича возмужал. Когда ему снова серьезно доставалось на тренировках, он уже вел себя по-мужски».

Хвича возмужал настолько, что в одной из первых игр со Слуцким – против «Крыльев» – получил две желтые.

«После матча Слуцкий провел со мной строгую беседу, – говорил Хвича. – Но проявил человечность и так мне все объяснил, что я еще лучше увидел, насколько он ко мне хорошо относится».

Во время карантина Хвича слегка озадачил Слуцкого, заказав на базу еду из «Макдоналдса» (в 9 вечера!), но к первому матчу после ковидной паузы подошел в отличной форме – забил «Уралу» через себя после подачи Могилевца, а потом ушел от трех соперников и обеспечил гол Солтмураду Бакаеву.

В том чемпионате Хвича больше не забивал, но ассистировал Макарову в игре с «Оренбургом» и заработал пенальти в матчах с ЦСКА и «Спартаком», чей капитан Георгий Джикия уговаривал Кварацхелию переехать в Москву.

На игре последнего тура сезона-2019/2020 гендир «Спартака» Шамиль Газизов поинтересовался у коллеги из «Рубина» Рустема Сайманова насчет трансфера Хвичи, но нарвался на отказ. Также летом 2020-го его не продали «Краснодару», сулившему 10 миллионов евро.

«Хвича – достаточно мощный футболист, неплохо одарен физически, поэтому уходил от соперников и за счет силовых качеств, за счет координации, – говорит Олег Веретенников. – Леонид Слуцкий не ограничивал его, не запрещал играть на сильных качествах.

Хвиче говорили: «В атакующей стадии исполняй что хочешь» . Такое доверие приносило нам голы, нужные фолы на чужой половине и очки. При этом обязанность защищаться с него никто не снимал, и он старался прибавлять в оборонительных действиях.

Единственное, что мешало ему играть более результативно – стремление завершить дриблинг эффектным ударом под перекладину. Мы ему советовали, что лучше просто покатить вратарю мимо опорной ноги и спокойно забить в нижний угол.

Яркий футбол у него в крови, и иногда ему удавалось забивать красиво – например, тот самый гол «Уралу» через себя. Мы ему это, конечно, не запрещали, но старались корректировать завершающую фазу».

Хвича приготовил хачапури для болельщика и посвятил ему гол

Кварацхелия бесподобно начал сезон-2020/2021 и три месяца подряд признавался лучшим игроком «Рубина».

«Хвичу все любят внутри команды, – говорил Леонид Слуцкий осенью 2020-го. – Он легкий по характеру, особо не парится на какие-то темы, все время улыбается, сильно не задумывается. Живет в кайфе, в хорошем смысле слова.

Живет на базе, вечером сам всегда выходит заниматься. Я тоже долго всегда на базе и в окно вижу, что он опять пошел что-то оттачивать. И это не то что труд, как у Эдегора, который в тренажерном зале работал, прорабатывал каждую мышцу – там все упражнения расписаны.

Хвиче захотелось бить пенальти – он бьет. Я ему говорю: «Чего ты пенальти бьешь? Тебе все равно в игре никто не даст». Ну ему просто хочется. То есть это не столько разумная работа, сколько эмоциональная.

Ему нравится мяч, нравится футбол, нравится возиться с мячом – это не какая-то грамотная методика. В тренажерном зале я его не видел ни разу. Имею в виду не общекомандную работу, а вне рабочего времени. Я там часто бываю, и Кварацхелия не будет развлекаться в тренажерном зале. Когда ему скучно, он не пойдет туда.

Пока он такой футболист, молодой человек, живущий в Диснейленде и развлекающийся на максимуме. К счастью, он развлекается теми вещами, которые являются его профессией».

Иван Бодылевский добавил: «Когда зовешь игроков на интервью, съемки или другие мероприятия, многие жалуются: «Не хочу, не могу, устал». А Хвича всегда откликался.

Осенью 2020-го мы организовали экскурсию по базе для болельщика-инвалида. Хвича приготовил ему хачапури, сыграл с ним в FIFA и пообещал: «Если забью – посвящу тебе гол и сделаю вот так (показал большими пальцами на фамилию на майке – Sports.ru)».

Игроки часто забывают о таких вещах, но в следующей игре Хвича забил «Ахмату» и сделал как обещал».

В марте 2021-го Хвича забил в двух подряд матчах за сборную, девять часов возвращался в Казань и перед домашней игрой с «Сочи» признался Слуцкому, что очень устал. «Он не спал, был изможденный», – сказал Рустем Сайманов.

В итоге Хвича вышел лишь после перерыва и в середине второго тайма забил с паса Шатова единственный мяч.

Чуть позже он снялся в поздравительном ролике к 50-летию Слуцкого – причем в пионерской форме, что возмутило некоторых грузинских политиков.

Вскоре Бадри Кварацхелия заявил: «Хочу сказать грузинам, что мой сын не останется в России».

Слуцкий после четвертого места в сезоне-2020/2021 (с 4+8 Хвичи), казалось, смирился с потерей лидера.

«Я настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения, – говорил тренер «Рубина». – Я хорошо сделал свою работу и помог таланту выйти на качественно новый уровень.

Квара – яркий, качественный, но не системообразующий футболист. [После его ухода] мы не будем менять стиль и систему игры».

Хвичей интересовались «Тоттенхэм» и два клуба бундеслиги, но сезон-2021/22 он начал у Слуцкого и поучаствовал в незабываемом гостевом матче Лиги Конференций с «Ракувом», когда у игроков «Рубина» отклеились номера с фамилиями.

«После игры с «Ракувом» все просили эти футболки – понимали: даже если очень сильно захочешь, не сделаешь себе такую же, – вспоминает Иван Бодылевский. – Одна буква есть, другая отклеилась, третья висит – такое не подделаешь. Это раритет. Майка Хвичи досталась доктору Михаилу Бутовскому».

В Казани Хвича ходил в хинкальную, но повторял, что в Грузии готовят вкуснее

На исходе летней трансферной кампании 2021-го Слуцкий взял щенка на фестивале «Дай лапу» в казанском Парке имени Горького и назвал Кварой, поселив его на клубной базе: «Если Кварацхелия покинет «Рубин», то все равно останется с нами», – сказал тренер.

Но Хвича не покинул «Рубин».

«Неотъезд в Европу летом 2021-го его очень расстроил, – считает Иван Бодылевский. – Не скажу, что он злился. Хвича – вообще не из тех, кто психует и возмущается. Он просто был подавлен.

Казалось, провел хороший сезон, есть интерес больших клубов – но в «Рубин» не поступило ни одного официального запроса. Конечно, ему было очень грустно.

На «Ак Барс Арене», чтобы попасть на парковку, надо пройти через зону с болельщиками. Так вот после закрытия летнего трансферного окна-2021 Хвича просил меня подвозить его до парковки, чтобы не идти через толпу.

И дело не в отношении к людям – просто так проявлялось подавленное состояние. Его ведь еще и журналисты сильно критиковали: говорили, что Хвича сдулся».

«В каком бы состоянии и настроении он ни находился – при встрече с мячом превращался в того Хвичу, которого мы знаем, – говорит Олег Веретенников. – С мячом он преображался. Поэтому, мне казалось, что слухи о трансфере летом 2021 года не сказались на его игре. Не бросалось в глаза, что он зациклен на отъезде.

К тому же это были только разговоры: насколько знаю, конкретных предложений в «Рубин» не поступало.

Более тяжелый период – когда больше года назад все легионеры стали покидать «Рубин». У Хвичи возникали проблемы на родине, и было заметно, что он немного приуныл. Стало ясно, что неизбежен и его отъезд.

Перед паузой на матчи сборных он один из немногих, кто честно сказал: «Я уезжаю и не вернусь. В такой ситуации не могу находиться в клубе». Несмотря на молодость, он поступил солидно и честно».

«Хакшабанович с Дрейером уехали по ходу чемпионата, а Хвича сказал: «Доиграю до паузы, но дальше не могу. Дома такие обстоятельства – камнями кидают, машину бьют», – вспоминает Иван Бодылевский. – После игры с ЦСКА в конце марта мы все попрощались с ним, а журналисты заметили, что у Хвичи много чемоданов».

PS. «В последние полгода Хвичи в «Рубине» к нему приехал двоюродный брат, и он жил в Казани с родственниками, а до этого – два года на базе, – продолжает Бодылевский. – Для пацана, который интересуется только футболом, так удобнее: в любое время можно побегать с мячом, побить по воротам.

Другие футболисты, остававшиеся на базе, составляли ему компанию, вместе играли в FIFA. Еще он любил гонять вокруг базы на самокате, который купил в Казани и увез потом в Грузию. Это вроде бы детское развлечение, но ему нравилось.

Также в Казани он любил ходить в хинкальную, но повторял, что в Грузии готовят вкуснее. И это не понты, а любовь к родине».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Павел Лисицын, Григорий Сысоев, Владимир Песня, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Максим Богодвид; rubin-kazan.ru