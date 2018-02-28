«Спартак» поздравил Майорова с 80-летием

Вице президент нашего клуба Наиль Измайлов вручил легендарному хоккеисту футболку красно-белых.

Легендарный капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров, которому 11 февраля исполнилось 80, накануне весь вечер в «Парке Легенд» принимал поздравления. Не мог остаться в стороне от этого события и футбольный «Спартак», в основе которого знаменитый форвард в начале 60-х провел два матча — против «Пахтакора» и «Кайрата». Вице-президент ФК «Спартак-Москва» Наиль Измайлов тепло поздравил Бориса Александровича с юбилеем, пожелал здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и вручил игровую клубную футболку с номером 80 на спине.

— Я всегда слежу за вашими успехами, переживаю за родной «Спартак», — сказал Борис Майоров. — С удовольствием вспоминаю то время, когда зимой играли в хоккей, летом — в футбол. Но в свое время Федерация хоккея настояла на том, чтобы я сосредоточился только на хоккее. Несмотря на это, любовь к футболу я пронес через всю жизнь, стараюсь обязательно посмотреть каждый матч «Спартака». В прошлом году посещал и уникальный клубный музей, от которого остался в полном восторге.

Наиль Измайлов пригласил Бориса Майорова посетить ближайший домашний матч «Спартака» на «Открытие Арене». Это приглашение было с благодарностью принято.

Источник: Оф. сайт Спартака