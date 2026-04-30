Роналду о саудовской лиге: «Выскажусь в конце сезона, вижу много плохого. Игроки публикуют жалобы – это неправильно. Должны подавать пример и для Европы, если хотим конкурировать с ними»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после победы над «Аль-Ахли» (2:0) поделился мыслями по поводу критики чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне.
«Все жалуются. Все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Мы знаем, что все борются и хотят победить, но не все дозволено.
Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект.
Думаю, это неправильно и не соответствует целям лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и для Европы, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира.
Думаю, что нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что, на мой взгляд, это уже не футбол», – сказал Криштиану Роналду.
Он после своего очередного позорного демарша, наконец идут на первом месте. Первый титул не за горами. Команда пашет за него, пока он пенки шакалит ради заветных 1000 голов. В это время судьи убивают конкурентов и делают всё что бы криштик наконец взял хоть один титул. (На спортсе есть статья со скринами где Аль Ахли топят конкретно)
Лучше бы молчал в тояпочку.
Этот реально возомнил что он какой-то первопроходец, или то что он реально тащит лигу в топы.
В конце опять ляпнет что нибудь кринжовое своему ручному Моргану. Тот глубоко полернет его одно место и скажет что он лучший. Криштик получит свою порцию похвалы которая ему хватит ещё на один год. А через год опять выкинет кринж.
Через пару лет Криш скажет:
В футболе есть люди, которые ради пенальти живут. Постоянно шакалят пенальти. Свою личную статистику ставят выше Ветхого Завета, Папы Римского и Родную мать! Радуются пенальт, как школьники звонку, а голу с пенальти , как к фингалу под глазом плохого соседа.
Это же он говорил что НИКОГДА не буду играть в арабских странах, не конченный я для таких турниров. Это же он говорил что ЧМ это моя мечта и это было бы лучшее в моей жизни, а после ЧМ22 кричал громче всех что ЧМ это всего лишь 7 игр и это не его мечта.
Местная федерация делает все, чтобы Роналду получил уже свой первый титул в лиге песков, чтобы 41-летнее дитё не дай бог не расстроилось и не перешло в другую лигу. Нигде такой клоунады в мире с затаскиванием на титул нет.
Вчера бывший партнер по команде кринжа защитник Демирал сказал что лига подстроена, судейство уведомили что кринж должен что то выиграть. Позорненько.
Все таки забастовка кринжа была связана с его бестрофейностью, ему своей инстаграмной аудитории уже нечего предложить)
Потому что над ним уже весь мир угорал. Он же проиграл там все, слил все что только можно.
А этот ненавистный Чемпион Мира, обладатель 8 ЗМ к чемпионству привел последнюю команду лиги и ему потребовалось на это 1,5 года.
Кринж же смотрит сми, видит как боготворят Месси и смеются над ним.
Вот и топнул ножкой, что бы нарисовали хоть какой то трофей.