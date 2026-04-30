  • Роналду о саудовской лиге: «Выскажусь в конце сезона, вижу много плохого. Игроки публикуют жалобы – это неправильно. Должны подавать пример и для Европы, если хотим конкурировать с ними»
Роналду о саудовской лиге: «Выскажусь в конце сезона, вижу много плохого. Игроки публикуют жалобы – это неправильно. Должны подавать пример и для Европы, если хотим конкурировать с ними»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после победы над «Аль-Ахли» (2:0) поделился мыслями по поводу критики чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне.

«Все жалуются. Все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Мы знаем, что все борются и хотят победить, но не все дозволено.

Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект.

Думаю, это неправильно и не соответствует целям лиги. Мы должны подавать пример не только здесь, но и для Европы, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира.

Думаю, что нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что, на мой взгляд, это уже не футбол», – сказал Криштиану Роналду.

Тоуни, Марез и весь «Аль-Ахли» бомбит от судейства. Намекают, что Роналду тянут к титулу

Если выиграют Лигу - скажет что лига хорошая, а игроки плохие. Если снова не выиграют - присоединится к игрокам, и скажет что в лиге действительно много плохо.
Ответ maxuser
Комментарий скрыт
Ответ Габи Жезус
Комментарий скрыт
Легко.
Он реально думает что якобы конкурируют с топ лигами?
Он после своего очередного позорного демарша, наконец идут на первом месте. Первый титул не за горами. Команда пашет за него, пока он пенки шакалит ради заветных 1000 голов. В это время судьи убивают конкурентов и делают всё что бы криштик наконец взял хоть один титул. (На спортсе есть статья со скринами где Аль Ахли топят конкретно)
Лучше бы молчал в тояпочку.
Этот реально возомнил что он какой-то первопроходец, или то что он реально тащит лигу в топы.
В конце опять ляпнет что нибудь кринжовое своему ручному Моргану. Тот глубоко полернет его одно место и скажет что он лучший. Криштик получит свою порцию похвалы которая ему хватит ещё на один год. А через год опять выкинет кринж.
Ответ Blaumerc
Комментарий скрыт
Ответ Blaumerc
Комментарий скрыт
А кто жаловался из знаменитых недавно на саудовскую лигу?
Ай-ай- ай, Рони!
Ай-ай-ай!!!!
Не прошло и года!
Какой позор!

Через пару лет Криш скажет:
В футболе есть люди, которые ради пенальти живут. Постоянно шакалят пенальти. Свою личную статистику ставят выше Ветхого Завета, Папы Римского и Родную мать! Радуются пенальт, как школьники звонку, а голу с пенальти , как к фингалу под глазом плохого соседа.
Ответ Busk
Он реально больной)
Ответ Busk
Он недавно сам делал бойкот против Шейхов, жаловался что они ему не помогают выиграть трофей. Это же он кидался на судью кулаками.
Это же он говорил что НИКОГДА не буду играть в арабских странах, не конченный я для таких турниров. Это же он говорил что ЧМ это моя мечта и это было бы лучшее в моей жизни, а после ЧМ22 кричал громче всех что ЧМ это всего лишь 7 игр и это не его мечта.
Гель, который еще недавно устраивал истерику и забастовку сказал всем не жаловаться на лигу.
Ответ GreatFrosty
Гель, который еще недавно устраивал истерику и забастовку сказал всем не жаловаться на лигу.
чего еще ждать от этого лицемера?
Всем спортсом ждем комментариев, какая лига конкурентная и сильная. Особенно после демарша, якобы из-за невыплат зарплат несчастным поварам и охранникам клуба (отличная версия, в которую не верят малолетние фанаты клубники). Но как забавно совпало, что именно после этого события Аль Хилаль с серией из 20 побед к ряду растерял 12 очков с бомжами из середины и низа таблицы. Так же расскажи, как так получилось, что в текущей никому не нужной ЛЧ Азии-2 вы оказались благодаря 3-м назначенным кабинетным очкам за тур до конца в прошлом розыгрыше чемпионата из-за полицейского на воротах у соперника (даже были шансы залететь в основную ЛЧ). И желательно бы комментарий, почему Аль-Хилаль снялся с суперкубка в вашу пользу в начале сезона.

Местная федерация делает все, чтобы Роналду получил уже свой первый титул в лиге песков, чтобы 41-летнее дитё не дай бог не расстроилось и не перешло в другую лигу. Нигде такой клоунады в мире с затаскиванием на титул нет.
Ответ DirkVoid
Почему нету такой клоунады? Забыли как КР7 и Реал к Кубку чемпионов за уши тянули три раза подряд?
Ответ DirkVoid
А судейские лч Реала, где кринж с метровых офсайдов забивал?
С Европой конкуренты))))Наверное с Польшей или там с словаками
Ответ rik2205@yandex.ru
С Европой конкуренты))))Наверное с Польшей или там с словаками
С Россией. Тоже не играют в еврокубках
Ответ estoico
С Россией. Тоже не играют в еврокубках
Причем здесь Россия?
Позор футбола, я не гомофоб но Криро редкий п..ор
После каждого матча с Аль Насром игроки команд соперников возмущаются что лига бессовестно тянет кринжа, ибо уже как то позорно 4 года ничего там не выиграть вбухав в состав миллиард долларов.
Вчера бывший партнер по команде кринжа защитник Демирал сказал что лига подстроена, судейство уведомили что кринж должен что то выиграть. Позорненько.
Все таки забастовка кринжа была связана с его бестрофейностью, ему своей инстаграмной аудитории уже нечего предложить)
Ответ Domian
Отмазывающие его СМИ сказали, что демарш был связан с тем, что чистейшей души Роналду переживал за персонал, которому не платят зарплату. Это не Месси, который молча долги федерации футбола Аргентины погасил перед всеми сотрудниками. Роналду со своими $200 млн в год не может такое сделать, ведь ему нужно подарить очередную цацку и Бугатти своей толстозадой цыганки, чтобы можно было хвастаться перед своими сельскими подружками в инсте 🤣
Ответ DirkVoid
Да 100% кринж сказал арабам либо трофей, либо я уйду)))
Потому что над ним уже весь мир угорал. Он же проиграл там все, слил все что только можно.
А этот ненавистный Чемпион Мира, обладатель 8 ЗМ к чемпионству привел последнюю команду лиги и ему потребовалось на это 1,5 года.
Кринж же смотрит сми, видит как боготворят Месси и смеются над ним.
Вот и топнул ножкой, что бы нарисовали хоть какой то трофей.
Чья бы коровка мычала
А бойкотировать игры - это публичная жалоба или другое?)
