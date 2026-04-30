Радимов о «Пари НН»: «Шпилевский влетел с ноги в РПЛ и начал всех обучать играть в футбол. Это неприемлемо, даже если лучше всех понимаешь»
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал увольнение Алексея Шпилевского с поста главного тренера «Пари НН».
«Его работа в РПЛ точно была интересным приключением. Хотя мне кажется, в Нижнем какая-то агония.
Позвали Гаранина, но неужели он за три дня успеет что-то исправить? Особенно с их календарем... Думаю, с Нижним в РПЛ можно попрощаться. И с учетом того, где сейчас находится команда, все это – ошибка руководства.
Взять тренера, доверять ему, и за три тура до конца убрать? Надо было либо раньше это делать, либо дать уже доработать до конца.
И есть примеры других команд: «Оренбурга», «Крыльев», которые поменяли тренеров – и где сейчас находятся. А Нижний с этой сменой опоздал.
Сам Шпилевский, как мы все помним, влетел с ноги в наш чемпионат и начал всех обучать играть в футбол. Но это неприемлемо, даже если ты лучше всех понимаешь в футболе.
Но я в этом сильно сомневаюсь, особенно если вспомнить Сашку Мостового или Эдика Мора. Я уже не говорю про Евгения Серафимовича (Ловчева – Спортс’‘).
А что касается тренера, я бы вспомнил про Кержакова, который уже работал в «Пари НН». У него была не самая зрелищная игра, но место в РПЛ они сохранили.
Я бы этот вариант рассмотрел, было бы интересно, если бы он туда вернулся . К тому же я точно знаю, что Кержаков хочет быть тренером», – сказал Владислав Радимов.
Вот в этом Радимов прав на 100%! А оптимальным решением было бы не совершать ошибку и не приглашать ноунейма на 2-х-летний контракт. Теперь будут расхлёбывать. Я бы еще обратил внимание нижегородских болельщиков на то, кого назначают руководить клубом! Дегенераты какие-то приходят, а потом клуб либо вылетает, либо, как максимум, судорожно борется за право остаться в РПЛ! Будь я губернатором Нижегородской области, непременно спросил бы с руководства клубом: кто вы такие и почему допустили то, что происходит?! Включая вопрос о долгах в размере 600 млн. рублей, кстати!
Но так же ничего не получилось ...
Так что хватит Шпилевского шпилить...
Просто сама команда потеряла спортивный нюх👀
Надо менять полностью всех начиная с руководства....
Теперь стадион будет простаивать....
На игры ФНЛ у нас в Нижнем не очень ходят....нам элиту подавай....