Альварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в ЛЧ – за 41 матч. Месси сделал это за 42 игры, Агуэро – за 48
Хулиан Альварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в ЛЧ.
Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил гол с пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).
Альварес забил 25-й мяч в рамках турнира – за 41 матч.
Тем самым Хулиан быстрее всех из аргентинских футболистов добрался до этой отметки. Лионель Месси забил 25 голов за 42 матча, Серхио Агуэро – за 48.
Подробную статистику Альвареса можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
Не знаю даже, кого он напоминает из игроков прошлого....
Может быть Вальдано? Хорхе все же больше был тараном, не типичным, тоже умным, а этот нет, не таран.
Умеет забивать, умеет пасовать, умеет помогать, умеет держать рисунок игры ..
Хулиан умеет всё.
Он яркий пример, как человек не зацикливаясь на личной статистике, приносит огромную пользу.
Хулиан игрок атаки новой формации, здесь не голы важны, а общая польза на поле для команды.Никогда не будет "стрелком", хотя и это умеет, но всегда будет там, где нужно.
Хулиан Альварес не главный механизм, он главный винтик в механизме
И не кажется ли вам, что Альварес каждым матчем становится мудрее и сильнее?
Потрясающе!
Жаль, у Ювентуса нет 120 миллионов!!!!
Наверное, смотреть игру Альвареса и восхищаться тренерами, что подготовили такого, извините за скромность, профессора тактической игры, было бы интересно прям на стадионе.
Считаю, например, Руммениге приносил больше пользы, чем скажем его почти ровесники, Кранкль, Хрубеш, Линекер, Карека...