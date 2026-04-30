Альварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в ЛЧ – за 41 матч. Месси сделал это за 42 игры, Агуэро – за 48

Хулиан Альварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в ЛЧ.

Нападающий «Атлетико » Хулиан Альварес забил гол с пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала » (1:1).

Альварес забил 25-й мяч в рамках турнира – за 41 матч.

Тем самым Хулиан быстрее всех из аргентинских футболистов добрался до этой отметки. Лионель Месси забил 25 голов за 42 матча, Серхио Агуэро – за 48.

