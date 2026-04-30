  • Альварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в ЛЧ – за 41 матч. Месси сделал это за 42 игры, Агуэро – за 48
Хулиан Альварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в ЛЧ.

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил гол с пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).

Альварес забил 25-й мяч в рамках турнира – за 41 матч.

Тем самым Хулиан быстрее всех из аргентинских футболистов добрался до этой отметки. Лионель Месси забил 25 голов за 42 матча, Серхио Агуэро – за 48.

Просто гений тактической игры, придает команде какую-то неуловимую глубину мысли.
Не знаю даже, кого он напоминает из игроков прошлого....
Может быть Вальдано? Хорхе все же больше был тараном, не типичным, тоже умным, а этот нет, не таран.
Умеет забивать, умеет пасовать, умеет помогать, умеет держать рисунок игры ..
Хулиан умеет всё.
Он яркий пример, как человек не зацикливаясь на личной статистике, приносит огромную пользу.
Хулиан игрок атаки новой формации, здесь не голы важны, а общая польза на поле для команды.Никогда не будет "стрелком", хотя и это умеет, но всегда будет там, где нужно.
Хулиан Альварес не главный механизм, он главный винтик в механизме
И не кажется ли вам, что Альварес каждым матчем становится мудрее и сильнее?
Потрясающе!
Жаль, у Ювентуса нет 120 миллионов!!!!
Наверное, смотреть игру Альвареса и восхищаться тренерами, что подготовили такого, извините за скромность, профессора тактической игры, было бы интересно прям на стадионе.
Ответ Busk
На самом деле общая польза для команды, а не голы, и была ключевым показателем. От Марадоны до Зидана величие оценивали именно по общему вкладу, мастерству игрока. Это лишь в последние 1-2 десятилетия голы отдельно взятого игрока стали индикатором его уровня, а манипулирование статистикой - важным инструментом в доказывании этого.
Ответ С дивана виднее
Согласен.
Считаю, например, Руммениге приносил больше пользы, чем скажем его почти ровесники, Кранкль, Хрубеш, Линекер, Карека...
Шикарный нап играет не в той команде...
Ответ Bobber
Лучше быть головой у жука, чем жопой у быка.
Альварес топчик конечно. Был бы в Барсе/Реале(если Испанию брать) основным, клепал бы примерно на уровне Мбаппе
Ответ noyneim
Альварес не наконечник, не страйкер. Он оттянутый форвард, игрок подыгрыша. При этом он любит и умеет забивать. Такие игроки невероятны ценились всё время. Как пример - Кейн. Тот имеет примерно такой же функционал на поле
