Евгений Ловчев: «Захарян сломал свою карьеру ради перехода за границу. Любой ценой ехать в Европу – не выход. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы не могли на лавку посадить»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о карьере полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян сломал свою футбольную карьеру ради перехода за границу. Это пример всем остальным.

Любой ценой ехать в Европу – это не выход. В последнее время там успеха добился только Головин. Он находится на своем месте, но и то в средней команде.

У Миранчуков тоже не особенно получилось. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы тебя не могли на лавку посадить.

А взяли тебя за пять миллионов, после второго матча на лавку посадят и больше играть не будешь, никто и не вспомнит о тебе», – сказал Евгений Ловчев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
А прийти не звездой и через работу, паханием завоевать место в составе.. Не, не вариант?
Судя по большинству "уехавших-в-европу" особо-то никто там ничего не завоевал. В большинстве случае только деградация.
А смысл? Если ты в РПЛ не состоялся, какие основания полагать, что уровень европейских лиг потянешь?
Вот тогда поясните как это престарелое чучело попало в молодости в "Спартак", будучи футболистом какого-то "Буревестника"? Он что какой-то звездой приходил по протекции обкома партии? Нет, ноунейма пригласил Симонян и если бы ноунейм не оправдал доверия, то присел бы на лавку.

Были бы другие времена у Ловчева футбольный мир не ограничивался бы первенством СССР, а из всех рупоров бы освещали успехи "Аякса", "Баварии", "Ноттингем Фореста" и прочих "Ливерпулей"... и проводя карьеру в клубе, который после его стартовых пары годов принялся обитать в середине таблицы (ха-ха, кстати... классные ветераны они с Анзором - из нужных времен) и который в ЕК каким-то на тот момент "прости господи" "Базелям" уступает, он точно захотел бы развития спортивной карьеры.
Боюсь только что он оказался бы типичным аналогом нынешнего эрпеэловца и просто свалил бы к Лобановскому... считай в "Зенит". И бегал бы там как единственный белый лег среди классных местных и супертехничных грузин и армян.
Потому что и у Лобановского в другие времена - были бы другие возможности)
Спартак круче буревестника, это более высокий уровень в той же системе координат.
Середняк/аутсайдер чемпионата Испании лучше лидера РПЛ? уже не так однозначно.
При этом риски при переходе в другую страну - выше, возможная выгода - не так очевидна..
Есть такое. Но Ловчев и систему координат не настроил. Например, "средняя команда" взяла за время пребывания там Головина взяла больше медалей в разы более сильном чемпионате, чем родной топ-клуб в РПЛ в тот же период.
Ему только 23 в мае будет, ещё заиграет, все эти эксперты ещё переобуются как всегда.
Только 23, а здоровья уже нет. Вроде молодой, а уже инвалид хронический.
Причем здесь переобувание? Заиграет - отлично, похвалим. Но он уже просрал несколько самых сочных лет карьеры. Это свершившийся факт.
Сломал невероятную карьеру футболиста Динамо
Что не так с Динамо? А полировать лавку в "Европе" это, конечно же круто? )))
Скорее он лазарет полирует. Чему удивляться тогда? 😎
ага, уехать мировой звездой из РПЛ без еврокубков - отличный план!
Зачем Арсен согласился на переход , вообще не понятно. Он в матчах РФПЛ с клубами первой пятерки , не делал разницу на поле , растворялся . Про это перед самым переходом говорили многие , что не готов физически, да и уровень под вопросом . Как Оказалось, были правы . Понятно , что агент срубил денег , понятно , что Динамо выручило хорошую сумму, но сам то он , о чем думал ? Он что не видел , что в матчах с Зенитом , ЦСКА , Спартаком , он на поле теряется , что не в состоянии держать предложенный уровень игры соперником ? По сути , даже если бы он был здоров , он не игрок старта Реала даже в таком случае…
Зачем согласился? Да в любой ДЮСШ тренеры внушают пацанам, что надо уезжать в Европу, что делать в России нечего. Это прямо с детских лет. Заставляют их смотреть только матчи европейских топ-чемпионатов, а РПЛ чуть ли не запрещают. Они с детских лет знают только иностранных игроков, своих, отечественных, они никого не знают. И кумиры у них все сплошь из Европы.
Ты вначале дорасти до уровня Игнатова из Сочи, а потом мечтай , что вытеснишь из состава звёзд топовых клубов Европы.
Я смотрю , кто у нас уезжал , за последние 20 лет , там же хорошие игроки , которые разрывали лигу . Аршавин , Кержаков , Павлюченко , Жирков , Головин , это парни которые без вариантов были лучшими на своей позиции в лиге , были на уровне с топовыми легионерами и давали результат, в ЕК в том числе … И Захарян … Вот и результат, другого быть не могла и про это говорили многие перед его отъездом .
1. в РПЛ невозможно стать такой звездой, чтобы европейский средний клуб (типа Сосьедада или Эвертона) тебя боялся на скамейку посадить. Я уж не говорю о топ-клубах.
2. у Захаряна травма на травме. Подозреваю, что где-то его собственная вина, но точно еще и невезение замешано. Так легко могло случиться даже если б его за 100 миллионов купили.
Неправильно! Невезение касательно травматизма? )))) Это если одна травма или две (когда тебе по ноге заехали!), а когда мышцы не выдерживают и рвутся из раза в раз - это говорит о неготовности выдерживать физические нагрузки и их интенсивность в новом клубе! Ловчев в целом прав! В РПЛ у Захаряна и близко не было таких проблем с травмами! А сейчас, по факту что? 1. На лавке сидит железобетонно. 2. Потерял игровую форму напрочь. 3. Продолжает, кстати, то травмироваться, то болеть какими-то простудами, то понос то золотуха. 4. Как итог: кто даже из РПЛ готов сейчас взять Захаряна даже в аренду, даже бесплатно?! Да никто, я думаю. Возьмешь его, а он будет больше лечиться, чем играть.
Невозможно заранее узнать, потянешь ты нагрузки или нет. Захарян попробовал. Получилось неудачно, очень много травм. Нет гарантий, что такого не случилось бы в России. Человек захотел попробовать себя на высшем уровне. Не получилось. Ну так вообще далеко не у всех получается. А если бы получилось, мог бы большую карьеру построить.

Это всегда риск. Конечно, надёжнее состояться в своей лиге сперва, но и растёшь ты медленнее. Если уехал и всё получилось -станешь гораздо сильнее, чем играя в РПЛ
Ловчев давно стал флюгером 2.0 после гсо. Вчера он давал интервью, в кором рассказывал что тренера нельзя увольнять, нужно дать ему поработать чтобы он создал команду. А еще недавно он среди первых кричал что игры нет, тренер ноунейм, кто его пригласил и тд и тп
Не надо вообще ехать заграницу, не имея положительного еврокубкового опыта. Это в принципе сложно с нашими клубами, а сейчас и вовсе невозможно.
