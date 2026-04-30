Евгений Ловчев: «Захарян сломал свою карьеру ради перехода за границу. Любой ценой ехать в Европу – не выход. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы не могли на лавку посадить»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о карьере полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
«Захарян сломал свою футбольную карьеру ради перехода за границу. Это пример всем остальным.
Любой ценой ехать в Европу – это не выход. В последнее время там успеха добился только Головин. Он находится на своем месте, но и то в средней команде.
У Миранчуков тоже не особенно получилось. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы тебя не могли на лавку посадить.
А взяли тебя за пять миллионов, после второго матча на лавку посадят и больше играть не будешь, никто и не вспомнит о тебе», – сказал Евгений Ловчев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
72 комментария
Были бы другие времена у Ловчева футбольный мир не ограничивался бы первенством СССР, а из всех рупоров бы освещали успехи "Аякса", "Баварии", "Ноттингем Фореста" и прочих "Ливерпулей"... и проводя карьеру в клубе, который после его стартовых пары годов принялся обитать в середине таблицы (ха-ха, кстати... классные ветераны они с Анзором - из нужных времен) и который в ЕК каким-то на тот момент "прости господи" "Базелям" уступает, он точно захотел бы развития спортивной карьеры.
Боюсь только что он оказался бы типичным аналогом нынешнего эрпеэловца и просто свалил бы к Лобановскому... считай в "Зенит". И бегал бы там как единственный белый лег среди классных местных и супертехничных грузин и армян.
Потому что и у Лобановского в другие времена - были бы другие возможности)
Середняк/аутсайдер чемпионата Испании лучше лидера РПЛ? уже не так однозначно.
При этом риски при переходе в другую страну - выше, возможная выгода - не так очевидна..
Ты вначале дорасти до уровня Игнатова из Сочи, а потом мечтай , что вытеснишь из состава звёзд топовых клубов Европы.
2. у Захаряна травма на травме. Подозреваю, что где-то его собственная вина, но точно еще и невезение замешано. Так легко могло случиться даже если б его за 100 миллионов купили.
Это всегда риск. Конечно, надёжнее состояться в своей лиге сперва, но и растёшь ты медленнее. Если уехал и всё получилось -станешь гораздо сильнее, чем играя в РПЛ
