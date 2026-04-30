Евгений Ловчев: «Захарян сломал свою карьеру ради перехода за границу. Любой ценой ехать в Европу – не выход. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы не могли на лавку посадить»

Евгений Ловчев: Захарян сломал карьеру ради перехода за границу.

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о карьере полузащитника «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна .

«Захарян сломал свою футбольную карьеру ради перехода за границу. Это пример всем остальным.

Любой ценой ехать в Европу – это не выход. В последнее время там успеха добился только Головин. Он находится на своем месте, но и то в средней команде.

У Миранчуков тоже не особенно получилось. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы тебя не могли на лавку посадить.

А взяли тебя за пять миллионов, после второго матча на лавку посадят и больше играть не будешь, никто и не вспомнит о тебе», – сказал Евгений Ловчев .