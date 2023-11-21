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«Не хочу, чтобы он был удовлетворен»: Энрике объяснил, как он помогает Мбаппе стать лучше

Луис Энрике Луис Энрике
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Мбаппе – лучший бомбардир Лиги 1. На игру с «Монако» он вышел в футболке с нашивкой, отмечающей это достижение француза.

В матче с «Реймсом» Килиан оформил свой первый хет-трик за год, но Энрике тогда все равно остался им недоволен. 

Наконец тренер объяснил, почему он столь требователен к капитану сборной Франции:

«У меня очень хорошие отношения с Килианом. С самого первого дня игроки знали, что я требователен. Это касается каждого. Но особенно это относится к игроку его уровня. Игроку, который каждый раз хочет улучшать свой футбол, проводить хорошие матчи, быть на поле каждую минуту, который хочет забивать голы и который хочет выигрывать титулы. Не хочу, чтобы он был удовлетворен [тем, что уже может].

Часть моей работы тренером заключается в том, чтобы быть требовательным. Мне нравится, что парни хорошо тренируются, хорошо играют, мне нравится, когда они конкурентоспособны. Здесь нет места для отдыха и расслабления. Мы просим об этом всех, особенно таких важных игроков, как Килиан».

Как вам такая позиция Энрике?

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