После перехода Месси в «Интер Майами» «ПСЖ» намерен усилить атаку. Клуб может потратить 200 млн евро на подписание двух игроков атаки, утверждает Le Parisien.

Сумма кажется внушительной. Но учитывая амбиции «ПСЖ» и безумные ценники на игроков, парижанам придется серьезно поработать, чтобы уложиться в бюджет.

Журналисты писали об интересе столичного клуба сразу к нескольким игрокам. Давайте взглянем на их трансферную стоимость по версии Transfermarkt:

Виктор Осимхен – 120 млн евро. По данным Le Parisien, «Наполи» требует у «ПСЖ» 120 млн за одного из лидеров своей команды. В это трансферное окно к нигерийцу приковано, кажется, внимание всех клубов, которые хотят усилить свою атаку.

Бернарду Силва – 80 млн евро. Луис Энрике, который должен возглавить парижан, хочет видеть португальца в своей команде, утверждает Sky Sports. В прошлом сезоне полузащитник провел за «Сити» 55 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 8 ассистов.

Харри Кейн – 90 млн евро. Le Parisien называл англичанина главной трансферной целью «ПСЖ» на летнее трансферное окно, но сам игрок, похоже, ближе к переходу в «Баварию».

Рандаль Коло-Муани – 80 млн евро. L’Equipe сообщает, что в борьбе за француза столичный клуб уступает «Баварии» и «МЮ». Еще один претенднет на футболиста – «Челси».

Маркус Рэшфорд – 80 млн евро. «ПСЖ» проявлял интерес к нападающему еще год назад, но прошлый сезон англичанина в «Юнайтед» получился блистательным, вряд ли он решит покинуть свою команду. По данным журналиста Роба Доусона, Маркус отказался от переезда в Париж и предпочел остаться в Манчестере.

Купит ли «ПСЖ» кого-нибудь из этого списка? Возможно, «ПСЖ» найдет усиление в лице другого футболиста? Делитесь мнением.