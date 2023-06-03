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Серхио Рамос покидает «ПСЖ» в статусе самого возрастного бомбардира

Серхио Рамос Серхио Рамос
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Серхио Рамос забил за «ПСЖ» в матче с «Клермоном» в последнем туре Лиги 1 и стал самым возрастным бомбардиром в истории клуба.

Бывший капитан «Мадрида» забил свой последний гол за «ПСЖ» в 37 лет и 65 дней – это абсолютный рекорд для парижан на сегодняшний день.

На самом деле Серхио побил предыдущий рекорд, установленный еще одним бывшим мадридистом Клодом Макелеле еще в феврале (в 36 лет и 301 день). А теперь превзошел сам себя.

В матче с «Клермоном» Серхио открыл счет за свою комануд, забив головой после навеса Витиньи, но в итоге «ПСЖ» потерпел поражения 2:3.

1 комментарий

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Igor Ivanov
Обратно в Реал, нападающим вместо Бенза :)
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