Канселу об 1:2 с «Сосьедадом»: «Барса» играла очень хорошо и все время превосходила соперника, но иногда в футболе бывает вот так»

Канселу об 1:2 с «Сосьедадом»: «Барса» играла очень хорошо.

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу оценил поражение от «Сосьедада » (1:2) в Ла Лиге .

«Думаю, мы играли очень хорошо. У нас были явные голевые моменты, мы контролировали игру, владели мячом. Мы все время превосходили соперника, но иногда в футболе бывает вот так. Нам нужно прибавлять, поскольку в среду у нас будет матч сродни финалу (игра со «Славией» на общем этапе Лиги чемпионов – Спортс”)», – сказал Канселу.