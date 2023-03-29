С каждым днем в медиа появляется все больше новостей о том, что Гальтье скоро покинет «ПСЖ».

Наконец, сам Кристоф на пресс-конференции прокомментировал свое будущее в столичном клубе:

«Чувствую, что я справедливо занимаю должность тренера «ПСЖ». Я готовлюсь к следующему сезону вместе с Луишем Кампушем и руководством. Сейчас много разговоров о подготовке к сезону, о смене кадров. Но моя ежедневная работа все еще заключается в подготовке к грядущим матчам. Мы должны успешно провести эти десять игр, чтобы завоевать титул чемпиона Франции».

Гальтье также попросили прокомментировать недавнее увольнение Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии». Кристоф ответил сдержанно:

«Смена тренера в мюнхенской «Баварии»? Нужно понимать, что у меня нет данных об этом, даже если бы они у меня были, я бы не стал их комментировать. Это решения, принятые руководством клуба в определенный момент по разным причинам».

В отличие от Нагельсманна, чья команда одержала победу во всех матчах Лиги чемпионов, парижане под руководством Гальтье покинули самый престижный клубный турнир Европы. Из борьбы за Кубок Франции «ПСЖ» тоже выбыл.

Несмотря на позитивный настрой Кристофа, клуб, несомненно, рассматривает вариант с увольнением марсельца. Гальтье могут заменить Моуринью, Конте, Зидан и Мотта.

Поменяет ли «ПСЖ» тренера в конце сезона?