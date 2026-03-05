Арбелоа о поражениях «Реала»: «Команда может играть лучше, у нас отличный состав. Я по-прежнему уверен в наших силах, мы думаем только о матче с «Сельтой»

Арбелоа о форме «Реала»: команда может играть лучше, я уверен в наших силах.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о неудачном периоде команды.

Ранее «Мадрид» проиграл два матча чемпионата Испании подряд. Завтра «сливочные» сыграют в гостях с «Сельтой» в 27-м туре Ла Лиги.

– Как вы объясните спад формы команды?

– Два поражения подряд в лиге… В такой команде, как «Реал Мадрид », всегда тяжело пережить поражение. Но сейчас мы думаем только о завтрашнем матче. Мы понимаем, какого уровня нам нужно достичь, чтобы победить. Это будет зависеть от нашей игры, нашего самообладания и уверенности. Прошлого не существует, мы думаем только о матче на «Балаидосе ».

Главное здесь – победа, ничто другое не имеет значения. Конечно, я мог бы что-то объяснить… Но это мало что изменит. Я прекрасно понимаю, что команда может играть лучше, что у нас отличный состав. Но я по-прежнему уверен в наших силах. До последнего дня своего пребывания здесь я буду работать над тем, чтобы так и было, – сказал Арбелоа на пресс-конференции.