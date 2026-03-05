Агкацев о конфликте Сперцяна и Ндонга и ситуации с Кордобой: «Тогда все было придумано. А с ЦСКА на стадионе миллион камер, корреспонденты снимают на телефоны – на записях все будет слышно»

Агкацев: в случае со Сперцяном и Ндонгом все было придумано.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев , что эпизод с предполагаемым расизмом фанатов ЦСКА в адрес Джона Кордобы нельзя сравнивать с делом Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга .

В среду «Краснодар» уступил ЦСКА на выезде в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:3). После игры Сперцян заявил , что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил : «Снова расисты».

В октябре 2025 года Сперцян вступил в перепалку с Ндонгом во время матча между «Краснодаром» и «Ахматом» в Мир РПЛ. После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном» . Капитан «Краснодара» это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre» .

– Ситуация с Кордобой напомнила момент, который был в матче «Краснодара» против «Ахмата».

– В том случае все было придумано, ничего не было. А в матче против ЦСКА за моими воротами корреспонденты все снимают на телефоны, а на стадионе миллион камер. Можете взять записи, там все будет слышно.

– Какой вы видите выход из этой ситуации?

– Не мне это решать. У нас есть специальные люди, которые принимают решения. Главное, чтобы такое больше не повторялось, а как это будет сделано, не мне решать, – сказал Агкацев.