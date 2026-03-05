  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агкацев о конфликте Сперцяна и Ндонга и ситуации с Кордобой: «Тогда все было придумано. А с ЦСКА на стадионе миллион камер, корреспонденты снимают на телефоны – на записях все будет слышно»
40

Агкацев о конфликте Сперцяна и Ндонга и ситуации с Кордобой: «Тогда все было придумано. А с ЦСКА на стадионе миллион камер, корреспонденты снимают на телефоны – на записях все будет слышно»

Агкацев: в случае со Сперцяном и Ндонгом все было придумано.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, что эпизод с предполагаемым расизмом фанатов ЦСКА в адрес Джона Кордобы нельзя сравнивать с делом Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга.

В среду «Краснодар» уступил ЦСКА на выезде в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:3). После игры Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил: «Снова расисты».

В октябре 2025 года Сперцян вступил в перепалку с Ндонгом во время матча между «Краснодаром» и «Ахматом» в Мир РПЛ. После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Капитан «Краснодара» это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre»

– Ситуация с Кордобой напомнила момент, который был в матче «Краснодара» против «Ахмата».

– В том случае все было придумано, ничего не было. А в матче против ЦСКА за моими воротами корреспонденты все снимают на телефоны, а на стадионе миллион камер. Можете взять записи, там все будет слышно.

– Какой вы видите выход из этой ситуации?

– Не мне это решать. У нас есть специальные люди, которые принимают решения. Главное, чтобы такое больше не повторялось, а как это будет сделано, не мне решать, – сказал Агкацев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoЦСКА
logoДжон Кордоба
logoFONBET Кубок России
logoАхмат
logoЭдуард Сперцян
logoСтанислав Агкацев
logoУсман Ндонг
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мотайте на ус рабочую схему:
Там - придумано.
Здесь - чистая правда.
Ответ mit-byer
Мотайте на ус рабочую схему: Там - придумано. Здесь - чистая правда.
вы не понимаете, это другое
Ответ mit-byer
Мотайте на ус рабочую схему: Там - придумано. Здесь - чистая правда.
Это другое!
Не Краснодар, а непогрешимые ангелы! Тогда всё придумали, а сейчас наоборот. Верьте нам люди!
Мы хорошие. И в раздевалке это тоже не мы, это расисты всё натворили.
Ответ Evgen Vynokurov
Не Краснодар, а непогрешимые ангелы! Тогда всё придумали, а сейчас наоборот. Верьте нам люди! Мы хорошие. И в раздевалке это тоже не мы, это расисты всё натворили.
Когда такой расизм, то и в раздевалке не грех душу отвести, ну что вы...
Ответ Evgen Vynokurov
Не Краснодар, а непогрешимые ангелы! Тогда всё придумали, а сейчас наоборот. Верьте нам люди! Мы хорошие. И в раздевалке это тоже не мы, это расисты всё натворили.
а вы уверены, что если записи камер посмотрят, то там ни чего криминального, со стороны болел цска, не услышат? Я вот не уверен.
если бы Агкацев вместо того, чтобы прислушиваться к каким-то выкрикам с трибун, сконцентрировался на игре, то он бы может и не закинул себе за шиворот мяч на угловом.
Ответ Чемпион Людей
если бы Агкацев вместо того, чтобы прислушиваться к каким-то выкрикам с трибун, сконцентрировался на игре, то он бы может и не закинул себе за шиворот мяч на угловом.
Они в общем и не закидывал, там траектория у Алвеча получилась очень удачная, по дуге. Так что вратарь просто не достал
Семин был на стадионе и говорит, что ничего не слышал - наверное, он тоже все "придумал" ?)

Почему нельзя просто признать свое поражение и закрыть тему, а не начинать какие-то выдуманные обвинения в адрес болельщиков ЦСКА, где играют темнокожие Мойзес, Виктор, Рейс, Алвес, Кармо, вышедшие вчера на поле ?)
Они уже по второму кругу жалуются. Тьфу блин
Какое же стремительное падение от всеобщей любви , до ... сегодня такого начитался везде , как их только не называют , буквально болельщики всех клубов , и всё в шоке от поведения этих свиней с юга .
Юрий Павлович Семин — самый титулованный российский тренер в истории, авторитетный и уважаемый всеми человек. ему я верю безоговорочно, а Краснодар себя каждым следующим выступлением по бумажке только топит.
Ответ ragnvald ulfsson
Юрий Павлович Семин — самый титулованный российский тренер в истории, авторитетный и уважаемый всеми человек. ему я верю безоговорочно, а Краснодар себя каждым следующим выступлением по бумажке только топит.
Ну не, у Стаканыча регалий побольше
Ответ ABIBAS
Ну не, у Стаканыча регалий побольше
у Стаканыча 13, у Палыча 14
Там придуманно а тут нет! Как удобно! Отлично что наши игроки стерли твою самодовольную улыбочку! Жаль ещё трешечку не отгрузили!
Хватит ныть! Проиграли по делу, признайте это!
Краснодар все отвратительней выглядит, видимо вместе с чемпионским титулом передаются какие-то гены мерзопакостности
Ответ Алексей Михайлов_1116586719
Краснодар все отвратительней выглядит, видимо вместе с чемпионским титулом передаются какие-то гены мерзопакостности
Смешно, отвратительно вели лжеармейские болельщики, а отвратительным оказывается тот, кто на это указал.
Ответ Ковид 07.10.52
Смешно, отвратительно вели лжеармейские болельщики, а отвратительным оказывается тот, кто на это указал.
А какие-то доказательство, кроме плача цыганского табора, который теперь называется Краснодар будут? На игре куча народа разного была, но кроме несчастных, забитых, третируемых краснодарцев про расизм не говорит никто
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
только что
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
16 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
18 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
40 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
45 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
50 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
5 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
22 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
22 минуты назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
34 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
50 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем