  • Тренер «Марселя» Бейе о вылете из Кубка Франции: «Нельзя пропускать дважды со стандартов – нужно совершенствоваться в этом. Не виню игроков, исполняющих пенальти, они заслуживают похвалы»
Тренер «Марселя» Бейе о вылете из Кубка Франции: «Нельзя пропускать дважды со стандартов – нужно совершенствоваться в этом. Не виню игроков, исполняющих пенальти, они заслуживают похвалы»

Хабиб Бейе прокомментировал поражение «Марселя» от «Тулузы».

Команды встречались в 1/4 финала Кубка Франции и сыграли 2:2 в основное время, в серии пенальти была сильнее «Тулуза» (4:3). Спортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт, комментировали Артем Денисов и Виталий Ошовский.

После игры фанаты «Марселя» бросали в своих футболистов с трибун файеры и освистали.

Тренер марсельцев Бейе заявил, что его команда должна лучше отрабатывать стандартные положения.

«Мы быстро забили с пенальти и знали, какой матч нам предстоит – в котором будет много борьбы и длинных передач. Нам нужно быть намного лучше на стандартах: нельзя так пропускать два гола. Мы были недостаточно хороши.

«Тулуза» забрасывала мячи за наших защитников, чтобы растянуть оборону. Прессинг возможен только тогда, когда соперник наращивает темп. Нам нужно быть изобретательнее и точнее: мы забили дважды, но и пропустили два со стандартов, это сильная сторона соперника, и мы это знали. Нам нужно совершенствоваться в этой области.

[Серия пенальти] – это технический навык, нужно это принять. [Игор] Пайшао устал, у него были судороги, и мы его заменили. Футболисты, которые исполняют пенальти, заслуживают похвалы за то, что они идут на это – я их не виню.

Разочарование болельщиков? Оно равносильно тому, какие надежды мы возлагали на Кубок Франции. Мы должны принять это, смотреть в будущее, смотреть правде в глаза и не подвергать сомнению это разочарование», – заявил Бейе.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Официальный сайт «Марселя»
