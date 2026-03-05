«Краснодар»: «Вместо того чтобы обратить внимание на расизм, публикуется раздевалка. Увести разговор от незаслуженно преимущества в одного игрока и возмутительных криков не получится»
«Краснодар» выступил с заявлением после поражения от ЦСКА в матче Fonbet Кубка России (1:3).
После игры игроки «Краснодара» заявили, что Джон Кордоба подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника. По ходу матча был удален игрок «быков» Джованни Гонсалес. Сегодня появилось видео разгромленной игроками «Краснодара» раздевалки на «ВЭБ Арене».
«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано!
Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом.
Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Мы не впервые наблюдаем этот избитый прием, когда «дружеские» блогеры грудью встают на защиту «своего» клуба!
Мы же защищаем себя сами. И говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится.
Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием», – говорится в заявлении «Краснодара».
Легендами ЦСКА являются темнокожие Карвальо, Вагнер, Чиди Одиа, Думбия.
И, не смотря на это, болельщики ЦСКА якобы проявляли расизм по отношению к Кордобе ?)
Даже Юрий Палыч Семин, великий российский тренер, который находился на матче, не слышал ничего такого, о чем говорят все краснодарские - а уж ему нет смысла как врать.
Ну да ну да, успешно верим исключительно Краснодару )
Чиди Одиа , Чиди Одиа (с)
Начиная от повышения в элиту заканчивая прошлым сезоном
Бычар безкультурных со свиньями не ровняй!
Выражение «грязная свинья» — это стереотип, который не соответствует действительности.
Свиньи - чистоплотные животные.
А то потом может неудобно стать.