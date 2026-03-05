«Краснодар»: «Вместо того чтобы обратить внимание на расизм, публикуется раздевалка. Увести разговор от незаслуженно преимущества в одного игрока и возмутительных криков не получится»

«Краснодар»: вместо уделения внимания расизму публикуется раздевалка.

«Краснодар» выступил с заявлением после поражения от ЦСКА в матче Fonbet Кубка России (1:3).

После игры игроки «Краснодара» заявили, что Джон Кордоба подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника. По ходу матча был удален игрок «быков» Джованни Гонсалес. Сегодня появилось видео разгромленной игроками «Краснодара» раздевалки на «ВЭБ Арене».

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано!

Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом.

Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Мы не впервые наблюдаем этот избитый прием, когда «дружеские» блогеры грудью встают на защиту «своего» клуба!

Мы же защищаем себя сами. И говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится.

Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием», – говорится в заявлении «Краснодара».