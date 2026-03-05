  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар»: «Вместо того чтобы обратить внимание на расизм, публикуется раздевалка. Увести разговор от незаслуженно преимущества в одного игрока и возмутительных криков не получится»
342

«Краснодар»: «Вместо того чтобы обратить внимание на расизм, публикуется раздевалка. Увести разговор от незаслуженно преимущества в одного игрока и возмутительных криков не получится»

«Краснодар»: вместо уделения внимания расизму публикуется раздевалка.

«Краснодар» выступил с заявлением после поражения от ЦСКА в матче Fonbet Кубка России (1:3).

После игры игроки «Краснодара» заявили, что Джон Кордоба подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов соперника. По ходу матча был удален игрок «быков» Джованни Гонсалес. Сегодня появилось видео разгромленной игроками «Краснодара» раздевалки на «ВЭБ Арене».

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано!

Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом.

Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Мы не впервые наблюдаем этот избитый прием, когда «дружеские» блогеры грудью встают на защиту «своего» клуба!

Мы же защищаем себя сами. И говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится.

Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, и намерены пристально следить за расследованием», – говорится в заявлении «Краснодара».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЦСКА
logoДжон Кордоба
logoДжованни Гонсалес
342 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дык а раздевалку то кто и зачем разнёс, или это тоже была акция против расизма?
Ответ Badmurza
Дык а раздевалку то кто и зачем разнёс, или это тоже была акция против расизма?
Им самим не стыдно? Действительно бычары. Пробивают дно такими заявами. Сами себя топят. Ещё и нейтральных болел, с интересом наблюдавших за их ростом, от себя отталкивают.
Ответ Badmurza
Дык а раздевалку то кто и зачем разнёс, или это тоже была акция против расизма?
Комментарий скрыт
У ЦСКА вчера в составе выходили темнокожие Рейс, Виктор, Алвес, Кармо, а Мойзес вообще вышел с капитанской повязкой.
Легендами ЦСКА являются темнокожие Карвальо, Вагнер, Чиди Одиа, Думбия.
И, не смотря на это, болельщики ЦСКА якобы проявляли расизм по отношению к Кордобе ?)

Даже Юрий Палыч Семин, великий российский тренер, который находился на матче, не слышал ничего такого, о чем говорят все краснодарские - а уж ему нет смысла как врать.

Ну да ну да, успешно верим исключительно Краснодару )
Ответ Кирилл
У ЦСКА вчера в составе выходили темнокожие Рейс, Виктор, Алвес, Кармо, а Мойзес вообще вышел с капитанской повязкой. Легендами ЦСКА являются темнокожие Карвальо, Вагнер, Чиди Одиа, Думбия. И, не смотря на это, болельщики ЦСКА якобы проявляли расизм по отношению к Кордобе ?) Даже Юрий Палыч Семин, великий российский тренер, который находился на матче, не слышал ничего такого, о чем говорят все краснодарские - а уж ему нет смысла как врать. Ну да ну да, успешно верим исключительно Краснодару )
Самый белый парень в цска.
Чиди Одиа , Чиди Одиа (с)
Ответ Кирилл
У ЦСКА вчера в составе выходили темнокожие Рейс, Виктор, Алвес, Кармо, а Мойзес вообще вышел с капитанской повязкой. Легендами ЦСКА являются темнокожие Карвальо, Вагнер, Чиди Одиа, Думбия. И, не смотря на это, болельщики ЦСКА якобы проявляли расизм по отношению к Кордобе ?) Даже Юрий Палыч Семин, великий российский тренер, который находился на матче, не слышал ничего такого, о чем говорят все краснодарские - а уж ему нет смысла как врать. Ну да ну да, успешно верим исключительно Краснодару )
Кордоба периодической симуляцией провоцирует болельщиков!
А Краснодар пишет про расизм, чтобы отвлечь внимание от того, что еще как минимум два игрока Краснодара должны были быть удалены вчера.
Ответ Kassster
А Краснодар пишет про расизм, чтобы отвлечь внимание от того, что еще как минимум два игрока Краснодара должны были быть удалены вчера.
Комментарий скрыт
Ответ zxcskeleton
Комментарий скрыт
Ну, весь состав на красные не наиграл - но при норм судействе, Краснодар заканчивал бы матч с двумя красными. Так что, явно не им жаловаться на судей)
Если бы Винисиус Джуниор был командой
Ответ Шам Вебер
Если бы Винисиус Джуниор был командой
ахаах, топ)
Вместо того чтобы извиниться за то, что ведут себя как последние свиньи, они всё продолжают разгонять про расизм. Каким же мерзким стал Краснодар
Ответ Aleksey Yashin
Вместо того чтобы извиниться за то, что ведут себя как последние свиньи, они всё продолжают разгонять про расизм. Каким же мерзким стал Краснодар
Стал?) всегда был
Начиная от повышения в элиту заканчивая прошлым сезоном
Ответ Aleksey Yashin
Вместо того чтобы извиниться за то, что ведут себя как последние свиньи, они всё продолжают разгонять про расизм. Каким же мерзким стал Краснодар
Полегче!
Бычар безкультурных со свиньями не ровняй!
Выражение «грязная свинья» — это стереотип, который не соответствует действительности.
Свиньи - чистоплотные животные.
Расизм не слышал никто, кроме игроков Краснодара. Грязная гостевая раздевалка со сломанной дверью - факт.
Ответ ZarvuR2020
Расизм не слышал никто, кроме игроков Краснодара. Грязная гостевая раздевалка со сломанной дверью - факт.
Да, странно, что игроки и тренеры ЦСКА не пожаловались...
У нас нарисовался новый позор?
Ответ kwinto88
У нас нарисовался новый позор?
))) где-то кто-то может немного расслабиться.
Ответ kwinto88
У нас нарисовался новый позор?
Комментарий скрыт
Как же забавно наблюдать как глорье краснодарское резко пропало)
Ответ mallowan
Как же забавно наблюдать как глорье краснодарское резко пропало)
Ага! Все три человека!
Ответ mallowan
Как же забавно наблюдать как глорье краснодарское резко пропало)
Комментарий скрыт
Ща такими темпами большинство нейтрально настроенных будут желать чемпионства юбилярам. Краснодар дно пробивает.
Ответ cmorblr
Ща такими темпами большинство нейтрально настроенных будут желать чемпионства юбилярам. Краснодар дно пробивает.
Я и в том году желал газовым когда понял что мы не сможем! Потому что знал что если этим подарят то у них начнется мания величия! Угадал!
Ответ Vagner01
Я и в том году желал газовым когда понял что мы не сможем! Потому что знал что если этим подарят то у них начнется мания величия! Угадал!
Как по мне, так лучше не желать никому, если своя команда не вывозит.
А то потом может неудобно стать.
Вместо того, чтобы обратить внимание на гостеприимство, обратили внимание на пару выкриков и приплели расизм
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
23 секунды назад
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
17 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
19 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
41 минуту назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
46 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
51 минуту назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
6 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
23 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
23 минуты назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
35 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
51 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем