Кержаков об РПЛ: «Не соглашусь ,что «Зенит» превосходит других по именам. Лакмусовая бумажка – это игры, «Краснодар» выглядит более сбалансированно»

Александр Кержаков: «Краснодар» выглядит сбалансированнее «Зенита».

Александр Кержаков не считает, что «Зенит» по составу превосходит конкурентов в борьбе за чемпионство.

«У «Краснодара » тоже достаточно сильный состав. У ЦСКА еще. Не соглашусь, что «Зенит» превосходит других по именам. Все зависит от качества игры. Без разницы, какие имена, стоимость, зарплата.

Лакмусовая бумажка – это игры. В них «Зенит» не является очевидным фаворитом. Более сбалансированно выглядит «Краснодар», – сказал бывший нападающий «Зенита ».

После 19 туров таблицу Мир РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка. «Зенит» идет вторым с отставанием в одно очко.