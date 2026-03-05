Кержаков об РПЛ: «Не соглашусь ,что «Зенит» превосходит других по именам. Лакмусовая бумажка – это игры, «Краснодар» выглядит более сбалансированно»
Александр Кержаков: «Краснодар» выглядит сбалансированнее «Зенита».
Александр Кержаков не считает, что «Зенит» по составу превосходит конкурентов в борьбе за чемпионство.
«У «Краснодара» тоже достаточно сильный состав. У ЦСКА еще. Не соглашусь, что «Зенит» превосходит других по именам. Все зависит от качества игры. Без разницы, какие имена, стоимость, зарплата.
Лакмусовая бумажка – это игры. В них «Зенит» не является очевидным фаворитом. Более сбалансированно выглядит «Краснодар», – сказал бывший нападающий «Зенита».
После 19 туров таблицу Мир РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка. «Зенит» идет вторым с отставанием в одно очко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
