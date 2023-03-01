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🤩 «Тут красиво, да? Ты этого заслуживаешь». Роналдо поздравил Месси с победой на ЧМ во время церемонии «The Best»

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Две легенды.

Позавчера в Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА.

Футболисты и тренеры выбрали лучших за 2022 год в девяти номинациях.

Лучшим игроком года был назван Лионель Месси - аргентинец опередил Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

Перед началом церемонии, Месси встретился с Роналдо, который поздравил его с недавним успехом в Катаре: «Поздравляю с чемпионатом мира, тут красиво, да? Ты этого заслуживаешь. Я очень рад за тебя...».

«Это было безумие...», - ответил Лео.

Говорили на языке GOAT?

3 комментария

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CM1
Ответ Spartan_big_bang
именно поэтому Пеле, Марадона, Месси и Роналдо9 лучшие, это другой уровень футбола, видение игры, многим этого не понять и они приплетают других звёзд к этой элите.
Не сказал бы, что у Роналдо9 было какое-то особое "видение игры", хотя, форвардом он был, конечно, феноменальным, особенно в то время...
+7
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+7
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Spartan_big_bang
Ответ Александр Р
Оригинальный Роналдо по уровню таланта сопоставим с Лео, из-за травм не успел набить статистику (кому-то это важно), но на поле творил невероятные вещи!
именно поэтому Пеле, Марадона, Месси и Роналдо9 лучшие, это другой уровень футбола, видение игры, многим этого не понять и они приплетают других звёзд к этой элите.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Р
Оригинальный Роналдо по уровню таланта сопоставим с Лео, из-за травм не успел набить статистику (кому-то это важно), но на поле творил невероятные вещи!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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