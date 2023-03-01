🤩 «Тут красиво, да? Ты этого заслуживаешь». Роналдо поздравил Месси с победой на ЧМ во время церемонии «The Best»
Две легенды.
Позавчера в Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА.
Футболисты и тренеры выбрали лучших за 2022 год в девяти номинациях.
Лучшим игроком года был назван Лионель Месси - аргентинец опередил Килиана Мбаппе и Карима Бензема.
Перед началом церемонии, Месси встретился с Роналдо, который поздравил его с недавним успехом в Катаре: «Поздравляю с чемпионатом мира, тут красиво, да? Ты этого заслуживаешь. Я очень рад за тебя...».
«Это было безумие...», - ответил Лео.
Говорили на языке GOAT?
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