Две легенды.

Позавчера в Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА.

Футболисты и тренеры выбрали лучших за 2022 год в девяти номинациях.

Лучшим игроком года был назван Лионель Месси - аргентинец опередил Килиана Мбаппе и Карима Бензема.

Перед началом церемонии, Месси встретился с Роналдо, который поздравил его с недавним успехом в Катаре: «Поздравляю с чемпионатом мира, тут красиво, да? Ты этого заслуживаешь. Я очень рад за тебя...».

«Это было безумие...», - ответил Лео.

Говорили на языке GOAT?