«Он наконец начал уважать клуб»: фанаты «ПСЖ» в восторге от одного поступка Неймара. Рассказываем, что произошло

Неймар, которого часто обвиняют в неуважении к клубу, на днях приятно удивил поклонников столичной команды.

В четверг женская команда «ПСЖ» принимала в гостях «Челси». Матч прошел в рамках группового этапа Лиги чемпионов среди женщин. За игрой с трибун стадиона «Жан Буэн» наблюдал Неймар:

Бразилец поделился фотографией с арены в своих соцсетях:

Вместе с Неймаром матч посетили Кимпембе и Мендеш:

Болельщики поражены тому, как в этом сезоне изменился сам Неймар, а также его отношение к клубу. Кажется, теперь он на сто процентов предан «ПСЖ».

Вот что об этом пишут фанаты столичной команды:

💭 «Неймар смотрит, как играют наши девушки? Что с ним вообще происходит? Это невероятно!»

💭 «Неймар поддерживает девушек с трибун. Операция обольщения».

💭 «Это удивительно. Никогда подобного не видел. Неймара подменили?»

💭 «Неймар на стадионе смотрит, как играют женщины, я просто в шоке, черт возьми!»

💭 «Ней стал очень серьезным. Кажется, он наконец начал уважать клуб».

💭 «Очень приятно видеть всех трех парней на матче женской команды. Особенно удивил Неймар».

К сожалению, парижанки уступили «Челси» с минимальным счетом 0:1. Мужская команда «ПСЖ» в 12-м туре Лиги 1 встретится с «Аяччо», но Неймара на поле мы не увидим, у бразильца перебор желтых карточек.