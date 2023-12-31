Под прицелом
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Главные победы российского спорта в 2023-м

Вера Звонарева Вера Звонарева
Лилия Хузина
Далер Кузяев Далер Кузяев
Заурбек Сидаков Заурбек Сидаков
Евгения Чикунова Евгения Чикунова
Александр Головин Александр Головин
Анна Вяхирева Анна Вяхирева
Анатолий Малыхин Анатолий Малыхин
Иван Барбашев Иван Барбашев
Инал Тасоев Инал Тасоев
Муслим Гаджимагомедов Муслим Гаджимагомедов
Артемий Панарин Артемий Панарин
Ахмед Усманов Ахмед Усманов
Никита Кучеров Никита Кучеров
Анастасия Боднарук
Александра Горячкина Александра Горячкина
Ислам Махачев Ислам Махачев
Даниил Медведев Даниил Медведев
Андрей Рублев Андрей Рублев
Арман Адамян
Климент Колесников Климент Колесников
Вадим Немков Вадим Немков
Теннис Теннис

Набралось 24 пункта.

В 2023 году почти весь российский спорт жил параллельно с международным. Но местами пути все-таки пересекались: теннис, НХЛ, единоборства, редкие чемпионаты мира, куда нашим атлетам давали нейтральный статус. И мы ненадолго возвращались в досанкционные времена.

Болели за Медведева в финале US Open, аплодировали Кучерову и Панарину за феноменальные голы и передачи, восхищались силой и ловкостью Махачева, удивлялись мастерству возмужавшего во Франции Головина... Российские спортсмены побеждали даже в таком урезанном виде, наш спорт жил даже в таком формате.

Впереди 2024-й – наверняка такой же непредсказуемый, как и последние два года. Но мы верим, что он принесет нам новые успехи, в том числе олимпийские.

А пока вспомним, что хорошего случилось в 2023-м.

1. Даниил Медведев провел лучший сезон в карьере: выиграл пять титулов и рекордное для себя количество матчей (66). Был в шаге от победы на турнире «Большого шлема», когда дошел до финала US Open, выиграл два «Мастерса». Его титул на ненавистной глине в Риме – главный результат сезона. Не зря лучший спортсмен России в этом году.

2. Ислам Махачев дважды за год победил экс-первого номера рейтинга P4P Алекса Волкановски, защитил пояс в легком весе UFC и сам стал лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовых категорий.

3. Андрей Рублев взял «Мастерс» в Монте-Карло – самый крупный трофей карьеры. Это важный прорыв, хоть так и не покорились четвертьфиналы на «Больших шлемах».

4. Александр Головин окончательно утвердился лидером «Монако», он в гонке за «ПСЖ» во Франции и на пути в Лигу чемпионов. Выдал лучший старт сезона в зарубежной карьере – 5+2 в 15 матчах и вошел в символическую сборную первого круга Лиги 1 от L’Equipe.

5. Вера Звонарева, теперь парная специалистка: с немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал US Open и выиграла итоговый турнир WTA. А еще вернулась в топ-10. Ей уже 39 лет, она стабильно пропускает по несколько месяцев из-за травм, но в теннисе у нее по-прежнему многое получается. 

6. Далер Кузяев летом рванул в Европу и сразу превратился в ключевого игрока «Гавра» – 17 игр, два гола, попадание в символическую сборную тура и колоритная фраза «Царь родился» от L’Équipe. Он был важнейшей фигурой доминирующего «Зенита»-2022/23, а стал примером того, что пробовать топ-лиги никогда не поздно.

7. Анна Вяхирева выиграла Лигу чемпионов. Гандбольному Месси как раз не хватало такого титула в коллекции, он поехала играть в Норвегию  – и с «Виперс Кристианстад» все получилось. За сезон у Вяхиревой 136 голов, она была самой результативной в финале (шесть мячей) и забрала приз самому ценному игроку «Финала четырех».

8. Иван Барбашев второй раз выиграл Кубок Стэнли – теперь с «Вегасом». Набрал в плей-офф НХЛ 18 очков (7+11) – лучший результат в карьере. И подписал с клубом пятилетний контракт.

9-10. Инал Тасоев и Арман Адамян – чемпионы мира по дзюдо. Адамян (на фото справа) безоговорочно выиграл в весовой категории до 100 кг, а вот Тасоев дважды боролся за медаль. Сначала с легендой Тедди Ринером, а потом с Международной федерацией дзюдо. В финале россиянин сделал результативное действие, но его не засчитали. После разбирательств Тасоеву все-таки присудили золото.

11-12. Муслим Гаджимагомедов (тяжелый вес, на фото слева) и Шарапутдин Атаев (первый тяжелый вес) выиграли золото ЧМ-2023 по боксу. Этот турнир в Ташкенте – редкий случай, когда россияне выступали с флагом и гимном.

13. Артемий Панарин добрался до 700 очков в НХЛ. В составе «Рейнджерс» выдал мощную серию из 15 матчей подряд с очками (26, 10+16) на старте регулярки-2023/24.

14. Никита Кучеров – возможно, лучший игрок НХЛ прямо сейчас. Лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата – 59 (25+34) очков.

15. Евгения Чикунова установила мировой рекорд на 200-метровке брассом: скинула с времени южноафриканки Татьяны Шонмакер почти полторы секунды. Теперь лучший показатель в истории – 2.17,55.

16. Вадим Немков, лучший боец Bellator, победил Йоэля Ромеро и защитил пояс в полутяжелом весе, но отказался от титула и поднялся в тяжи.

17. Климент Колесников вернул себе мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Войти в историю, оказывается, можно и на Кубке России. В полуфинале проплыл за 23,55 – Международная федерация утвердила.

18-19. Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов – чемпионы мира по борьбе. Турнир, который должен был пройти в России, перенесли в Сербию. Но все же россиян допустили. В категориях до 74 и 79 кг они доминировали: олимпийский чемпион Сидаков взял уже третье золото ЧМ, Усманов впервые стал чемпионом.

20. Анатолий Малыхин собрал чемпионства: после временного титула One в тяжелом весе и неоспоримого в полутяжелом выиграл объединительный поединок в тяжелом весе против Аржана Буллара.

21. Дарья Межецкая выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Наши там взяли пять наград, но победа – единственная.

22. Лилия Хузина блистала на чемпионате мира по тхэквондо – выиграла в весе до 62 кг. Олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина выступить не пустили, хотя они даже приехали с командой.

23. Анастасия Боднарук – чемпионка мира по рапиду. У мужчин победил лучший шахматист мира Магнус Карлсен, а Боднарук стала сильнейшей среди женщин. Конкуренция там была даже острее: победительницу выявили на тай-брейке – в упорном поединке Анастасия обошла Хампи Конеру из Индии.

24. Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам – молодой турнир, который проводят лишь с 2021-го. В первый раз, кстати, тоже победила россиянка – Александра Костенюк, теперь она выступает за Швейцарию. В финале Костенюк обыграла как раз Горячкину. Через два года уже Александра взяла трофей.

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Фото: eastnews.ru/Kamran Jebreili; Louis Grasse, Valentina Claret, Naoki Nishimura/Global Look PressAFP/ATTILA KISBENEDEK; Gettyimages.ru/Lintao Zhang, Fred Lee, Matthew Stockman; РИА Новости/Александар Джорович, Виталий Белоусов, Александр Вильф, Алексей Филиппов, Максим Богодвид

10 комментариев
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Автору пришлось непросто, кропотливая работа!...)
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а также Большун всех порвал
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тут должен быть Большунов, с ЧМ по лыжным гонкам мог немало медалей привезти, но увы...
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На безрыбье и рак щука, как говорится. Хоть что-то… И то радость!

Ох, с наступающим всех, друзья-товарищи! Пусть год будет спокойным, пусть позитива будет хоть немного побольше, пусть близкие вас радуют и, самое главное, крепкого здоровья!
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Я, как человек все детство, юность, смотрящий и болеющий за наших спортсменов, очень скучаю по своим эмоциям от переживания и боления. Спасибо тем немногочисленным спортсменам, что продолжают дарить эмоции!
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А Гунина в блиц?
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Почему сказали про Горячкину и Боднарук, но не учли Валентину Гунину, которая точно так же выиграла чемпионат мира, но по блицу?
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Спасибо, что не забыли Горячкину, но она должна быть выше, на мой взгляд
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