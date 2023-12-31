Главные победы российского спорта в 2023-м

Набралось 24 пункта.

В 2023 году почти весь российский спорт жил параллельно с международным. Но местами пути все-таки пересекались: теннис, НХЛ, единоборства, редкие чемпионаты мира, куда нашим атлетам давали нейтральный статус. И мы ненадолго возвращались в досанкционные времена.

Болели за Медведева в финале US Open, аплодировали Кучерову и Панарину за феноменальные голы и передачи, восхищались силой и ловкостью Махачева, удивлялись мастерству возмужавшего во Франции Головина... Российские спортсмены побеждали даже в таком урезанном виде, наш спорт жил даже в таком формате.

Впереди 2024-й – наверняка такой же непредсказуемый, как и последние два года. Но мы верим, что он принесет нам новые успехи, в том числе олимпийские.

А пока вспомним, что хорошего случилось в 2023-м.

1. Даниил Медведев провел лучший сезон в карьере: выиграл пять титулов и рекордное для себя количество матчей (66). Был в шаге от победы на турнире «Большого шлема», когда дошел до финала US Open, выиграл два «Мастерса». Его титул на ненавистной глине в Риме – главный результат сезона. Не зря лучший спортсмен России в этом году.

2. Ислам Махачев дважды за год победил экс-первого номера рейтинга P4P Алекса Волкановски, защитил пояс в легком весе UFC и сам стал лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовых категорий.

3. Андрей Рублев взял «Мастерс» в Монте-Карло – самый крупный трофей карьеры. Это важный прорыв, хоть так и не покорились четвертьфиналы на «Больших шлемах».

4. Александр Головин окончательно утвердился лидером «Монако», он в гонке за «ПСЖ» во Франции и на пути в Лигу чемпионов. Выдал лучший старт сезона в зарубежной карьере – 5+2 в 15 матчах и вошел в символическую сборную первого круга Лиги 1 от L’Equipe.

5. Вера Звонарева, теперь парная специалистка: с немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал US Open и выиграла итоговый турнир WTA. А еще вернулась в топ-10. Ей уже 39 лет, она стабильно пропускает по несколько месяцев из-за травм, но в теннисе у нее по-прежнему многое получается.

6. Далер Кузяев летом рванул в Европу и сразу превратился в ключевого игрока «Гавра» – 17 игр, два гола, попадание в символическую сборную тура и колоритная фраза «Царь родился» от L’Équipe. Он был важнейшей фигурой доминирующего «Зенита»-2022/23, а стал примером того, что пробовать топ-лиги никогда не поздно.

7. Анна Вяхирева выиграла Лигу чемпионов. Гандбольному Месси как раз не хватало такого титула в коллекции, он поехала играть в Норвегию – и с «Виперс Кристианстад» все получилось. За сезон у Вяхиревой 136 голов, она была самой результативной в финале (шесть мячей) и забрала приз самому ценному игроку «Финала четырех».

8. Иван Барбашев второй раз выиграл Кубок Стэнли – теперь с «Вегасом». Набрал в плей-офф НХЛ 18 очков (7+11) – лучший результат в карьере. И подписал с клубом пятилетний контракт.

9-10. Инал Тасоев и Арман Адамян – чемпионы мира по дзюдо. Адамян (на фото справа) безоговорочно выиграл в весовой категории до 100 кг, а вот Тасоев дважды боролся за медаль. Сначала с легендой Тедди Ринером, а потом с Международной федерацией дзюдо. В финале россиянин сделал результативное действие, но его не засчитали. После разбирательств Тасоеву все-таки присудили золото.

11-12. Муслим Гаджимагомедов (тяжелый вес, на фото слева) и Шарапутдин Атаев (первый тяжелый вес) выиграли золото ЧМ-2023 по боксу. Этот турнир в Ташкенте – редкий случай, когда россияне выступали с флагом и гимном.

13. Артемий Панарин добрался до 700 очков в НХЛ. В составе «Рейнджерс» выдал мощную серию из 15 матчей подряд с очками (26, 10+16) на старте регулярки-2023/24.

14. Никита Кучеров – возможно, лучший игрок НХЛ прямо сейчас. Лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата – 59 (25+34) очков.

15. Евгения Чикунова установила мировой рекорд на 200-метровке брассом: скинула с времени южноафриканки Татьяны Шонмакер почти полторы секунды. Теперь лучший показатель в истории – 2.17,55.

16. Вадим Немков, лучший боец Bellator, победил Йоэля Ромеро и защитил пояс в полутяжелом весе, но отказался от титула и поднялся в тяжи.

17. Климент Колесников вернул себе мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Войти в историю, оказывается, можно и на Кубке России. В полуфинале проплыл за 23,55 – Международная федерация утвердила.

18-19. Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов – чемпионы мира по борьбе. Турнир, который должен был пройти в России, перенесли в Сербию. Но все же россиян допустили. В категориях до 74 и 79 кг они доминировали: олимпийский чемпион Сидаков взял уже третье золото ЧМ, Усманов впервые стал чемпионом.

20. Анатолий Малыхин собрал чемпионства: после временного титула One в тяжелом весе и неоспоримого в полутяжелом выиграл объединительный поединок в тяжелом весе против Аржана Буллара.

21. Дарья Межецкая выиграла чемпионат Европы по дзюдо. Наши там взяли пять наград, но победа – единственная.

22. Лилия Хузина блистала на чемпионате мира по тхэквондо – выиграла в весе до 62 кг. Олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина выступить не пустили, хотя они даже приехали с командой.

23. Анастасия Боднарук – чемпионка мира по рапиду. У мужчин победил лучший шахматист мира Магнус Карлсен, а Боднарук стала сильнейшей среди женщин. Конкуренция там была даже острее: победительницу выявили на тай-брейке – в упорном поединке Анастасия обошла Хампи Конеру из Индии.

24. Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам – молодой турнир, который проводят лишь с 2021-го. В первый раз, кстати, тоже победила россиянка – Александра Костенюк, теперь она выступает за Швейцарию. В финале Костенюк обыграла как раз Горячкину. Через два года уже Александра взяла трофей.

Фото: eastnews.ru/Kamran Jebreili; Louis Grasse, Valentina Claret, Naoki Nishimura/Global Look Press; AFP/ATTILA KISBENEDEK; Gettyimages.ru/Lintao Zhang, Fred Lee, Matthew Stockman; РИА Новости/Александар Джорович, Виталий Белоусов, Александр Вильф, Алексей Филиппов, Максим Богодвид