Итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2023». Такого отрыва чемпиона еще не было!

Новак!

Неожиданно? Вряд ли – почти во всех похожих опросах медиа других стран (например, L’Equipe) Джокович уверенно выиграл. Наши читатели тоже были единодушны – 77 процентов поставили сербского теннисиста в тройку, а на первое месте его определили почти 2700 пользователей.

Мы предложили вам пройти не простой опрос, где достаточно одного клика, а совершить небольшое погружение – чтобы голос был засчитан, вы выбирали трех лучших наших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек).

В голосовании за лучшего спортсмена мира приняли участие 4885 пользователей. Многие из них неделю назад выбрали лучшего спортсмена России (тоже победил теннисист – Даниил Медведев).

Сегодня мы публикуем полные итоги голосования – учтены все ваши голоса.

А как проходили выборы?

Вы выбирали топ-3: за 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Все очки суммировались, так сформировалась итоговая таблица:

Первое место – у теннисиста Новака Джоковича, который в уходящем году выиграл три «Больших шлема» и пробил 400 недель на первой строчке рейтинга.

На втором – баскетболист Никола Йокич, победитель плей-офф НБА в составе «Денвера» (первый титул в истории клуба).

На третьем: форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд – у него новый рекорд АПЛ по голам (36) и второе место в голосовании на «Золотой мяч» после Месси.

Что еще важно знать?

💥 2646 пользователей поставили на первое место Новака Джоковича, 415 – Николу Йокича, 352 – Эрлинга Холанда, 296 – Макса Ферстаппена, 170 – Ислама Махачева, 169 – Джуда Белингема, 94 – Армана Дюплантиса и т.д.

💥 77% пользователей включили Новака Джоковича в свои анкеты, 36.5% – Николу Йокича, 35.4% – Эрлинга Холанда, 30% – Макса Ферстаппена, 17.5% – Джуда Белингема, 14.2% – Ислама Махачева, 10% – Армана Дюплантиса, 7.8% – Леброна Джеймса, 7.6% – Арину Соболенко, 7.1% – Йоханнеса Бо, 6.4% – Илью Малинина и т.д.

Спасибо всем за участие! В 2024-м нас ждут другие интересные голосования на Sports.ru.