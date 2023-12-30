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Итоги голосования «Лучший спортсмен мира-2023». Такого отрыва чемпиона еще не было!

Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Новак Джокович Новак Джокович
Арина Соболенко Арина Соболенко
Ислам Махачев Ислам Махачев
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Арман Дюплантис Арман Дюплантис
Йоханнес Бо Йоханнес Бо
Никола Йокич Никола Йокич
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Теннис Теннис

Новак!

Неожиданно? Вряд ли – почти во всех похожих опросах медиа других стран (например, L’Equipe) Джокович уверенно выиграл. Наши читатели тоже были единодушны – 77 процентов поставили сербского теннисиста в тройку, а на первое месте его определили почти 2700 пользователей.

Мы предложили вам пройти не простой опрос, где достаточно одного клика, а совершить небольшое погружение – чтобы голос был засчитан, вы выбирали трех лучших наших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек).

В голосовании за лучшего спортсмена мира приняли участие 4885 пользователей. Многие из них неделю назад выбрали лучшего спортсмена России (тоже победил теннисист – Даниил Медведев).

Сегодня мы публикуем полные итоги голосования – учтены все ваши голоса.

А как проходили выборы?

Вы выбирали топ-3: за 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Все очки суммировались, так сформировалась итоговая таблица:

Первое место – у теннисиста Новака Джоковича, который в уходящем году выиграл три «Больших шлема» и пробил 400 недель на первой строчке рейтинга.

На втором – баскетболист Никола Йокич, победитель плей-офф НБА в составе «Денвера» (первый титул в истории клуба).

На третьем: форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд – у него новый рекорд АПЛ по голам (36) и второе место в голосовании на «Золотой мяч» после Месси.

Что еще важно знать?

💥 2646 пользователей поставили на первое место Новака Джоковича, 415 – Николу Йокича, 352 – Эрлинга Холанда, 296 – Макса Ферстаппена, 170 – Ислама Махачева, 169 – Джуда Белингема, 94 – Армана Дюплантиса и т.д.

💥 77% пользователей включили Новака Джоковича в свои анкеты, 36.5% – Николу Йокича, 35.4% – Эрлинга Холанда, 30% – Макса Ферстаппена, 17.5% – Джуда Белингема, 14.2% – Ислама Махачева, 10% – Армана Дюплантиса, 7.8% – Леброна Джеймса, 7.6% – Арину Соболенко, 7.1% – Йоханнеса Бо, 6.4% – Илью Малинина и т.д.

Спасибо всем за участие! В 2024-м нас ждут другие интересные голосования на Sports.ru.

24 комментария
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Короче -сербы лучшие спортсмены мира.
+38
-3
+35
Ответ denis_denis
Комментарий скрыт
Попробуйте прочитать список чуть дальше первой строчки.
+27
-1
+26
На счёт первого места сомнений не было. Признаю, не в курсе всех достижений других спортсменов. А некоторых я и не знаю. Но 3 ТБШ из 4 (рекордный 24й), 7й итоговый (рекордный), 400+ недель на первой строчке - это фантастика!
+13
-1
+12
вообще-то йокич не был признан мвп сезона (к сожалению), только мвп финальной серии
+11
0
+11
Вполне заслуженно и справедливо первое место у Джоковича, и пусть я не его болельщик.
+5
0
+5
Ну было бы странно, чтобы на первом месте оказался не Шпагатович, но с таким отрывом... Никола, Холанд и Ферстаппен вместе даже не добирают
+5
-1
+4
Весь спортс преклонил колено перед Императором.
+5
-2
+3
Я бы Тапка с Холандом местами поменял, а в остальном согласен.
+2
0
+2
По факту. Джокович король тенниса, Йокич баскетбола, Холланд футбола.
+5
-4
+1
Йокич не МВП сезона (этот приз получил Эмбиид), а МВП финала НБА.
+1
0
+1
Ферстапен 4. Все что нужно знать по этим опросам. Вид спорта, где все зависит от техники, а пилотировать самовоз может каждый второй, опережает элитные рекорды таких спортсменов как Дюплантис и Маршан
+1
0
+1
Я что-то пропустила, или рейтинга лучших комментариев не было?
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Ферстаппен - четвертый спортсмен мира? Рискну предположить, что любой из десятки, помимо Соболенко, стал бы чемпионом мира в его болиде
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Император на троне..
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Судя по опросам теннис-главный вид спорта: Джокович-лучший спортсмен мира, Медведев-лучший спортсмен России, ещё и Соболенко-лучшая спортсменка мира!
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Тот факт, что норвежская горилла позади Джоковича на 6К очков, немного обнадёживает в плане того, что люди пока еще отличают хороших игроков от хороших замыкальщиков с двух метров
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Вообще-то во время бандитского натовского бана нашего спорта, конкурсы такие нужно проводить между своими спортсменами. Или спортсру работает на бегунков-"граждан мира"?
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Отмечу,что Йоханнес Бё стал лучшим в зимних видах спорта!
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Непонятно, что в рейтинге делает беллингем. Холланд провёл суперсезон, забил кучу голов и побил несколько рекордов, а в целом сити выиграл 3 трофея. Что выдающегося сделал за год беллингем, чтобы его люди в десятку вставляли?
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