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Что Мария Ласицкене написала Ярославе Магучих? Публикуем оригинал письма

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Чемпионка мира в прыжках в высоту, украинка Ярослава Магучих вспомнила о письме, которое в 2022-м написала ей Мария Ласицкене.

Прозвучало с досадой:

«Она мне написала, но знаете, было такое сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны».

Я села и подумала. Написать мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, что никакого сообщения от нее нет. Думаю, она отреагировала на это. Потому что многие СМИ тогда начали писать, что никакой реакции нет, хотя выступали вместе, в одном секторе соревновались. И только после этого она мне написала.

Было бы иначе, если бы она написала нам в первые дни февраля 2022 года. Потому что девочки сидели в бомбоубежищах, я тоже. А так – никакой реакции. Сначала она написала письмо Томасу Баху. Оно было перед этим. Там было больше про то, что они не могут выступать, и все.

Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймешь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала. Но после чемпионата мира для меня это уже было поздно.

Просто я всем говорила, всем давала интервью, и лишь после этого она написала. У меня вот такое чувство».

***

Мы публикуем оригинал письма, которое Мария Ласицкене предоставила Sports.ru. Чтобы у вас было больше понимания, что и в каком тоне там на самом деле написано – не только со слов Магучих.

«Ярослава, здравствуй! Я поздравляю тебя и Татьяну Степанову с медалью ЧМ! Вы невероятные и я восхищаюсь вашей силой духа.

Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твое отношение ко мне. Я себе такого не позволила после Токио и не позволю сейчас. Я каждый день думаю о том, чтобы с вами и вашими близкими все было хорошо, и я почему-то думала, что вы это понимаете (зная меня и моего тренера столько лет). Но вы, конечно, не обязаны, так как я ни разу об этом не сказала вслух.

Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что мое «как вы там?» еще больше разозлит вас. Так как ответ на этот вопрос понятен.  И я была уверена – никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания. Я ничего не могу сделать с этой ###### (ситуацией – Sports.ru), и это разбивает мне сердце.

Я ни в коем случае не оправдываю себя, я просто хочу, чтобы ты хотя бы попробовала понять меня.

Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут.

Но молчание – не равно согласие. 

Не думаю, что ты меня поймешь… я перечитываю это все и понимаю, что слова никак ничего не облегчают».

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Maja Hitij

25 комментариев

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hh88_88
Почему Мария должна оправдываться? Что плохого она сделала?
+19
-8
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Павел Мельников
Ответ Digger86
Нормально, что капитан ВС РФ пишет подобные письма гражданке Украины?
Мир оказался немного сложнее. Не черный и белый, и даже не однозначный :)
+7
-3
+4
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Андрей георгиевич
Это попытка усидеть на двух стульях. Такое проходило после 2014 года. После 24 лютого , врядли. Харьков.
+9
-6
+3
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justbored
Магучих тут выглядит лучше Марии с её мелодраматическим ("разбивает мне сердце"), добродетельнодемонстрационным, где каждое предложение начинается с "я" и его производных, опусом. И да, тайминг имеет значение.
+6
-3
+3
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dllllb
Ответ hh88_88
Почему Мария должна оправдываться? Что плохого она сделала?
То есть не поддержать подругу, которая сидит с семьей под снарядами в подвалах и убежищах это в современном мире считается нормальным? В какое же убожество превращаются люди.
+3
-1
+2
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Павел Мельников
Ответ stasol557
И перед той не оправдалась. И перед нами измазалась. Молодец! Просто гениально!
Перед вами - это перед кем?
+4
-2
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Евгений Кулешов
Ответ Андрей георгиевич
Это попытка усидеть на двух стульях. Такое проходило после 2014 года. После 24 лютого , врядли. Харьков.
Человек остается человеком, вне зависимости от внешних факторов
+2
0
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Ответ Groznyi2024
Грошей не дала
у тебя есть леопард? Дай
+1
0
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ hh88_88
Почему Мария должна оправдываться? Что плохого она сделала?
Она не должна оправдываться, но зачем-то это делает, ее никто не заставлял.
+7
-6
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крокодил в ванной
Ответ Digger86
Нормально, что капитан ВС РФ пишет подобные письма гражданке Украины?
Так это же рф, тут некомандующий во всеуслышанье заявляет, что пытался сдать крым и донбасс увожаемым украинским партнерам по сходной цене, но те отказались. И все норм, никто не против, вроде как так и надо.
+1
0
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Хочется переиначить Ильфа и Петрова: «Пишите, Маша, пишите».
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rwren23
Ответ hh88_88
Почему Мария должна оправдываться? Что плохого она сделала?
Ник у тебя сказочный, мамка не ругает?
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Доносят в России, расстреливают в Америке
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dllllb
Ответ hh88_88
Почему Мария должна оправдываться? Что плохого она сделала?
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Сергей Пузанков
Ответ dllllb
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Ну если бы они были подругами, она бы наверное сразу с ней связалась, а не после какого-то времени и недвусмысленных интервью.
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Сергей Пузанков
Ответ Digger86
Нормально, что капитан ВС РФ пишет подобные письма гражданке Украины?
А почему нет? Согласно официальной версии властей РФ, которой должны придерживаться офицеры, никакой ***** (ситуации) нет, есть операция, направленная не против государства (и не против граждан), а против фашистов, бандеровцев и т.п. Оснований считать Магучих фашисткой, насколько я знаю, нет
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Сергей Пузанков
А почему нет? Согласно официальной версии властей РФ, которой должны придерживаться офицеры, никакой ***** (ситуации) нет, есть операция, направленная не против государства (и не против граждан), а против фашистов, бандеровцев и т.п. Оснований считать Магучих фашисткой, насколько я знаю, нет
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rude.
"Я ничего не могу сделать с этой ###### (ситуацией – Sports.ru)"

Ахах, тут взревел просто
Зачем она вообще предоставила это письмо, и зачем вы его публикуете, если вы ссыте вещи своими именами называть, лол.
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крокодил в ванной
Ответ Павел Мельников
Перед вами - это перед кем?
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