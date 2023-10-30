Что Мария Ласицкене написала Ярославе Магучих? Публикуем оригинал письма

Чемпионка мира в прыжках в высоту, украинка Ярослава Магучих вспомнила о письме, которое в 2022-м написала ей Мария Ласицкене.

Прозвучало с досадой:

«Она мне написала, но знаете, было такое сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны».

Я села и подумала. Написать мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, что никакого сообщения от нее нет. Думаю, она отреагировала на это. Потому что многие СМИ тогда начали писать, что никакой реакции нет, хотя выступали вместе, в одном секторе соревновались. И только после этого она мне написала.

Было бы иначе, если бы она написала нам в первые дни февраля 2022 года. Потому что девочки сидели в бомбоубежищах, я тоже. А так – никакой реакции. Сначала она написала письмо Томасу Баху. Оно было перед этим. Там было больше про то, что они не могут выступать, и все.

Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймешь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала. Но после чемпионата мира для меня это уже было поздно.

Просто я всем говорила, всем давала интервью, и лишь после этого она написала. У меня вот такое чувство».

***

Мы публикуем оригинал письма, которое Мария Ласицкене предоставила Sports.ru. Чтобы у вас было больше понимания, что и в каком тоне там на самом деле написано – не только со слов Магучих.

«Ярослава, здравствуй! Я поздравляю тебя и Татьяну Степанову с медалью ЧМ! Вы невероятные и я восхищаюсь вашей силой духа.

Мне очень жаль, что отношения между нашими странами повлияли на твое отношение ко мне. Я себе такого не позволила после Токио и не позволю сейчас. Я каждый день думаю о том, чтобы с вами и вашими близкими все было хорошо, и я почему-то думала, что вы это понимаете (зная меня и моего тренера столько лет). Но вы, конечно, не обязаны, так как я ни разу об этом не сказала вслух.

Прости мне мою слабость, я не могла найти слов, я боялась, что мое «как вы там?» еще больше разозлит вас. Так как ответ на этот вопрос понятен. И я была уверена – никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания. Я ничего не могу сделать с этой ###### (ситуацией – Sports.ru), и это разбивает мне сердце.

Я ни в коем случае не оправдываю себя, я просто хочу, чтобы ты хотя бы попробовала понять меня.

Я совершила ошибку, но на тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут.

Но молчание – не равно согласие.

Не думаю, что ты меня поймешь… я перечитываю это все и понимаю, что слова никак ничего не облегчают».

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Maja Hitij