А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

Одна из приметных тенденций в фигурном сезоне – отсутствие Этери Тутберидзе на Гран-при России.

Уже два этапа (в Уфе и в Омске) она не стоит у борта, хотя есть за кем последить – в обоих случаях это Аделия Петросян.

Аделия и Этери лучше всех знают, как на фигуристке сказывается отсутствие/присутствие главного тренера на соревнованиях. Возможно, никак – побеждать уже получалось, даже если рядом только Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Вопрос не в результатах и качестве прокатов Петросян, а в приоритетах Тутберидзе. Вместо внутренних турниров она выбирает старты за границей. Пара очевидных причин (наверняка есть и другие):

1) там соревнуется грузин Ника Эгадзе – теперь единственный иностранец в группе Этери (после прошедшего сезона закончил Морис Квителашвили, а Даниэль Грассль вернулся в Италию разгребать пропущенные допинг-тесты);

2) там соревнуется дочь Диана Дэвис, в паре с зятем Глебом Смолкиным – бывший российский, а с этого сезона грузинский танцевальный дуэт.

● Последний раз Тутберидзе стояла за бортиком в России на большом событии 16-17 сентября – на контрольных прокатах. Тогда на лед вышло сразу несколько ее учениц.

● На этап в Уфу группа Этери планировала отправить Петросян и Майю Хромых. За несколько дней до старта стало известно, что Майя снялась. Петросян приехала и победила с падениями. В это же время в Венгрии Дэвис и Смолкин брали Budapest Trophy – нет никаких подтверждений, что Этери находилась рядом. Но отсутствие на катке в Уфе – факт.

● На омский этап группа Этери заявляла действующую чемпионку России Софью Акатьеву. Но она, как и Хромых неделей ранее, снялась – на замену выскочила все та же Петросян (и уже наошибалась в короткой).

При этом Тутберидзе не в Омске, а на Гран-при в американском Аллене, где выступает Эгадзе. Если что, Дэвис и Смолкин этой осенью без серии Гран-при: катают на «челленджерах» – турнирах поскромнее. Но базируются по-прежнему в США.

● В начале сентября Тутберидзе ездила в Италию на Lombardia Trophy – сопровождала Эгадзе.

● Иногда маршруты Эгадзе, Дэвис и Смолкина пересекаются – так было в конце сентября на Мемориале Ондрея Непелы. Тутберидзе махнула в Словакию, соревнований с участием ее учениц в России в эти даты не проводилось.

Зато ровно в эти даты проходили слушания по делу Камилы Валиевой. О них мало что известно, формат закрытый, но допускались выступления участников по видеосвязи.

● В начале октября Этери съездила на шоу-турнир Japan Open, где фигуристы (не обязательно действующие) показывают только произвольные программы, представляя команду. Там за Европу катал как раз Квителашвили.

Что в итоге?

Две поездки на соревнования Эгадзе – в Италию и в США, одна поездка на шоу-турнир Квителашвили – в Японию, одна поездка в Словакию, где удалось собрать сразу и Дэвис со Смолкиным, и Эгадзе. Ноль поездок на соревнования в России, пока только присутствие на контрольных прокатах.

И конечно, августовский прием Сергея Собянина на (тогда еще) строящемся именном катке. В тот день вокруг мэра Москвы собрались ключевые ученицы Этери, тренерская команда и съемочная группа Первого канала.

На всякий случай проверим, где в ближайшее время ждать Эгадзе и Дэвис со Смолкиным.

Все заявлены на Мемориал Дениса Тена 3-5 ноября, в эти дни российская серия Гран-при как раз берет паузу.

Эгадзе еще выступит на Гран-при Японии 24-26 ноября – в нашем календаре на эти дни намечен этап в Москве, куда заявлена Камила Валиева. Хотя и Хромых с Акатьевой тоже могут там появиться – им надо набирать этапы из-за пропусков.

Появится ли Этери?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com/di__davis