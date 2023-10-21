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А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

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Одна из приметных тенденций в фигурном сезоне – отсутствие Этери Тутберидзе на Гран-при России.

Уже два этапа (в Уфе и в Омске) она не стоит у борта, хотя есть за кем последить – в обоих случаях это Аделия Петросян.

Аделия и Этери лучше всех знают, как на фигуристке сказывается отсутствие/присутствие главного тренера на соревнованиях. Возможно, никак – побеждать уже получалось, даже если рядом только Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Вопрос не в результатах и качестве прокатов Петросян, а в приоритетах Тутберидзе. Вместо внутренних турниров она выбирает старты за границей. Пара очевидных причин (наверняка есть и другие):

1) там соревнуется грузин Ника Эгадзе – теперь единственный иностранец в группе Этери (после прошедшего сезона закончил Морис Квителашвили, а Даниэль Грассль вернулся в Италию разгребать пропущенные допинг-тесты);

2) там соревнуется дочь Диана Дэвис, в паре с зятем Глебом Смолкиным – бывший российский, а с этого сезона грузинский танцевальный дуэт.

● Последний раз Тутберидзе стояла за бортиком в России на большом событии 16-17 сентября – на контрольных прокатах. Тогда на лед вышло сразу несколько ее учениц.

● На этап в Уфу группа Этери планировала отправить Петросян и Майю Хромых. За несколько дней до старта стало известно, что Майя снялась. Петросян приехала и победила с падениями. В это же время в Венгрии Дэвис и Смолкин брали Budapest Trophy – нет никаких подтверждений, что Этери находилась рядом. Но отсутствие на катке в Уфе – факт.

● На омский этап группа Этери заявляла действующую чемпионку России Софью Акатьеву. Но она, как и Хромых неделей ранее, снялась – на замену выскочила все та же Петросян (и уже наошибалась в короткой).

При этом Тутберидзе не в Омске, а на Гран-при в американском Аллене, где выступает Эгадзе. Если что, Дэвис и Смолкин этой осенью без серии Гран-при: катают на «челленджерах» – турнирах поскромнее. Но базируются по-прежнему в США.

● В начале сентября Тутберидзе ездила в Италию на Lombardia Trophy – сопровождала Эгадзе.

● Иногда маршруты Эгадзе, Дэвис и Смолкина пересекаются – так было в конце сентября на Мемориале Ондрея Непелы. Тутберидзе махнула в Словакию, соревнований с участием ее учениц в России в эти даты не проводилось.

Зато ровно в эти даты проходили слушания по делу Камилы Валиевой. О них мало что известно, формат закрытый, но допускались выступления участников по видеосвязи.

● В начале октября Этери съездила на шоу-турнир Japan Open, где фигуристы (не обязательно действующие) показывают только произвольные программы, представляя команду. Там за Европу катал как раз Квителашвили.

Что в итоге?

Две поездки на соревнования Эгадзе – в Италию и в США, одна поездка на шоу-турнир Квителашвили – в Японию, одна поездка в Словакию, где удалось собрать сразу и Дэвис со Смолкиным, и Эгадзе. Ноль поездок на соревнования в России, пока только присутствие на контрольных прокатах.

И конечно, августовский прием Сергея Собянина на (тогда еще) строящемся именном катке. В тот день вокруг мэра Москвы собрались ключевые ученицы Этери, тренерская команда и съемочная группа Первого канала.

На всякий случай проверим, где в ближайшее время ждать Эгадзе и Дэвис со Смолкиным.

Все заявлены на Мемориал Дениса Тена 3-5 ноября, в эти дни российская серия Гран-при как раз берет паузу.

Эгадзе еще выступит на Гран-при Японии 24-26 ноября – в нашем календаре на эти дни намечен этап в Москве, куда заявлена Камила Валиева. Хотя и Хромых с Акатьевой тоже могут там появиться – им надо набирать этапы из-за пропусков.

Появится ли Этери?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; instagram.com/di__davis

19 комментариев

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Беглый*
Если Этери не вернётся, ни один журналист со спортса не может гарантировать то, что он не попадет под сокращение в связи с ненадобностью, поэтому понятна такая озабоченность
+4
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метель
у каждого тренера такого уровня, ученики из разных стран, когда ,допустим Орсер ездил с нашей МЖ никто же не возмущался , что он бросил своих учеников и поехал в Россию? С Шомой везде Ламбьель ездил, тоже никакого возмущения нигде и вдруг Этери бросила Аделию.На Аделию еще два тренера остались .
+2
0
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Defender64
Ответ Оле-Лукойе
Сейчас спортс ещё в предательство Родины запишет эти поездки. Это нормально, что международным стартам уделяется больше внимание, чем внутренним.
Последняя фраза была бы в точку, если бы на международных стартах выступали бы наши
+6
-4
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Владислава Крюкова
Какая странная статья.
Во-первых Тутберидзе ездит со своими спортсмена, а не чужими. Во-вторых в причинах этого не указано по-моему самая очевидная и банальная вещь - у Глейхенгауза и Дудакова может просто не быть возможности ездить по другим странам из-за визы. А у Тутберидзе с ней может проблем нет.
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Voronok
Ждала такую статью)) Журналисты и хейтеры скучают по Этери больше чем ее фаны, хейтеры уже все налоги пересчитали, из которых якобы оплачиваются ее поездки на международку))
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Элла Бурс
Автор только выпал из спячки))
Ну подними ты хоть статистику предыдущих сезонов, куда и когда Этери ездила и станет все понятно. Как говорила моя учительница по русскому: "Не надо острить тупым концом".
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Залина Малина
Это отвратительно
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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Этери в прошлом году писала, что без наших спортсменов международные старты должны заморозить. А сама в этом году отправила дочку кататься за другой флаг и ездит с иностранными учениками на международники
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Вячеслав Самбур
Автор
Ответ Delirium
Я статистику не вел, но по-моему еще с тех времен, когда ТЩК пошли катать по взрослым, Этери появлялась только на главных стартах и некоторых этапах международного гран при (ротируясь с Дудаковым и Глейхенгаузом). Я, конечно, понимаю, что ее поездки по международным стартам вызывают подгорание пятой точки, но ничего нового тут нет.
в прошлом сезоне на всех этапах внутреннего гран-при была
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Defender64
Ответ Блинчик
Люди, которые всерьёз рассчитывали, что такой великий тренер поедет в какие-то Уфу или Омск, просто безумны.
Вообще-то Великий Тренер положено писать с больших букв
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Блинчик
Люди, которые всерьёз рассчитывали, что такой великий тренер поедет в какие-то Уфу или Омск, просто безумны.
Халтурка всегда хороший добавок к государственной зарплате.
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Delirium
Ответ Defender64
Последняя фраза была бы в точку, если бы на международных стартах выступали бы наши
Вы, видимо, не в курсе, но Егадзе и Квителашвили ее спортсмены, с ними она и ездила в этом и прошлом сезонах. Это даже не считая итальянского пациента.
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