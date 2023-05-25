23 комментария

«Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак
Гандболистке Владлене Бобровниковой – олимпийской чемпионке-2016 и вице-чемпионке-2020 – диагностировали лимфому Ходжкина. Это опухолевое заболевание лимфатической системы.
Бобровникова рассказала об этом в соцсетях и пообещала:
а) детально освещать лечение, даже в самые сложные и болезненные моменты;
б) не падать духом.
И то, и другое удается прекрасно. У Влады, которая досрочно завершила сезон за «Ростов-Дон», прошел второй курс химиотерапии, а ее голос (жаль, не передать текстом) такой же звонкий и бодрый, как после успехов в олимпийском Токио-2020.
Бобровникова шутит, смеется и уверенно идет к цели – полному выздоровлению.
Ниже – ее монолог, после которого трудно не вдохновиться. А заодно взглянуть на какие-то свои проблемы по-другому.
***
– Конечно, в пост инстаграма мне было тяжело вместить все детали – постараюсь сделать это здесь.
С чего все началось. Два раза за последний год врачи говорили мне про немного увеличенный лимфоузел: это звучало в январе на обычном осмотре УМО (углубленное медицинское обследование – Sports.ru) и за полгода до этого. Но ни один доктор не предупреждал, что это такое и к чему может привести.
Возможно, все потому, что параллельно я лечила склеродермию – аутоиммунное заболевание (на фото ниже – один из симптомов). И врачи списывали увеличение лимфоузла на нее.
Меня постоянно наблюдала ревматолог и в середине апреля после моей жалобы направила к гематологу. Почему я вообще пожаловалась? Три дня подряд у меня тянуло лимфоузел над ключицей. Думаю: странно… Спортсмены, наверное, все такие, очень прислушиваются к телу. Чуть заныла любая связочка, сразу: тааак, что это может быть, где на тренировке долбанулась? И я задумалась: лимфоузлы никогда раньше не тянули, очень подозрительно.
Гематолог предложила: давай, чтобы все исключить и быть спокойными, удалим лимфоузел и отправим на биопсию. И сомнения прочь.
Все случилось быстро, клуб помог организовать операцию. 17 апреля мне удалили лимфоузел. Я выбрала местный наркоз, чтобы было меньше отходняков и всего такого. Я же все это время тренировалась, играла – и как раз думала: удалят, все заживет за 3-4 дня, и пойду на тренировку. Врачи сказали, что результат биопсии придет 21-22-го.
В течение недели мне звонил Иван Игнатьевич Саввиди (на фото ниже – Sports.ru), спонсор команды в прошлом. У нас остались хорошие отношения, он очень переживает за девчонок, с кем работал в те годы. Он узнал о моей ситуации и спросил, почему не обратилась к нему раньше.
Он же впоследствии занялся моей проблемой. 21 апреля именно он позвонил с вестями. Я ждала-ждала их от докторов, но ничего не было. Честно, у меня появилась чуйка: что-то не так. Обычно я в таких ситуациях на лайте: биопсия и биопсия, вообще пофиг. А тут действительно были напряженность, неприятное предчувствие.
Так вот, в 11 утра мне позвонил Иван Игнатьевич: «Влада, спокойно, не переживай. Но биопсия пришла не очень хорошая, есть большие подозрения на лимфому Ходжкина».
Я услышала все это, когда сидела на кухне и пила кофе. Понятно, что чуйка у меня была, но все равно я не ждала самого плохого. Думала: все будет нормально, я же спортсменка, здоровая, регулярно проверяюсь. Всегда боишься этого слова – рак – и думаешь: ну у меня такого быть не может.
Иван Игнатьевич назвал диагноз, и я такая: лимфома, лимфома… Нехорошее слово. Что-то серьезное.
Сначала испытала шок. Потом сразу пошли мысли: так, это надо лечить – как? Куда идти? Что сделать? Я не заплакала, но прослезилась и сразу мобилизовалась – спасибо спорту и воспитанию.
Иван Игнатьевич сказал: «Влада, не переживай, идешь в понедельник в онкоинститут, в такое-то время, тебя встретят – я уже договорился. Любые дополнительные обследования, анализы – все сделаем на 100%».
Я ему настолько благодарна, что в такой момент он снял с меня эту гору забот. Они бы навалились и так – это само по себе что-то новое и сложное, и вдвойне тяжело на фоне знания, что в тебе есть опухоль, с которой надо быстро что-то делать.
***
После шока наступило принятие.
Я сообщила все мужу Федерико и маме – это мои самые близкие люди. Фе до последнего надеялся, что диагноз не подтвердится: он изначально был установлен не на 100%, а на 90. Так вот, у Фе до подтверждения диагноза еще оставались надежда и вера, но я уже не питала иллюзий и настраивалась: это есть и это надо пролечить.
Яркая лавстори нашей гандболистки и итальянца: серенада под балконом, свадьба на мотоцикле «Урал», бизнес в Ростове
Врачи рассказали о методах – сразу такой шквал информации! Надо делать химиотерапию – какую именно? Что для этого требуется? Какие анализы? Как ложиться? Куда сходить до госпитализации? Это путь к началу лечения, и он мог быть намного тяжелее.
Но мне экстренно сделали ПЭТ/КТ, чтобы просветить опухоли во всем теле. Хорошо, что при удалении лимфоузла я выбрала местный наркоз – при общем пришлось бы месяц ждать возможности сделать ПЭТ/КТ. А так сделали всего через 10 дней.
На основе ПЭТ/КТ врачи собрали консилиум и обсудили варианты моего лечения.
***
Я лечусь в Ростове-на-Дону, в Научно-исследовательском онкологическом институте – это 5-7 минут от нашего дома. Хотя многие сразу предлагали помощь, поехать в Москву, в Корею, в Италию… У меня идет уже второй курс химиотерапии, клиника и врачи супер – все замечательно, в плане отношения и профессионализма мне нравится.
Моя лимфома – относительно простая и распространенная, 8 из 10 случаев вылечиваются – хорошая статистика. Плюс мой боевой настрой, надеюсь, тоже даст плоды.
Врачи выбирали между двумя протоколами, остановились на более коротком. Схема такая: я неделю лежу в больнице на химии, неделю нахожусь дома. В четверг ложусь в больницу, в пятницу начинают ставить капельницы.
Мы сделаем 4 курса химии, потом будет КТ – посмотрим, уменьшаются ли лимфоузлы, как себя ведут, все ли правильно? И потом еще два курса в том же графике «неделя через неделю».
Если все пойдет по плану, то химия закончится в конце июля. Дальше я жду три недельки и молюсь, что же покажет ПЭТ/КТ: остались ли очаги или все чистенько и я выхожу в ремиссию.
Когда мы взялись за первый курс, я была безумно рада: ура, лечение началось! 3 мая мы с Фе открыли новую джелатерию, а 4 мая он повез меня в больницу.
Первый курс – самый долгий и тяжелый, потому что в организм все вводится впервые. В первый день капельница стояла 9 часов. Я была мобильна, но всегда с ней, с этими колесиками – ходила в туалет, по палате. На второй день было легче – 7 часов с капельницей, потом 4 часа и дальше до седьмого дня буквально 2 часа.
Но больница есть больница – здесь скучновато.
Понятно, что близкие навещают постоянно. Мама готовит всякие диетические вкусняшки, Федерико приезжает каждый день, и мы пару часов обсуждаем какие-то моменты по бизнесу, доченьку Арюшу.
Я же веду соцсети джелатерии, в больнице по возможности обучаюсь маркетингу, еще чему-то.
После игровой карьеры я буду помогать мужу в бизнесе, буду более плотно заниматься личным блогом. Стараюсь извлечь пользу из времени в палате: смотрю лекции по маркетингу для малого бизнеса, читаю. Я же в попу ужаленный человек, всегда двигаюсь, в делах! А раз сейчас закрыта в палате, то пусть хотя бы мозг не сидит на месте, а полезно проводит время.
Этот год – последний в моей игровой карьере, я планировала заканчивать после этого сезона. Болезнь вмешалась, и не получилось закончить на площадке. Жалею об этом, но главное – здоровье. Девчонки из команды приходили в гости, постоянно поддерживают, пишут.
***
Еще когда диагноз не был подтвержден на 100%, я решила: не буду это скрывать, а буду об этом рассказывать.
Когда человек получает тяжелую новость, что он обычно делает? Лезет в интернет, читает, изучает, смотрит видео. На ютубе я быстро нашла девушку, которая рассказывала про лимфому Ходжкина: как проходила химию, как восстанавливалась… Это дало мне опору.
Потом я пришла в чат, который создала эта девушка, «Лимфомы нет». Там обсуждаются любые вопросы: побочки, лекарства, рекомендации, все вплоть до покупки парика. И чат тоже дает опору тем, кому трудно этим делиться или не к кому пойти с проблемами.
А там можно делиться переживаниями и советами с теми, у кого такая же болезнь. Они дают поддержку. И мне пришла мысль: раз девушка с ютуба и чат так мне помогли, то я тоже не буду скрывать. Зачем? Я публичный человек, довольно известный в спорте. Я даже мужу сказала: я сильная, переборю болезнь, боль, побочки. Не скажу, что это будет легко, но я смогу.
Понятно, что не у всех такой настрой – кому-то эти новости даются труднее. Поэтому я рассказываю о болезни: возможно, благодаря этому кто-то ощутит опору так же, как ощутила я. Цель благородная. Мне будет легче и приятнее, если кому-то, кто окажется в такой же нелегкой ситуации, мой рассказ послужит мотивацией.
Даже в этом чате меня многие узнали, имя и фамилия же отображаются. Кто-то писал: Владлена, это вы! Кто-то сразу в Википедию полез. Я не скрываю болезнь, но знаю тех, кто скрывает.
Благодаря этому чату я, например, смогла получить очень хорошие лекарства. Одна женщина по имени Ольга, которая живет в Ростовской области, выставила фотку и написала: могу отдать лекарства – кому-то нужны?
А это японские лекарства, с ними меньше побочек, и сейчас их у нас не купить. Я сразу написала ей в личку, мы договорились, и Фе поехал за 50 км в область, в станицу Кагальницкую. Уже потом при личном общении она рассказала, что люди ей собирали деньги на эти лекарства – теперь она вышла в ремиссию, и лекарства не нужны.
Мы предлагали деньги, но она ни в какую: да вы что! Тогда Фе взял с собой контейнеры нашего итальянского мороженого. Она была такая счастливая. Живет в станице, без мужа, с двумя детками, делает варенье, фиточаи.
Я очень хотела ее отблагодарить.
На самом деле у нас много любящих, неравнодушных людей, и я всем благодарна за заботу, за поддержку, за внимание. Мир не такой обозленный, как кто-то рассказывает.
И я тоже готова поддерживать других – через рассказы в соцсетях. Вряд ли стану раздавать по этому поводу интервью с утра до вечера. Но покажу то, что смогу: как себя чувствую, какое настроение, как иду на химию.
Говорят, дальше мне будет сложнее – в химиотерапии сработает накопительный эффект. Но все решаемо, важно идти по шажочку к цели – от одного дня к другому.
Я отношусь так: это болезнь, которую нужно пролечить. Пролечу, выйду в ремиссию, стряхну с себя и пойду дальше. Да, методы лечения жесткие, но иначе никак.
***
Например, потеря волос – она точно будет: в протоколе есть лекарство, которое дает этот эффект. У меня пока нет представления, как это освещать. Потеря волос – один из тяжелых моментов, тем более для женщины. Я у всех докторов и медсестер спрашивала: а когда я потеряю волосы? Провела полный опрос в клинике.
И вот, в первый день второго курса (в пятницу) у меня начали лезть волосы: то есть проводишь по голове, и что-то остается в ладони. У меня давно были длинные волосы, и за пару дней до госпитализации я специально обрезала их под каре, чтобы не оставалось больших клоков в руках.
Как мне все советуют: чтобы не было дырок на голове, нужно ее обрить. Мы уже договорились с мужем, что он это сделает, когда придет время.
Признаю, этот момент тяжелый. Не было такого: ай, я сильная, волосы потеряю, потом отрастут – пофиг. Нет. Я даже поплакала, когда осознала, что буду лысой. Это обидно и неприятно.
Но я показала всем, как выбирала косыночки в магазине – люди мне даже помогали. И из шести я взяла пять! Может, куплю парик. И это тоже, наверное, буду освещать.
***
Перед началом химии у меня были главные страхи: выпадение волос и состояние, что ты прикован к постели, вечно без сил и энергии.
Но пока из побочек только болели живот, желудок – потому что мне дали сильные препараты. Потом один день на домашней неделе была ломота в костях, но все это кратковременно. В остальном я бодрая, активная, никакой сонливости, упадка сил.
Химиотерапия заставляет быть дисциплинированным, это примерно как в спорте. Я перекладываю свое видение болезни на спорт.
Это же не просто так: ты неделю лежишь, капельница капает – и все. Нет, это путь, который надо пройти – не халявить, не лениться, не терять бдительность. Например, нужно правильно и по-новому питаться – мы обговаривали это с доктором, плюс я беру консультации эндокринолога, которая ведет меня в такой период.
Все витамины и добавки нужно пить вовремя, по графику. Мое утро начинается с пробиотиков и зеленого зелья – витграсса (сок из ростков пшеницы).
Думаю, все это в совокупности, включая мой настрой, помогает чувствовать себя хорошо. Эмоционально ощущаю себя на 9 из 10. Не 10 только потому, что я весь день лежала на капельнице и не гуляла. Я должна быть позитивна, и тогда мои злокачественные клетки будут уходить и убиваться.
Еще прикольно сказала медсестра, когда ставила мне первую капельницу в первый день химиотерапии: смотри, сейчас ты больная, а через минуту после того, как я поставлю тебе капельницу с лекарством – все, ты уже не больная, а выздоравливающая.
И меня это так подбодрило! Такая смена статуса.
***
Мой главный совет всем: нужно прислушиваться к телу.
Бывает, понимаешь: что-то болит, что-то не так – ну ладно, как-нибудь да пройдет. Мы почти все такие – откладываем, не идем к доктору, ноги нас не несут, потому что это неприятно.
Но нужно прислушаться к телу и сразу идти – искать причину, проверяться. Главное – не дрейфить, как это часто бывает. Федерико рассказывал, что в Италии каждые полгода людей ведут на плановую диспансеризацию: у женщин проверяют грудь, у мужчин простату. И только благодаря этому многие болезни находят на ранних стадиях.
Из остальных советов: если все-таки что-то нашли – не падать духом. Если будете грустить, депрессовать – тело все почувствует. Да, можно дать слабину – где-то поплакать. Но я решила: чего распускать нюни? Это никак не поможет делу.
Поэтому основной совет: брать всю волю, ставить цель и идти к ней дисциплинированно и стойко. Поверьте, близкие и родные настолько окутают вас заботой… Да что там, даже незнакомые люди помогут.
Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos / Staff ; РИА Новости/Григорий Сысоев; instagram.com/vlada17bobr
Ещё дочку вырастить нужно!
Владе здоровья
Может это ничтожество поймет,что есть намного более страшные ситуации,и при этом никто не истерит,не делает из этого трагедии,а наоборот,человек полон оптимизма,
Девочка вообще Эталон оптимизма и позитива
Ты обязательно справишься, несмотря на всю абсурдность этого мира,когда зачастую удача отворачивается от тех,кому ну очень нужна была
А тебе она очень нужна,плюс ко всем твоим стараниям и настрою