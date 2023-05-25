23 комментария

Гандболистке Владлене Бобровниковой – олимпийской чемпионке-2016 и вице-чемпионке-2020 – диагностировали лимфому Ходжкина. Это опухолевое заболевание лимфатической системы.

Бобровникова рассказала об этом в соцсетях и пообещала:

а) детально освещать лечение, даже в самые сложные и болезненные моменты;

б) не падать духом.

И то, и другое удается прекрасно. У Влады, которая досрочно завершила сезон за «Ростов-Дон», прошел второй курс химиотерапии, а ее голос (жаль, не передать текстом) такой же звонкий и бодрый, как после успехов в олимпийском Токио-2020.

Бобровникова шутит, смеется и уверенно идет к цели – полному выздоровлению.

Ниже – ее монолог, после которого трудно не вдохновиться. А заодно взглянуть на какие-то свои проблемы по-другому.

***

– Конечно, в пост инстаграма мне было тяжело вместить все детали – постараюсь сделать это здесь.

С чего все началось. Два раза за последний год врачи говорили мне про немного увеличенный лимфоузел: это звучало в январе на обычном осмотре УМО (углубленное медицинское обследование – Sports.ru) и за полгода до этого. Но ни один доктор не предупреждал, что это такое и к чему может привести.

Возможно, все потому, что параллельно я лечила склеродермию – аутоиммунное заболевание (на фото ниже – один из симптомов). И врачи списывали увеличение лимфоузла на нее.

Меня постоянно наблюдала ревматолог и в середине апреля после моей жалобы направила к гематологу. Почему я вообще пожаловалась? Три дня подряд у меня тянуло лимфоузел над ключицей. Думаю: странно… Спортсмены, наверное, все такие, очень прислушиваются к телу. Чуть заныла любая связочка, сразу: тааак, что это может быть, где на тренировке долбанулась? И я задумалась: лимфоузлы никогда раньше не тянули, очень подозрительно.

Гематолог предложила: давай, чтобы все исключить и быть спокойными, удалим лимфоузел и отправим на биопсию. И сомнения прочь.

Все случилось быстро, клуб помог организовать операцию. 17 апреля мне удалили лимфоузел. Я выбрала местный наркоз, чтобы было меньше отходняков и всего такого. Я же все это время тренировалась, играла – и как раз думала: удалят, все заживет за 3-4 дня, и пойду на тренировку. Врачи сказали, что результат биопсии придет 21-22-го.

В течение недели мне звонил Иван Игнатьевич Саввиди (на фото ниже – Sports.ru), спонсор команды в прошлом. У нас остались хорошие отношения, он очень переживает за девчонок, с кем работал в те годы. Он узнал о моей ситуации и спросил, почему не обратилась к нему раньше.

Он же впоследствии занялся моей проблемой. 21 апреля именно он позвонил с вестями. Я ждала-ждала их от докторов, но ничего не было. Честно, у меня появилась чуйка: что-то не так. Обычно я в таких ситуациях на лайте: биопсия и биопсия, вообще пофиг. А тут действительно были напряженность, неприятное предчувствие.

Так вот, в 11 утра мне позвонил Иван Игнатьевич: «Влада, спокойно, не переживай. Но биопсия пришла не очень хорошая, есть большие подозрения на лимфому Ходжкина».

Я услышала все это, когда сидела на кухне и пила кофе. Понятно, что чуйка у меня была, но все равно я не ждала самого плохого. Думала: все будет нормально, я же спортсменка, здоровая, регулярно проверяюсь. Всегда боишься этого слова – рак – и думаешь: ну у меня такого быть не может.

Иван Игнатьевич назвал диагноз, и я такая: лимфома, лимфома… Нехорошее слово. Что-то серьезное.

Сначала испытала шок. Потом сразу пошли мысли: так, это надо лечить – как? Куда идти? Что сделать? Я не заплакала, но прослезилась и сразу мобилизовалась – спасибо спорту и воспитанию.

Иван Игнатьевич сказал: «Влада, не переживай, идешь в понедельник в онкоинститут, в такое-то время, тебя встретят – я уже договорился. Любые дополнительные обследования, анализы – все сделаем на 100%».

Я ему настолько благодарна, что в такой момент он снял с меня эту гору забот. Они бы навалились и так – это само по себе что-то новое и сложное, и вдвойне тяжело на фоне знания, что в тебе есть опухоль, с которой надо быстро что-то делать.

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После шока наступило принятие.

Я сообщила все мужу Федерико и маме – это мои самые близкие люди. Фе до последнего надеялся, что диагноз не подтвердится: он изначально был установлен не на 100%, а на 90. Так вот, у Фе до подтверждения диагноза еще оставались надежда и вера, но я уже не питала иллюзий и настраивалась: это есть и это надо пролечить.

Врачи рассказали о методах – сразу такой шквал информации! Надо делать химиотерапию – какую именно? Что для этого требуется? Какие анализы? Как ложиться? Куда сходить до госпитализации? Это путь к началу лечения, и он мог быть намного тяжелее.

Но мне экстренно сделали ПЭТ/КТ, чтобы просветить опухоли во всем теле. Хорошо, что при удалении лимфоузла я выбрала местный наркоз – при общем пришлось бы месяц ждать возможности сделать ПЭТ/КТ. А так сделали всего через 10 дней.

На основе ПЭТ/КТ врачи собрали консилиум и обсудили варианты моего лечения.

***

Я лечусь в Ростове-на-Дону, в Научно-исследовательском онкологическом институте – это 5-7 минут от нашего дома. Хотя многие сразу предлагали помощь, поехать в Москву, в Корею, в Италию… У меня идет уже второй курс химиотерапии, клиника и врачи супер – все замечательно, в плане отношения и профессионализма мне нравится.

Моя лимфома – относительно простая и распространенная, 8 из 10 случаев вылечиваются – хорошая статистика. Плюс мой боевой настрой, надеюсь, тоже даст плоды.

Врачи выбирали между двумя протоколами, остановились на более коротком. Схема такая: я неделю лежу в больнице на химии, неделю нахожусь дома. В четверг ложусь в больницу, в пятницу начинают ставить капельницы.

Мы сделаем 4 курса химии, потом будет КТ – посмотрим, уменьшаются ли лимфоузлы, как себя ведут, все ли правильно? И потом еще два курса в том же графике «неделя через неделю».

Если все пойдет по плану, то химия закончится в конце июля. Дальше я жду три недельки и молюсь, что же покажет ПЭТ/КТ: остались ли очаги или все чистенько и я выхожу в ремиссию.

Когда мы взялись за первый курс, я была безумно рада: ура, лечение началось! 3 мая мы с Фе открыли новую джелатерию, а 4 мая он повез меня в больницу.

Первый курс – самый долгий и тяжелый, потому что в организм все вводится впервые. В первый день капельница стояла 9 часов. Я была мобильна, но всегда с ней, с этими колесиками – ходила в туалет, по палате. На второй день было легче – 7 часов с капельницей, потом 4 часа и дальше до седьмого дня буквально 2 часа.

Но больница есть больница – здесь скучновато.

Понятно, что близкие навещают постоянно. Мама готовит всякие диетические вкусняшки, Федерико приезжает каждый день, и мы пару часов обсуждаем какие-то моменты по бизнесу, доченьку Арюшу.

Я же веду соцсети джелатерии, в больнице по возможности обучаюсь маркетингу, еще чему-то.

После игровой карьеры я буду помогать мужу в бизнесе, буду более плотно заниматься личным блогом. Стараюсь извлечь пользу из времени в палате: смотрю лекции по маркетингу для малого бизнеса, читаю. Я же в попу ужаленный человек, всегда двигаюсь, в делах! А раз сейчас закрыта в палате, то пусть хотя бы мозг не сидит на месте, а полезно проводит время.

Этот год – последний в моей игровой карьере, я планировала заканчивать после этого сезона. Болезнь вмешалась, и не получилось закончить на площадке. Жалею об этом, но главное – здоровье. Девчонки из команды приходили в гости, постоянно поддерживают, пишут.

***

Еще когда диагноз не был подтвержден на 100%, я решила: не буду это скрывать, а буду об этом рассказывать.

Когда человек получает тяжелую новость, что он обычно делает? Лезет в интернет, читает, изучает, смотрит видео. На ютубе я быстро нашла девушку, которая рассказывала про лимфому Ходжкина: как проходила химию, как восстанавливалась… Это дало мне опору.

Потом я пришла в чат, который создала эта девушка, «Лимфомы нет». Там обсуждаются любые вопросы: побочки, лекарства, рекомендации, все вплоть до покупки парика. И чат тоже дает опору тем, кому трудно этим делиться или не к кому пойти с проблемами.

А там можно делиться переживаниями и советами с теми, у кого такая же болезнь. Они дают поддержку. И мне пришла мысль: раз девушка с ютуба и чат так мне помогли, то я тоже не буду скрывать. Зачем? Я публичный человек, довольно известный в спорте. Я даже мужу сказала: я сильная, переборю болезнь, боль, побочки. Не скажу, что это будет легко, но я смогу.

Понятно, что не у всех такой настрой – кому-то эти новости даются труднее. Поэтому я рассказываю о болезни: возможно, благодаря этому кто-то ощутит опору так же, как ощутила я. Цель благородная. Мне будет легче и приятнее, если кому-то, кто окажется в такой же нелегкой ситуации, мой рассказ послужит мотивацией.

Даже в этом чате меня многие узнали, имя и фамилия же отображаются. Кто-то писал: Владлена, это вы! Кто-то сразу в Википедию полез. Я не скрываю болезнь, но знаю тех, кто скрывает.

Благодаря этому чату я, например, смогла получить очень хорошие лекарства. Одна женщина по имени Ольга, которая живет в Ростовской области, выставила фотку и написала: могу отдать лекарства – кому-то нужны?

А это японские лекарства, с ними меньше побочек, и сейчас их у нас не купить. Я сразу написала ей в личку, мы договорились, и Фе поехал за 50 км в область, в станицу Кагальницкую. Уже потом при личном общении она рассказала, что люди ей собирали деньги на эти лекарства – теперь она вышла в ремиссию, и лекарства не нужны.

Мы предлагали деньги, но она ни в какую: да вы что! Тогда Фе взял с собой контейнеры нашего итальянского мороженого. Она была такая счастливая. Живет в станице, без мужа, с двумя детками, делает варенье, фиточаи.

Я очень хотела ее отблагодарить.

На самом деле у нас много любящих, неравнодушных людей, и я всем благодарна за заботу, за поддержку, за внимание. Мир не такой обозленный, как кто-то рассказывает.

И я тоже готова поддерживать других – через рассказы в соцсетях. Вряд ли стану раздавать по этому поводу интервью с утра до вечера. Но покажу то, что смогу: как себя чувствую, какое настроение, как иду на химию.

Говорят, дальше мне будет сложнее – в химиотерапии сработает накопительный эффект. Но все решаемо, важно идти по шажочку к цели – от одного дня к другому.

Я отношусь так: это болезнь, которую нужно пролечить. Пролечу, выйду в ремиссию, стряхну с себя и пойду дальше. Да, методы лечения жесткие, но иначе никак.

***

Например, потеря волос – она точно будет: в протоколе есть лекарство, которое дает этот эффект. У меня пока нет представления, как это освещать. Потеря волос – один из тяжелых моментов, тем более для женщины. Я у всех докторов и медсестер спрашивала: а когда я потеряю волосы? Провела полный опрос в клинике.

И вот, в первый день второго курса (в пятницу) у меня начали лезть волосы: то есть проводишь по голове, и что-то остается в ладони. У меня давно были длинные волосы, и за пару дней до госпитализации я специально обрезала их под каре, чтобы не оставалось больших клоков в руках.

Как мне все советуют: чтобы не было дырок на голове, нужно ее обрить. Мы уже договорились с мужем, что он это сделает, когда придет время.

Признаю, этот момент тяжелый. Не было такого: ай, я сильная, волосы потеряю, потом отрастут – пофиг. Нет. Я даже поплакала, когда осознала, что буду лысой. Это обидно и неприятно.

Но я показала всем, как выбирала косыночки в магазине – люди мне даже помогали. И из шести я взяла пять! Может, куплю парик. И это тоже, наверное, буду освещать.

***

Перед началом химии у меня были главные страхи: выпадение волос и состояние, что ты прикован к постели, вечно без сил и энергии.

Но пока из побочек только болели живот, желудок – потому что мне дали сильные препараты. Потом один день на домашней неделе была ломота в костях, но все это кратковременно. В остальном я бодрая, активная, никакой сонливости, упадка сил.

Химиотерапия заставляет быть дисциплинированным, это примерно как в спорте. Я перекладываю свое видение болезни на спорт.

Это же не просто так: ты неделю лежишь, капельница капает – и все. Нет, это путь, который надо пройти – не халявить, не лениться, не терять бдительность. Например, нужно правильно и по-новому питаться – мы обговаривали это с доктором, плюс я беру консультации эндокринолога, которая ведет меня в такой период.

Все витамины и добавки нужно пить вовремя, по графику. Мое утро начинается с пробиотиков и зеленого зелья – витграсса (сок из ростков пшеницы).

Думаю, все это в совокупности, включая мой настрой, помогает чувствовать себя хорошо. Эмоционально ощущаю себя на 9 из 10. Не 10 только потому, что я весь день лежала на капельнице и не гуляла. Я должна быть позитивна, и тогда мои злокачественные клетки будут уходить и убиваться.

Еще прикольно сказала медсестра, когда ставила мне первую капельницу в первый день химиотерапии: смотри, сейчас ты больная, а через минуту после того, как я поставлю тебе капельницу с лекарством – все, ты уже не больная, а выздоравливающая.

И меня это так подбодрило! Такая смена статуса.

***

Мой главный совет всем: нужно прислушиваться к телу.

Бывает, понимаешь: что-то болит, что-то не так – ну ладно, как-нибудь да пройдет. Мы почти все такие – откладываем, не идем к доктору, ноги нас не несут, потому что это неприятно.

Но нужно прислушаться к телу и сразу идти – искать причину, проверяться. Главное – не дрейфить, как это часто бывает. Федерико рассказывал, что в Италии каждые полгода людей ведут на плановую диспансеризацию: у женщин проверяют грудь, у мужчин простату. И только благодаря этому многие болезни находят на ранних стадиях.

Из остальных советов: если все-таки что-то нашли – не падать духом. Если будете грустить, депрессовать – тело все почувствует. Да, можно дать слабину – где-то поплакать. Но я решила: чего распускать нюни? Это никак не поможет делу.

Поэтому основной совет: брать всю волю, ставить цель и идти к ней дисциплинированно и стойко. Поверьте, близкие и родные настолько окутают вас заботой… Да что там, даже незнакомые люди помогут.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos / Staff ; РИА Новости/Григорий Сысоев; instagram.com/vlada17bobr