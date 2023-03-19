13 комментариев

Под прицелом
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Величайший сезон Йоханнеса Бо – такого не было ни у кого. Это он улетел в космос или соперники просели?

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Йоханнес Бо выиграл масс-старт в Холменколлене и отпустил биатлонный сезон в историю. Возможно, на десятилетия: такого превосходства здесь не видели никогда.

За последние месяцы норвежец побил несколько хардкорных достижений (как раз вроде тех, которые на картинке – всего в сезоне было 25 личных гонок, он пропустил две) и приблизился к действительно эпохальным, глянцевым. Чуть подробнее об этом – ниже, но сначала – пожалуй, главный вопрос о доминировании младшего Бо.

Это он настолько усовершенствовался – или все остальные сдали?

Ответ где-то посредине: обе стороны поспособствовали тому, что разрыв вырос до жуткого.

1. Разумеется, Йоханнес внес основной вклад. Кто забыл, в прошлом сезоне до Олимпиады норвежец смотрелся очень блекло по собственным меркам (лишь пара подиумов с единственной победой). К Пекину они с тренерами что-то подкрутили – Бо выдал там фееричный отрезок и сразу после завершил сезон.

Один из ключей к прорыву в 2022-м: спокойная, размеренная предсезонка рядом с семьей, вообще без давления (ведь все задачи в прошедшем цикле решены), с возможностью творить под контролем давно знакомых тренеров.

Как оказалось, щадящий график понравился организму Йоханнеса: теперь он тренируется значительно меньше всех в команде – при этом постоянно в топ-форме и будто не накапливает усталость.

Это удачно наложилось на остальные факторы/козыри, которые и раньше делали Бо великим: генетика, тренировочный интеллект, параметры тела, подход к питанию, стартам и режиму в целом. Вот характерные цитаты самого Йоханнеса:

• «Я нашел золотую середину между тем, чтобы быть худым и легким, и тем, чтобы быть большим и сильным».

• «Я мало думаю о теле до ноября, но затем чрезвычайно много думаю о нем с ноября по март».

• «С моими объемами тренировок я могу быть предельно собранным все время. Я быстро замечаю, что, если тренировки становятся длиннее, мне труднее сохранять концентрацию».

За этими тезисами не видно спортивного маньяка, затерзавшего себя ради успеха. Наоборот – Йоханнес через пробы и опыт нащупал не вполне каноничные методы, и они работают именно с его телом.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

2. Снизился ли уровень сопротивления Йоханнесу?

В биатлоне почти нет абсолютных цифр, которые можно взять за ориентиры – это не легкая атлетика. Гонку к гонке – даже когда они проходят на одной трассе – не сравнить по времени. На результат влияет море сторонних факторов: состояние снега, погода, работа лыж, мелкие изменения в рельефе (там сделали поворот, здесь укоротили подъем).

Поэтому не получится точно ответить на вопрос о соперниках: забуксовали? И если да, то насколько серьезно?

В принципе, после олимпийского сезона некоторые герои могут откатываться назад – это нормально. Сильно пострадал Кентен Фийон-Майе, провис Самуэльссон... Но такое не происходит массово, в большинстве топы все равно держат уровень.

Один из показателей регресса в биатлоне – потеря стабильности: класс остается и время от времени позволяет забираться высоко, но запас прочности исчезает, отсюда и провалы в отдельных гонках.

Этого избежал лучший биатлонист мира после Йоханнеса – Стурла Лагрейд (на фото ниже). До мартовского ковида он не опускался ниже 6-го места в гонках и почти всегда заезжал на подиум – были серии по 6-8 медалей подряд. Затем – после ковида – один срыв на последствиях (13-я строка) и снова подиум, финиши в топ-5.

Это уровень «ультра» и взятие Большого глобуса более-менее для любого сезона. Неслучайно до болезни Лагрейд опережал по очкам всех преследователей больше, чем Бо опережал его самого.

Так что минимум один мощнейший конкурент у Йоханнеса был. Но тот будто и не заметил.

Доминирование Бо – это надолго?

Класс, опыт, отношение к делу, здоровье, возраст (в мае исполнится 30) подталкивают к ответу: да.

Но биатлон бывает очень качельным от сезона к сезону, причем без явных причин. Даже избегая травм и других форс-мажоров, Йоханнес может допустить ошибку с подготовкой и оказаться в яме – он проходил через это всего год назад. После 8 лет правления ровно так вдруг сломался Фуркад – просто перемудрил с тренировками. Не спасли ни опыт, ни интеллект, ни многолетняя база.

Конкуренты у Бо тоже с потенциалом подтянуться – почти все (Лагрейд, Понсилума, Самуэльссон, Жаклен) моложе, голоднее, с видимыми слабостями, с которыми нужно разбираться и прибавлять.

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Какие рекорды он может побить до конца карьеры?

Впереди у Йоханнеса три сезона в большом спорте – он пообещал закончить после Игр-2026 в Милане.

• По золотым медалям ЧМ: у Бьорндалена 20, у Бо – 17. Йоханнесу осталось два чемпионата – это 14 гонок по программе-максимум. Шансов достаточно. А вот по медалям крайне маловероятно: у Бьорндалена – 45, у Йоханнеса – 31, и между ними никого. Но чтобы сравняться, нужно забирать максимальные 7 наград на обоих оставшихся ЧМ.

• По личным победам на ЧМ: У Бьорндалена и Фуркада по 11, у Йоханнеса – 7. Впереди – при лучшем раскладе – 8 попыток.

• По личным победам за карьеру. У Бьорндалена – 95, у Фуркада – 83, у Йоханнеса – 74. И около 70 стартов впереди, если все пойдет без сбоев.

Еще одно напоминание, что в биатлоне ситуация может складываться очень неровно по сезонам: в олимпийском у Бо всего 3 победы, в этом – 19. Если Йоханнес пойдет по среднему графику, то побьет достижение Уле.

• С Кубками мира интереснее. Йоханнес завоевал 4-й, сравнявшись с Рафаэлем Пуаре и Франком Ульрихом. У Бьорндалена – 6, у Фуркада – 7 подряд. Максимум для младшего Бо – сравняться с Мартеном, но серию из семи подряд Глобусов норвежец точно не повторит.

• С олимпийскими титулами все тоже непрозрачно: у Йоханнеса и Фуркада – по 5 побед, у Бьорндалена – 8. И в запасе у Бо-младшего максимум 6 гонок в Италии зимой 2026-го.

Как думаете, какими рекордами завладеет норвежец?

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de; REUTERS/Lisa Leutner

13 комментариев

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Добрый Ноунейм
Ответ Михаил Максаков
Хронический астматик отодрал всех остальных в одну калитку. Это ли ни чудо?
Ну по вашим экспертным заключениям все норги-астматики, но почему-то побеждает один. Остальных наверно заставляют мазать?
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Добрый Ноунейм
Ну как говорят фанаты лыжных гонок - это наших просто нет, вот и не с кем соревноваться.
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Антон Александров
Конечно, нельзя отрицать провала французов Фийона-Майе и Жакелена и того, что Самуэльссона хватило только на ЧМ, а топовых немцев вообще нет, кроме Долля. Однако феноменального Йоханнеса их проблемы волновать не должны были. Они его и не волновали ;)
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Антон Александров
Ответ Сергей Ка
Только Гараничеву под силу остановить норвежца!
Диареей или забытой палкой*
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Сергей Ка
Только Гараничеву под силу остановить норвежца!
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну сезон великий, тут бесспорно. Превзойти его? Ну это надо постараться. Вряд ли он покажет такую же доминацию, но все равно преимущество будет ощутимым
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Alexander2022
Как же без комментариев про астму) Дело Васильева живёт)
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regnengeist
А может он после 26 года еще и передумает и останется? аппетит ведь приходит во время еды. если будут успехи - и уходить не захочется...
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Михаил Максаков
Хронический астматик отодрал всех остальных в одну калитку. Это ли ни чудо?
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mold-cel
после танковых биатлонов за остальными биатлонами следить уже нет ни сил ни желания. как то далеко все это стало, как будто на другой планете соревнуются
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Doctor V
Феноменальный сезон. Такой повторить невозможно.
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Дьяков Евгений
Рыжий велик, тут и экспертом не надо быть, чтобы это понимать.
+7
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Ener Varu
Он просто не знает, что без россиян рекорды нелегитимны)
+3
-6
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