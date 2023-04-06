160 комментариев

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 10-го по 1-е
Sports.ru подводит итоги масштабных выборов «100 лучших спортсменов в истории России», в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.
Это сильная выборка! Надо понимать, что мы вам предложили не пройти опрос, где достаточно одного клика, а серьезное погружение – чтобы голос был засчитан, вы выбирали минимум 20 фамилий спортсменов. То есть, фактически провели на странице не менее 5-10 минут. Кто-то потратил на формирование личного топа больше суток – да-да, мы внимательно читали комментарии и искренне радовались, что заинтересовали вас и отвлекли от серьезных дел:)
К слову, о комментариях – их было оооочень много! Споры, дискуссии, недовольства, благодарности, обвинения в профанации выборов («как так – в итоговую сотню не попали Бувайсар Сайтиев, Абдулрашид Садулаев и Вячеслав Екимов!», «что тут делают эти сытые футболисты!») и попытка понять, что только так, вместе и независимо, мы можем выбрать лучших – читать вас было безумно интересно.
Сегодня мы публикуем окончательные итоги сразу двух голосований – общего, где учитывались голоса авторов и читателей, и пользовательского, где выбирали исключительно вы.
А напомните, как проходили выборы? Как сложились результаты? Почему Исинбаева выше Аршавина?
Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.
Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.
По итогам редакционного голосования лучшими стали Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96).
По итогам пользовательского расклад чуть другой: Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Елена Исинбаева (легкая атлетика, 3-е место – 98), Александр Большунов (лыжи, 4-е место – 97) и Андрей Аршавин (футбол, 5-е место – 96).
В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получал тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.
В первой десятке развернулась острая борьба. Если с чемпионом Александром Овечкиным (200 баллов: 100 баллов за победу в редакционном голосовании + 100 баллов за победу в пользовательском) и серебряным призером Марией Шараповой (198 баллов) все было единогласно, то третье место в итоговом рейтинге поделили Исинбаева и Аршавин (по 194 балла). Но за счет приоритета читательских голосов – да-да, вы выбрали Елену! – виртуальная бронза ушла Исинбаевой.
185 баллов набрали сразу три спортсмена – Александр Большунов, Игорь Акинфеев и Александр Карелин. Преимущество получили трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и, возможно, лучший вратарь в истории нашего футбола.
Что еще важно знать?
💥 Всего авторы и пользователи выбрали более 1000 спортсменов. Больше всего голосов досталось фигуристам – 114 654 раза они фигурировали в пользовательских анкетах, 93 982 раза – хоккеисты, 92 028 раза – футболисты, 60 511 – теннисисты, 51 935 – лыжники, 50 342 – гимнасты и гимнастки, 42 887 – боксеры и представители смешанных единоборств, 33 880 – легкоатлеты, 30 699 – пловцы и представители водных видов, 29 219 – биатлонисты, 20 745 – баскетболисты.
💥 5880 пользователей поставили на первое место Александра Овечкина, 1606 – Алину Загитову, 1537 – Андрея Аршавина, 1269 – Александра Карелина, 1253 – Александру Трусову, 1074 – Марию Шарапову, 1000 – Александра Большунова, 720 – Елену Исинбаеву, 710 – Евгению Медведеву, 670 – Игоря Акинфеева, 621 – Хабиба Нурмагомедова.
💥 На второе, третье и четвертые места пользователи также чаще всего ставили Александра Овечкина. А вот по количеству пятых, шестых и десятых мест лидирует Елена Исинбаева. По количеству седьмых, восьмых и девятых мест вне конкуренции Мария Шарапова.
💥 70.77% пользователей включили Александра Овечкина в свои анкеты топ-100, 57.97% – Марию Шарапову, 55.90% – Елену Исинбаеву, 54.24% – Александра Большунова, 50.51% – Андрея Аршавина, 43.52% – Игоря Акинфеева, 42.72% – Хабиба Нурмагомедова, 42.30% – Алексея Немова, 42.23% – Евгения Плющенко, 42.02% – Александра Карелина, 39.96% – Марата Сафина, 39.27% – Алексея Ягудина, 39.17% – Федора Емельяненко, 36.43% – Даниила Медведева, 34.93% – Андрея Кириленко и т.д.
Спасибо всем за участие!
Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.
Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 50-го по 11-е
Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 100-го по 51-е
А это, к слову:
Трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратный чемпион России, семикратный победитель Красноярского турнира памяти Ивана Ярыгина, победитель Игр доброй воли 1998
Киберспорт уверен очень скоро обойдет теннис........................
Меньшую популярность своего спорта Елена компенсирует тем, что она была непобедимой почти, вывела женский шест на абсолютно новые высоты.
Имхо, на бис от меня
Если учитывать медийный фактор как главный
1.Шарапова
2.Овечкин
3.Аршавин
4.Нурмагомедов
5.Емельяненко
6.Исинбаева
7.Кириленко
8.Медведев
9.Сафин
10.Цзю
Если по соотношению наследия/престижа/конкуренции/уникальности/личных впечатлений от спортсмена
1.Овечкин
2.Карелин
3.Каспаров
4.Шарапова
5.Попов
6.Немов
7.Исинбаева
8.Малкин
9.Плющенко
10.Канаева
В моей десятке вместо Аршавина и Акинфеева - великие Попов и Вяльбе
Снайпер, а не бомбардир.
если бы в полуфинале с испанцами на евро-2008 на замену вышел Роман Адамов и забил победный гол - он бы тоже заслуживал место в десятке?