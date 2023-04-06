160 комментариев

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Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 10-го по 1-е

Мария Шарапова Мария Шарапова
Елена Исинбаева Елена Исинбаева
Александр Карелин Александр Карелин
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов
Александр Большунов Александр Большунов
100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
Александр Овечкин Александр Овечкин
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Марат Сафин Марат Сафин
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Фигурное катание Фигурное катание

Sports.ru подводит итоги масштабных выборов «100 лучших спортсменов в истории России», в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Это сильная выборка! Надо понимать, что мы вам предложили не пройти опрос, где достаточно одного клика, а серьезное погружение – чтобы голос был засчитан, вы выбирали минимум 20 фамилий спортсменов. То есть, фактически провели на странице не менее 5-10 минут. Кто-то потратил на формирование личного топа больше суток – да-да, мы внимательно читали комментарии и искренне радовались, что заинтересовали вас и отвлекли от серьезных дел:)

К слову, о комментариях – их было оооочень много! Споры, дискуссии, недовольства, благодарности, обвинения в профанации выборов («как так – в итоговую сотню не попали Бувайсар Сайтиев, Абдулрашид Садулаев и Вячеслав Екимов!», «что тут делают эти сытые футболисты!») и попытка понять, что только так, вместе и независимо, мы можем выбрать лучших – читать вас было безумно интересно.

Сегодня мы публикуем окончательные итоги сразу двух голосований – общего, где учитывались голоса авторов и читателей, и пользовательского, где выбирали исключительно вы.

А напомните, как проходили выборы? Как сложились результаты? Почему Исинбаева выше Аршавина?

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.

По итогам редакционного голосования лучшими стали Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96).

По итогам пользовательского расклад чуть другой: Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Елена Исинбаева (легкая атлетика, 3-е место – 98), Александр Большунов (лыжи, 4-е место – 97) и Андрей Аршавин (футбол, 5-е место – 96).

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получал тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

В первой десятке развернулась острая борьба. Если с чемпионом Александром Овечкиным (200 баллов: 100 баллов за победу в редакционном голосовании + 100 баллов за победу в пользовательском) и серебряным призером Марией Шараповой (198 баллов) все было единогласно, то третье место в итоговом рейтинге поделили Исинбаева и Аршавин (по 194 балла). Но за счет приоритета читательских голосов – да-да, вы выбрали Елену! – виртуальная бронза ушла Исинбаевой.

185 баллов набрали сразу три спортсмена – Александр Большунов, Игорь Акинфеев и Александр Карелин. Преимущество получили трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и, возможно, лучший вратарь в истории нашего футбола.

Что еще важно знать?

💥 Всего авторы и пользователи выбрали более 1000 спортсменов. Больше всего голосов досталось фигуристам – 114 654 раза они фигурировали в пользовательских анкетах, 93 982 раза – хоккеисты, 92 028 раза – футболисты, 60 511 – теннисисты, 51 935 – лыжники, 50 342 – гимнасты и гимнастки, 42 887 – боксеры и представители смешанных единоборств, 33 880 – легкоатлеты, 30 699 – пловцы и представители водных видов, 29 219 – биатлонисты, 20 745 – баскетболисты.

💥 5880 пользователей поставили на первое место Александра Овечкина, 1606 – Алину Загитову, 1537 – Андрея Аршавина, 1269 – Александра Карелина, 1253 – Александру Трусову, 1074 – Марию Шарапову, 1000 – Александра Большунова, 720 – Елену Исинбаеву, 710 – Евгению Медведеву, 670 – Игоря Акинфеева, 621 – Хабиба Нурмагомедова.

💥 На второе, третье и четвертые места пользователи также чаще всего ставили Александра Овечкина. А вот по количеству пятых, шестых и десятых мест лидирует Елена Исинбаева. По количеству седьмых, восьмых и девятых мест вне конкуренции Мария Шарапова.

💥 70.77% пользователей включили Александра Овечкина в свои анкеты топ-100, 57.97% – Марию Шарапову, 55.90% – Елену Исинбаеву, 54.24% – Александра Большунова, 50.51% – Андрея Аршавина, 43.52% – Игоря Акинфеева, 42.72% – Хабиба Нурмагомедова, 42.30% – Алексея Немова, 42.23% – Евгения Плющенко, 42.02% – Александра Карелина, 39.96% – Марата Сафина, 39.27% – Алексея Ягудина, 39.17% – Федора Емельяненко, 36.43% – Даниила Медведева, 34.93% – Андрея Кириленко и т.д.

Спасибо всем за участие!

Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 50-го по 11-е

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 100-го по 51-е

 

160 комментариев

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Vladim
Если Лучший российский спортсмен - это Овечкин, то Павел Дуров - лучший российский бизнесмен!
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гилберт
Перечислю настоящих легенд, самый топ. Без мест. Овечкин(1), Тетюхин(31), Любовь Соколова( вне списка), Попов (19), Карелин(8), Кучина(20), Саутин(48), Каспаров(25), Плющенко(5), Большунов(6), Хабиб(9). С оговорками Гамова и Мусерский(антропометрия), Екимов( Кроме ОИ больших побед практически нет), Фёдор( удручающая вторая половина карьеры, та которая вне прайм(д)а), Канаева( Слабая конкуренция). Удивлён что нет Позднякова и Артура Дмитриева(отец) . Остальные либо вспышки, либо классные спортсмены, либо любимцы публики.
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Demedieu
Ответ Вячеслав Шатовкин
Надеялся что все таки Карелин будет на 1 месте 😞
в тройке точно должен быть
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tanya_1111
Ответ imaxim
Загитова лишь 19-я по голосованию болельщиков)) недоработали домохозяйки. Но в болельщицком топе конечно слишком много фигуристок. При всем уважении, ну какое 41-е место Трусовой и 58-е Туктамышевой?
Трусова первая прыгнула 3 четверных разных, первая прыгнула 2 и 3 четверных в одной программе, первая прыгнула 5 четверных в одной программе, нет девушки владеющей всеми прыжками Трусовой. Она тут не заслуженно? Серьезно? Ну Аршавин с Акинфеевым конечно куда более значимые персоны в мировом спорте.
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Учительгода2020
Тут кого-то удивляет 16 место Емельяненко. А вас не удивляет отсутствие в сотне лучших спортсменов Бувайсара Сайтиева?
А это, к слову:
Трёхкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратный чемпион России, семикратный победитель Красноярского турнира памяти Ивана Ярыгина, победитель Игр доброй воли 1998
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imaxim
Ответ Rio de Janeiro
Всё же очень интересно увидеть подробно пользовательский рейтинг Имхо, на бис от меня Если учитывать медийный фактор как главный 1.Шарапова 2.Овечкин 3.Аршавин 4.Нурмагомедов 5.Емельяненко 6.Исинбаева 7.Кириленко 8.Медведев 9.Сафин 10.Цзю Если по соотношению наследия/престижа/конкуренции/уникальности/личных впечатлений от спортсмена 1.Овечкин 2.Карелин 3.Каспаров 4.Шарапова 5.Попов 6.Немов 7.Исинбаева 8.Малкин 9.Плющенко 10.Канаева
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aapirogov
Ответ Hitryi Plan
федора нет,а хабиб есть.чел 10 лет миром мма правил.причем в тяжах.хайп-хайп-хайп
Федор затянул с завершением карьеры... Ну и моложе сильно Хабиб, молодые воочию видели его победы. Такая же шляпа с тем, что Сафин выше Кафельникова, хотя Женя - олимпийский чемпион и в целом более титулованный.
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Verhovn
Ответ Теннисный абсолют
Хабиб железно в топ-10, железно в топ-3. Как предательница Шарапова может быть выше той же Исинбаевой? Всю карьеру ее унижала Серена и она никогда по сути лучшей не была в своем виде спорта. Теннис никак не второе место по попсовости, его смотрят 3 калеки, он менее популярен баскетбола явно и формулы, пишу как теннисный фанат. А теперь еще и ЮФС с киберспортом теннис подвигает.
Вкусовщина. Ещё и Шарапову оскорбили зачем-то.. Странный вы дядя)
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unhack
какая же мощная вещь сектанты фк, сразу трех фигуристок: Загитова, Трусова, Медведева с общим количеством 3569 человек, поставили на первое место. Кто это вообще в сравнении с тем же Карелиным, Немовым, про Попова вообще молчу, если брать малопопулярные виды спорта
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Теннисный абсолют
Ответ aapirogov
Теннис на 4 месте по популярности в мире уже много лет (после футбола, крикета и баскетбола - тут ты прав), с суммарной аудиторией ~1 млрд зрителей. "Королеве спорта" такие цифры и не снились...
Аудитория - это тот, кто посмотрел хотя бы раз в год матч, или как считали?
Киберспорт уверен очень скоро обойдет теннис........................
Меньшую популярность своего спорта Елена компенсирует тем, что она была непобедимой почти, вывела женский шест на абсолютно новые высоты.
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Rio de Janeiro
Всё же очень интересно увидеть подробно пользовательский рейтинг
Имхо, на бис от меня
Если учитывать медийный фактор как главный
1.Шарапова
2.Овечкин
3.Аршавин
4.Нурмагомедов
5.Емельяненко
6.Исинбаева
7.Кириленко
8.Медведев
9.Сафин
10.Цзю

Если по соотношению наследия/престижа/конкуренции/уникальности/личных впечатлений от спортсмена
1.Овечкин
2.Карелин
3.Каспаров
4.Шарапова
5.Попов
6.Немов
7.Исинбаева
8.Малкин
9.Плющенко
10.Канаева
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Nevpont
И всё же футболистов у нас переоценивают. На мой взгляд, в десятке их быть не должно. Аршавин с Акинфеевым были лучшими футболистами в мире? Очевидно нет. Многие возразят, что это самый популярный вид спорта, а значит условно 50ый футболист в мире круче 1ого легкоатлета. Ну во-первых, это очень спорное утверждение, а во-вторых, у меня есть сомнения что даже в топ50 найдётся место нашему футболисту. Вот когда появится у нас футболист хотя бы уровня Салаха, способный играть в основе топ клуба на протяжении многих лет и приносить пользу, тогда и можно будет включить такого футболиста в топ10 в истории России. А у Аршавина 1.5 сезона от силы? Ну окей, на конец топ20 это может и тянет, но никак не топ10
В моей десятке вместо Аршавина и Акинфеева - великие Попов и Вяльбе
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justbored
Ну за Марата с Машуткой можно всё простить.
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Арсений Зыков
То есть Хабиб - 9-й, а Бувайсару Сайтиеву (3 золота ОИ) - даже в топ-100 места не нашлось? Ясна...
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Зоя Кудряшова
Если повторить. Голосование скорее всего будет другим. И не должно быть обязательным.
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Demedieu
Хабиб у них на 9 месте, а должен быть на 109
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Magico!
Ответ denten96
Классный рейтинг. Где нет Сайтиева, но есть Курникова, нет Сайдулаева, но есть Мостовой. Кто-то говорил про домохозяек, которые могут поставить наверх фигуристок, но редакция Спортса переплюнула домохозяек
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Red-White_Man
Карпин, Кержаков, Жирков, Акинфеев и Аршавин выше Аленичева. Голосующие футбол только в 2008 начали смотреть? И достижения у них конечно "великие". У Аленичева кубок Лиги чемпионов и УЕФА с годами в обоих финалах, трофеи Португалии и России, но покер за Арсенал или один отраженный пенальти конечно достойнее. А вообще это голосование не на лучшего, а на популярного спортсмена. Объективности мало, но на то она и демократия
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ЗакатайВату
Ответ Hitryi Plan
федора нет,а хабиб есть.чел 10 лет миром мма правил.причем в тяжах.хайп-хайп-хайп
Бородатые за своего голосуют)
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aapirogov
Ответ Теннисный абсолют
Хабиб железно в топ-10, железно в топ-3. Как предательница Шарапова может быть выше той же Исинбаевой? Всю карьеру ее унижала Серена и она никогда по сути лучшей не была в своем виде спорта. Теннис никак не второе место по попсовости, его смотрят 3 калеки, он менее популярен баскетбола явно и формулы, пишу как теннисный фанат. А теперь еще и ЮФС с киберспортом теннис подвигает.
Теннис на 4 месте по популярности в мире уже много лет (после футбола, крикета и баскетбола - тут ты прав), с суммарной аудиторией ~1 млрд зрителей. "Королеве спорта" такие цифры и не снились...
0
0
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Андрей Земсков
Овечкин такой Овечкин ! Он как одинокая птица здесь летает наяву ! И лишь безумец не способен в него влюбиться ! Овечкин такой Овечкин !
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Redy2000
А где Кабаева?
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Latenight Radio
второй бомбардир в истории регулярки НХЛ

Снайпер, а не бомбардир.
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Magico!
Ответ Вечно в бане
Да все правильно с Аршавиным. Любой спортивный результат, он не только про сухие цифры выигранных медалей, а ещё и про эмоции людей. И та же сборная 2008, этих самых эмоций, принесла куда большему количеству людей, чем бесчисленные победы условных гимнасток/синхронисток/борцов, при всем уважении к их бесспорному величию в рамках их вида спорта.
оценивались спортсмены, а не сборная?
если бы в полуфинале с испанцами на евро-2008 на замену вышел Роман Адамов и забил победный гол - он бы тоже заслуживал место в десятке?
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Всех не забаните
Ответ Buhmichael
Марат из тех про которых невозможно забыть и хочется вспоминать) таких очень немного) у меня он на третьем был)
настоящий рок-н-рольщик. Таких сейчас нет, таких сейчас сразу отменят.
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