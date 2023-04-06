160 комментариев

Sports.ru подводит итоги масштабных выборов «100 лучших спортсменов в истории России», в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Это сильная выборка! Надо понимать, что мы вам предложили не пройти опрос, где достаточно одного клика, а серьезное погружение – чтобы голос был засчитан, вы выбирали минимум 20 фамилий спортсменов. То есть, фактически провели на странице не менее 5-10 минут. Кто-то потратил на формирование личного топа больше суток – да-да, мы внимательно читали комментарии и искренне радовались, что заинтересовали вас и отвлекли от серьезных дел:)

К слову, о комментариях – их было оооочень много! Споры, дискуссии, недовольства, благодарности, обвинения в профанации выборов («как так – в итоговую сотню не попали Бувайсар Сайтиев, Абдулрашид Садулаев и Вячеслав Екимов!», «что тут делают эти сытые футболисты!») и попытка понять, что только так, вместе и независимо, мы можем выбрать лучших – читать вас было безумно интересно.

Сегодня мы публикуем окончательные итоги сразу двух голосований – общего, где учитывались голоса авторов и читателей, и пользовательского, где выбирали исключительно вы.

А напомните, как проходили выборы? Как сложились результаты? Почему Исинбаева выше Аршавина?

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.

По итогам редакционного голосования лучшими стали Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96).

По итогам пользовательского расклад чуть другой: Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Елена Исинбаева (легкая атлетика, 3-е место – 98), Александр Большунов (лыжи, 4-е место – 97) и Андрей Аршавин (футбол, 5-е место – 96).

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получал тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

В первой десятке развернулась острая борьба. Если с чемпионом Александром Овечкиным (200 баллов: 100 баллов за победу в редакционном голосовании + 100 баллов за победу в пользовательском) и серебряным призером Марией Шараповой (198 баллов) все было единогласно, то третье место в итоговом рейтинге поделили Исинбаева и Аршавин (по 194 балла). Но за счет приоритета читательских голосов – да-да, вы выбрали Елену! – виртуальная бронза ушла Исинбаевой.

185 баллов набрали сразу три спортсмена – Александр Большунов, Игорь Акинфеев и Александр Карелин. Преимущество получили трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и, возможно, лучший вратарь в истории нашего футбола.

Что еще важно знать?

💥 Всего авторы и пользователи выбрали более 1000 спортсменов. Больше всего голосов досталось фигуристам – 114 654 раза они фигурировали в пользовательских анкетах, 93 982 раза – хоккеисты, 92 028 раза – футболисты, 60 511 – теннисисты, 51 935 – лыжники, 50 342 – гимнасты и гимнастки, 42 887 – боксеры и представители смешанных единоборств, 33 880 – легкоатлеты, 30 699 – пловцы и представители водных видов, 29 219 – биатлонисты, 20 745 – баскетболисты.

💥 5880 пользователей поставили на первое место Александра Овечкина, 1606 – Алину Загитову, 1537 – Андрея Аршавина, 1269 – Александра Карелина, 1253 – Александру Трусову, 1074 – Марию Шарапову, 1000 – Александра Большунова, 720 – Елену Исинбаеву, 710 – Евгению Медведеву, 670 – Игоря Акинфеева, 621 – Хабиба Нурмагомедова.

💥 На второе, третье и четвертые места пользователи также чаще всего ставили Александра Овечкина. А вот по количеству пятых, шестых и десятых мест лидирует Елена Исинбаева. По количеству седьмых, восьмых и девятых мест вне конкуренции Мария Шарапова.

💥 70.77% пользователей включили Александра Овечкина в свои анкеты топ-100, 57.97% – Марию Шарапову, 55.90% – Елену Исинбаеву, 54.24% – Александра Большунова, 50.51% – Андрея Аршавина, 43.52% – Игоря Акинфеева, 42.72% – Хабиба Нурмагомедова, 42.30% – Алексея Немова, 42.23% – Евгения Плющенко, 42.02% – Александра Карелина, 39.96% – Марата Сафина, 39.27% – Алексея Ягудина, 39.17% – Федора Емельяненко, 36.43% – Даниила Медведева, 34.93% – Андрея Кириленко и т.д.

Спасибо всем за участие!

Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.