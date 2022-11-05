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«Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре». Даже депутаты в шоке от законопроекта Терюшкова не признавать CAS

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Еще одна неожиданная угроза для нашего спорта – гипотетический выход из-под юрисдикции CAS (Международный арбитражный суд).

Идея депутата Романа Терюшкова и сенатора Эдуарда Исакова – уже на уровне законопроекта в электронной базе Госдумы: CAS там представлен как орган, полностью зависимый от МОК и принимающий решения против России.

«Что сподвигло на внесение такого закона? Никакого приоритета международного права в ущерб российскому быть не может», – резюмировал Терюшков.

Чаще всего мы вспоминаем о CAS, когда рассматриваются антидопинговые дела. Но на самом деле этот суд – последняя инстанция по любым спортивным спорам, вплоть до контрактов в игровых видах, трансферов, смены гражданства.

Если законопроект (подробно его разбирали здесь) пройдет, российский спорт окажется в тотальной изоляции. Казалось бы, а разве сейчас не она? Нет, несмотря на все санкции и лишения: в наших клубах играют легионеры, работает трансферная система, функционирует антидопинг, представители России занимают посты в международных федерациях, а кто-то из спортсменов даже соревнуется на топ-турнирах.

На самом деле, принятие и подчинение CAS – одна из немногих ниточек, которые оставляют Россию в мировой спортивной системе. Выход из-под юрисдикции CAS = выход из международной антидопинговой системы, конвенции ЮНЕСКО, потеря связи с МОК и WADA.

Наши спортивные функционеры и даже коллеги Терюшкова по Госдуме явно в смятении – кто-то комментирует задумку аккуратнее, кто-то почти грубит. Но все дают понять: инициативный депутат Терюшков перестарался.

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Использованы цитаты «Матч ТВ», «Спорт-Экспресса» и Sport24.

Фото: vk.com/teryushkovri; РИА Новости/Нина Зотина

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