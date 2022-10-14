Переворот в биатлоне захлебнулся: Нуждов проиграл Майгурову. Кому это выгодно и что дальше?

Виктор Майгуров остался боссом нашего биатлона – эта позиция за ним с 2020-го и на следующие 4 года (если не случится форс-мажоров).

Майгуров опередил единственного конкурента – вице-президента Алексея Нуждова, который покидает Союз, как и планировал в случае поражения. Слишком велики противоречия между соперниками.

Пожалуй, это были самые упорные и сюжетные выборы нашего зимнего спорта в 2022-м (для сравнения в хоккее, лыжах и фигурном катании вообще без конкуренции переизбрали прежних руководителей).

Майгуров и Нуждов – кто они и почему устроили такое соперничество?

Майгуров – знаковая фигура для нашего биатлона: классный спортсмен из 90-х – трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр. После карьеры со спортом тоже не было покончено – Майгуров держался на главных ролях в СБР при Прохорове, дорос до вице-президента IBU.

Первая попытка Майгурова возглавить СБР – из 2018-го: он в плотнейшей борьбе проиграл приятелю Драчеву и остался при нем вице-президентом. Дальше началась смута, Драчев откровенно поплыл – и Майгуров, объединившись с… Нуждовым (да-да), пришел к власти в 2020-м.

В заслугу Майгурову ставят спокойный подход к делу – после эпатажного Драчева в команде и правда прибавилось порядка. Еще один популярный аргумент в пользу Майгурова – достойное выступление на Олимпиаде: из Пекина привезли три бронзы и серебро, минимум трижды подбирались к золоту вплотную.

Все это не убедило Алексея Нуждова – полковника ФСБ, который много лет рулит федерацией Мособласти. За пару лет принципиальный и суровый Нуждов потерял доверие к Майгурову – отчасти из-за стиля управления Виктора, отчасти из-за приоритетов и не в последнюю очередь – из-за странных движений денег на счетах СБР.

Важное расхождение в идеях: Нуждов делал ставку на подъем регионов (много где биатлон почти загнулся), Майгуров – по крайней мере, внешне – тяготеет все-таки к сборной как главному критерию успеха федерации.

До сезона 1,5 месяца, а президента только-только определили – почему так поздно?

Все могло закончиться в июне, но для победы в первом туре требовалось набрать две трети голосов (выбирали представители регионов – 50+ делегатов). Майгурову не хватило одного балла – 35 против 18. Нуждов пошел на принцип: не уступил и отказался от второго тура в этот же день.

По регламенту, при новом голосовании победитель определялся простым большинством: и вот 31:23 в пользу Майгурова при тайном голосовании. Нуждов, хоть и принципиально выступал за открытый формат, не имеет претензий и согласен с результатом.

Кто кого поддержал?

Считается, что на стороне Майгурова выступал Минспорт – разумеется, в ведомстве Олега Матыцина все опровергают (вмешательство в общественные организации запрещено по закону). Но и летом, и теперь свидетельств слишком много – регионы жаловались на давление. Говорят, за действующего президента агитировала президент лыжной федерации Елена Вяльбе, кстати, приехавшая сегодня на выборы.

За Нуждова – опять же по стереотипу – малые регионы, которые рассчитывают на повышенное финансирование, подарки и внимание. Отсюда и расхожий упрек в адрес кандидата – примерно как у Майгурова с Минспортом: вроде как Нуждов покупал регионы, обещая разные удобства (инвентарь, ремонт, строительство) за голоса.

Еще раз, это предельно утрированный расклад – разумеется, на самом деле все сложнее для обоих соперников.

В биатлонной среде, вероятно, случился раскол.

За Нуждова из самых заметных фигур выступали Антон Шипулин, Дмитрий Васильев, Иван Черезов (на фото ниже) и даже действующий тренер сборной Максим Максимов (его голос сильно задел Майгурова летом).

Майгурова поддержали Ольга Зайцева (на фото ниже), Евгений Редькин, Ольга Медведцева, Павел Ростовцев. Даже Александр Тихонов, вообще-то не переваривающий действующего президента, выступил с посылом: биатлоном должен управлять биатлонист, а главное – не Нуждов.

Что теперь? Победа Майгурова – хорошо или плохо?

Это никак не трагедия, а дальше зависит от ожиданий.

1) Если в особый для нашего биатлона период (без международных соревнований) хотелось таких же особых идей, то Майгуров – вряд ли идеальный кандидат для этого.

Когда спорт заперт в регионах, их проблемы проступают четче – попытайтесь вспомнить, кто из президентов СБР (в том числе Майгуров) здорово с ними управлялся? Нуждов – с богатым опытом в региональной федерации – выглядит человеком, который действительно рвался и мог бы.

2) Если важно пройти этот период без потрясений и резких смен курсов (тем более в части сборной), то Майгуров уместнее. По крайней мере, его манера работы с командой дала результат в последние два сезона: хаоса, как при Кравцове и Драчеве, больше нет.

Логично, что Минспорт предпочитал именно Майгурова – понятного, проверенного, дипломатичного, несущего стабильность и покой.

Сборная если и пострадает в среднесрочной перспективе, то от отсутствия международной практики, а не от исхода выборов. Впереди внутренний сезон с приличными призовыми (которые во многом привлек Нуждов), команда не распущена и держит тонус, перемещаясь между российскими базами и Беларусью.

Как продолжится жизнь в регионах, где преобладает разруха, поймем постепенно. Если наметится прогресс, об этом точно услышим.

Стагнация и неудачи на местах, как правило, никого не удивляют и почти не привлекают внимания – за исключением совсем комичных случаев вроде турнира без патронов и эстафеты с двумя командами.

Хорошо, если ни того, ни другого при Майгурове больше не случится.