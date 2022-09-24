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Вопросы, которые задает Загитова фигуристам – 🤦‍♂️. Туктамышева даже растерялась

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Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию за несколько лет из камерных тренировок для своих выросли в шоу, которое собирает стадионы.

Прокаты-2022 – новый уровень по обвесу: представление каждого фигуриста на экране, кадры с фотосессии-превью, где парни в строгих костюмах, а девушки в вечерних платьях. Со льда фигуристы выходили на ковер, где их с микрофонами ждали олимпийские чемпионы Максим Траньков, опытный конферансье наших турниров, и Алина Загитова – телеведущая, два года обучающаяся на журналиста.

За эту часть шоу временами становилось неловко.

Александра Трусова

Вряд ли это прошло мимо вас в последние полгода – Александра и Марк Кондратюк вместе, не скрывают и, пожалуй, даже подчеркивают отношения. Алина попробовала развить тему.

Загитова: Это было потрясающе, я тебя, честное слово, не узнала сначала. У меня первый вопрос такой, очень заковыристый. Марк смотрит твой прокат? Он сейчас сидит где-то тут?

Трусова: У него сегодня выступление, он смотрит где-то по телефону.

Загитова: Но ты каталась для него?

Трусова (сквозь смех): Я всегда катаюсь для него и для всех зрителей.

Софья Муравьева

Ученица Евгения Плющенко открывала женскую часть – смело зашла на тройной аксель (сложнейший прыжок из тех, которые разрешены в короткой программе у женщин), но упала. Начали с этого.

Траньков: Ты могла сегодня не рисковать, просто показать программу. Но ты пошла на аксель – как на это решилась?

Муравьева: Это было запланировано, я его обычно делаю, и на разминке делала. Даже если он сейчас не получился, это все равно наработка и в будущем это поможет.

Загитова: У тебя такое чувственное катание – как ты этому научилась, сколько работала?

Муравьева: Каждый день работаем… э… Это как-то со временем нарабатывается, не знаю, как ответить.

Софья Самоделкина

О чем вы подумали, услышав эти имя и фамилию? Траньков и Загитова – видимо, о разном.

Траньков: В межсезонье ты поменяла тренерский штаб. Расскажи немного о новой команде и об изменениях, которые произошли?

Самоделкина: В первую очередь, наверное, изменилась я – и внешне, и внутренне. И сейчас мы с тренерами боремся с этим, стараемся что-то сделать и улучшиться.

Загитова: У тебя такая запоминающаяся фамилия, ты в жизни действительно все делаешь сама?

Самоделкина: В каких-то моментах да. У меня папа Самоделкин, и я беру пример с него.

Загитова: А на тренировках как?

Самоделкина: На тренировках тоже бывают моменты – допустим, тренер что-то скажет, а мне хочется самой решить, что сделать.

Софья Акатьева

Ученица Этери Тутберидзе тоже попробовала тройной аксель – без падения, но с касанием льда рукой. Загитова заинтересовалась, но...

Загитова: Ты пошла на риск. Конечно, чуть-чуть маленькая помарка была, но это самый сложный прыжок, который можно сделать в короткой… в женской программе, можно так сказать. Скажи свои эмоции, поделись с нами?

Акатьева: Я очень рада, что я выступаю здесь, это большая честь и ответственность. Я очень много работала над тройным акселем, в какое-то время он не получался. В этот момент главное – не сдаваться. Я продолжила над ним работать, и он получился.

Елизавета Туктамышева

Ученица Алексея Мишина выступала последней из девушек: справилась с тройным акселем, раскачала зал – и это в свой 16-й соревновательный сезон!

Траньков: Как ты это делаешь?

Туктамышева: Хороший вопрос. С любовью. Когда с любовью, тогда получается.

Загитова: Насколько я знаю, что у твоей программы очень интересная история. Расскажи, пожалуйста, нам чуть-чуть.

Туктамышева: Эээ, пф, очень интересная… Выбрали музыку, поставили программу, и я ее катаю, хахаха.

Загитова: Ну с какими эмоциями ты ее катаешь?

Туктамышева: Здесь главная идея – почувствовать Feeling Good. И я так почувствовала, что спотыкалась в конце. Мне было так хорошо, такая классная поддержка, что мне хотелось еще больше и круче откатать – и получилось немножко грязно из-за этого.

Бонус: Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Максим Траньков

Вице-чемпионы Олимпиады-2022 – еще и ученики Транькова. Загитова обыграла это, задав вопрос тренеру пары – и протянула микрофон, хотя Максим и так держал свой в руке.

Все четверо рассмеялись, а Морозов наклонился к Алине и сказал что-то – было слышно только «два микрофона».

***

Объективно, за два года у нее есть прогресс как у ведущей и интервьюера, но стабильности еще не хватает. После женской части Алина будто собралась, а потом Артем Ковалев вдруг услышал от нее вопрос: «Не сложно было собрать прыжки, потому что технически это сложно?»

Обучение Загитовой продолжается – в эфире Первого канала!

Сказочная сказка Загитовой: когда Алина говорит, мы улыбаемся

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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