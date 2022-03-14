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«Я здесь как бомж». Куда и почему пропали лыжи наших биатлонистов?

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Биатлонные соревнования в Уфе (Россия + Беларусь) подарили удивительный сюжет: у наших лидеров катастрофа с лыжами – сильнейших пар просто нет.

Отсюда и характерные результаты – прежде всего у мужчин: в спринте за Беларусью золото и серебро, еще один их участник – 6-й. Сегодня в преследовании белорусы заняли весь пьедестал – Логинов, Латыпов, Халили, Бабиков бессильны.

У белорусок золото в пасьюте.

Как так вышло?

1. Вернувшись из Пекина, наши сборники разъехались по домам: торжественные встречи в регионах, время с семьей, отдых – обычная постолимпийская программа. Предполагалось, что в марте сезон возобновится Кубком мира в Финляндии, а до этого нужны только легкие тренировки для тонуса (объективно, на суперформу никто не рассчитывал).

Исходя из этого плана, перемещалась и сервис-бригада с инвентарем. Прилетев с Игр, сервисеры забросили десятки пар лыж и все мази на склад СБР – он находится на территории ОКР на Лужнецкой набережной: отдельное здание, где под каждую федерацию предусмотрены секции для хранения.

2. Когда IBU отстранил наших и белорусских спортсменов от соревнований, старт в Уфе стал первым возможным для сборной. Команда приехала в Башкоротостан примерно за неделю до гонок – получилось что-то вроде втягивающего сбора.

При этом лыжи почему-то остались на складе – так что наши лидеры добрались до Уфы с теми парами, которые у них оказались под рукой. Несложно понять, что это далеко не лучшие образцы: как оценил шеф мужской команды Юрий Каминский, примерно пятые в очереди.

Кроме того по структуре (рисунок на скользящей поверхности) лыжи могут не подходить под уфимский снег, который совсем не похож на европейский. И проблему никак не исправишь на месте – только заменой пары. Менять не на что – в итоге спортсмены жалуются на нулевое скольжение, тренеры тоже пытаются объясниться, а в разговорах не под запись вообще растеряны.

Выглядит как организационный провал СБР и сервиса – никаких объективных препятствий для доставки лыж из Москвы в Уфу не возникало. То ли кто-то не позаботился/не вспомнил, то ли это хитрый план: гонять лыжи из Москвы в Уфу незачем, а вот на ЧР в Тюмени они уже будут.

3. Сервис сборной фактически распущен – потому что сборной как таковой нет. Биатлонисты, которых мы привыкли видеть на Кубке мира, выступают в Уфе не как одна команда, а как представители регионов (пусть даже некоторые – в комбинезоне сборной России). Соответственно, лыжи им готовят родные регионы, а это совершенно иной уровень – и по мастерству, и по материалам. У кого-то с сервисом вообще прореха.

«У нас мало сервиса в Тюмени, поэтому нам пришлось самим выбирать лыжи, обкатывать. Проблем нет, катаем, смотрим», – Виктория Сливко всегда оптимистична.

А вот Даниил Серохвостов мрачнее: «Моя новосибирская команда не приехала. Я здесь как бомж. Лыжи делает одна команда, пристреливает – другая».

Отдельным регионам и людям повезло – им доступны относительно приличные материалы и помогают сервисмены, имеющие опыт работы в большой сборной: у Свердловской области (команда Михаила Шашилова) работает Алексей Шевченко, у Московской – Владимир Кирюшин.

Антон Бабиков, представляющий Башкортостан, перед преследованием рассказал: вместе с Латыповым решаем вопрос с лыжами, ходим по чужим кабинкам.

Речь шла не о замене пар – оба в итоге бежали гонку на своих, просто отнесли их на обработку куда-то на сторону, где материалы и специалисты поинтереснее.

Возвращение биатлонистов после Олимпиады (уже в новую реальность): Губерниев заводил в минус 16, а Логинов не знал, где его лыжи

Почему в порядке белорусы, для которых трасса и снег Уфы не знакомы?

Во-первых, из Пекина команда отправилась не по домам, а на сбор в Рамзау (конечно, планируя старты на мартовских этапах Кубка мира). Ну а главное, белорусы приехали сюда именно как сборная – с полноценным сервисом и лучшим инвентарем.

Старты в Уфе отлично показали важность этого фактора: белорусы один за другим финишируют с флагами в преследовании (Смольский побеждает даже при травмированном колене), а, например, Латыпов сетует на каменные ноги – из-за отвратительной работы лыж надо прикладывать больше усилий, а скорости все равно нет.

К чемпионату России в Тюмени (стартует 30 марта) скорость должна прийти – вместе с лыжами, которые заберут со склада.

Фото: biathlonrus.com/Евгений Тумашов; кадры трансляции «Матч ТВ»

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