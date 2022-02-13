«Тренер назвал нас клоунами». Однажды Большунов, Спицов и Червоткин финишировали обнявшись, но им не дали 3 золота – теперь у них общая победа

Россия взяла историческое золото в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022 – первая победа за 42 года!

Первые три этапа в этой великой гонке заняли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов – ровесники (25-26 лет), ставшие знаменитыми 5 лет назад на юниорском ЧМ.

На них обратили внимание не только из-за побед, но и из-за эффектного финиша в скиатлоне. Было так.

К концу классической половины Большунов, Спицов и Червоткин уже создали отрыв, а на коньковой части преимущество выросло до бездны – 40 секунд. Оставался шанс на яркую разборку между собой, но за несколько сотен метров до конца лидеры устроили переговоры сквозь смех.

Большунов первым вышел на спуск к стадиону, но внезапно развернулся и протянул палку следовавшему за ним Спицову, который сразу отдал свою Червоткину.

Скоростной подход к финишной прямой в американском Солдиер Холлоу не совсем подходил для задумки – скорость пришлось уравнивать, взявшись за руки.

Спицов на выкате несколько раз взмахнул руками, подбадривая трибуны.

После этих процедур стало ясно: наши отказались от борьбы друг с другом и задумали нечто хитрое на финише.

Перед самой чертой – под аплодисменты судей и персонала – они остановились, примеряясь: как закончить гонку идеально вровень.

По правилам, время фиксируется по носку лыжного ботинка – в тот момент, когда он пересекает черту. Фотофиниш крайне редко не справляется в контактных гонках, но иногда такое случается и спортсменам засчитывают абсолютно одинаковое время. Яркий пример – женская гонка преследования на биатлонном ЧМ-2003: тогда француженка Сандрин Байи и немка Мартина Глагов получили по золотой медали.

Большунов, Спицов и Червоткин попытались обмануть фотофиниш – на подгонку ботинок они потратили, кажется, больше времени, чем на финишный отрезок.

Денис, бежавший посередине, положил руки на плечи товарищей, но Большунов в это время случайно проскользнул вперед и на пару сантиметров опередил остальных. Пока парни баловались, их почти догнали соперники: француз Жюль Лапьер, финишировавший четвертым, уступил всего 11 секунд.

Организаторы долго тянули с решением. Фотофиниш показал, что Большунову достается золото, Червоткину – серебро, а Спицову – бронза.

И если судьи и комментаторы были в восторге от этого концерта, то некоторым соперникам не понравилось.

«Такого мы еще никогда не видели на чемпионате мира. Непонятно, о чем они думали. В гонке должен быть победитель. Другое дело, если бы они одновременно пересекли линию во время спурта. Но это был странный способ финишировать», – сердился норвежец Хольт.

Большунов объяснял ту сцену уже после Олимпиады-2018, которая принесла ему связку медалей:

«Мне кажется, недоволен был только Юрий Викторович Бородавко. Сказал: «Все ждали зарубы, а вы просто приехали на финиш за руки». Тренер хотел, чтобы мы немного побоксировали между собой. В итоге он назвал нас клоунами. Сказал, что мы ничего еще не добились, а так себя ведем. Но если честно, на Олимпиаде мы хотели повторить то же самое. Единственное – болезнь нас подвела, не получилось всем троим выйти на старт скиатлона (бежал только Спицов, ставший 4-м, – Sports.ru). А так была задумка».

Маловероятно, что подобное повторится. Не потому что, что Большунов, Спицов и Червоткин без шансов занять подиум в контактной гонке – просто отсутствие борьбы могут расценить как неспортивное поведение и дисквалифицировать.

Отец Большунова предположил, что шоу в 2017-м стало ответом на доклад Макларена: российских спортсменов прессовали, отстраняли от стартов. Сергей Устюгов, выигравший в январе-2017 «Тур де Ски» посвятил победу Легкову, Вылегжанину и другим не допущенным до гонок лыжникам.

«Я расцениваю этот финиш как политический поступок – у ребят между собой борьба, но в ситуации, когда Россию со всех сторон обжимают, они взялись за руки», – вспоминал Большунов-старший.

***

Теперь парни снова вместе на финише – уже победном для всех, а также примкнувшего Устюгова. Для Сергея эта победа – тоже особенная.

Фото: East News/Ben STANSALL / AFP; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Marko Djurica