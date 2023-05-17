7 комментариев

Руд Буллит
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Кто затмит Радулова, и куда упадет «Авангард»? Анонс Восточной конференции КХЛ

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Адмирал Адмирал
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Металлург Мг Металлург Мг
Амур Амур
Барыс Барыс
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
Ак Барс Ак Барс
Авангард Авангард
Хоккей Хоккей

А еще есть обновленная «Магнитка».

Большинство клубов этой конференции штормит, некоторые в поиске себя и игры, а кто-то с солидным бюджетом до сих пор не может вылезти из статуса середняка – пока все идет к тому, что перекрестный плей-офф-2024 сыграет на руку именно западным командам. Хотя новый чемпион может прийти именно с Востока. «Ак Барс» после прошлого финала стал только лучше и, в отличие от ЦСКА, не терял вратарей.

Но что ожидать от остальных клубов в новом регулярном чемпионате?

«Авангард»

Зарплатная ведомость – 828 млн рублей. Здесь и далее по данным рейтинга зарплат «Спорт-Экспресса».

Главная звезда – Владимир Ткачев. Если б Омск разом остался не только без Найта, Толчинского, Грицюка, но еще и Ткачева, то стал бы командой, бьющейся за плей-офф. Новому же руководству клуба удалось сохранить Владимира. Деньги, конечно, сумасшедшие – 101 млн, это самый высокооплачиваемый игрок лиги, но другого варианта у «Авангарда» просто не было. Игра Ткачева и Буше должна стать мелочью, которая отличает «ястребов» от серых середняков.

За кем следить из молодежи. Идеальный момент, чтобы воспитать нового таланта в обороне – 18-летний Михаил Гуляев уже дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне, а в этом должен получить постоянное место. Правда, Омск хочет, чтобы защитник прибавил в прямых обязанностях, а сам Михаил безумно любит подключаться к атакам. Как в итоге получится – очень интересно. И зрителям, и скаутам «Колорадо». 

Когда уволят тренера. Тут все в руках хоккеистов. Выдадут такой старт, как год назад – Михаил Кравец может собирать вещи в октябре. Будут чередовать победы с поражениями, не вываливаясь из восьмерки – доработает до конца сезона. Хотя, конечно, клуб должен быть благодарен тренеру, который перетерпел все весенние слухи и реальные переговоры «Авангарда» с другими кандидатами и в итоге дождался предложения.

Главная интрига сезона. Перепишут ли строки «Былую славу «Авангарда» вернул Крылов» в гимне клуба? 

Чем закончится регулярка. Работой перед плей-офф. Омск туда выйдет не с лучших позиций, но места до четвертого добраться может. Что будет дальше – предсказать невозможно. Это ж «Авангард».

«Автомобилист»

Зарплатная ведомость – 830 млн.

Главная звезда – Брукс Мэйсек. Можно было бы, конечно, рассказать тут про Стефана да Косту, но в последние годы француз чередует отличные сезоны просто с хорошими. Мэйсек же выдал шикарную регулярку-2022/23, забив 36 голов – больше только у Яшкина. Партнеры остались теми же, зарплата чуть выросла – почему бы канадцу с немецким паспортом не повторить результат?

За кем следить из молодежи. Если честно, «Автомобилист» – не самая благодатная почва для развития молодежи. Голышев – чуть ли не единственный удачный пример, который дорос в родной команде до топ-игрока. Было много случаев, когда игроков явно передерживали в ВХЛ или вообще обменивали. Если кто-то из эмхаэловцев – например, Каштанов, Бледнов, Трофимов, Раздъяконов или Думченко – надолго задержится в основе и получит какое-то время, уже будет неплохо.

Когда уволят тренера. После поражения «Авто» в первом раунде от «Магнитки» казалось, что отставка Николая Заварухина будет логичной. Но сейчас тот факт, что он остался, выглядит максимально правильным решением. Пока другие команды знакомят нового тренера с игроками или вообще наполовину меняют состав, в Екатеринбурге – стабильность. А если Заварухин еще и сделал правильные выводы после весны, то это второй топ-клуб на Востоке. И без отставок по сезону.

Главная интрига сезона. Сможет ли Екатеринбург пройти первый раунд Кубка Гагарина второй раз в истории? Или это наш вариант «Торонто»?

Чем закончится регулярка. «Авто» со своей стабильностью как будто выглядит главным претендентом на вторую строчку в конференции. И при таких раскладах вообще вполне мог бы претендовать на финал Востока – только такой стадии теперь нет, перекрестный же плей-офф. Очень не вовремя для уральцев.

«Адмирал»

Зарплатная ведомость – 453 млн.

Главная звезда – Никита Серебряков. Голкипер – самый высокооплачиваемый игрок «Адмирала» (47 млн), хотя то, как он временами тащит на себе команду, заслуживает больших денег. Это лучший голкипер лиги прямо сейчас. И сам факт, что хоккеист в таком статусе играет не в армейских клубах, не может не радовать – все же лига меняется. А вот для Никиты ничего не меняется: ему все так же надо на себе затаскивать команду в плей-офф.

За кем следить из молодежи. Нет у Тамбиева задачи наигрывать молодых – ему «Адмирал» надо в восьмерку привести. Поэтому игроки должны цепляться как-то сами за свои шансы. Павла Тютнева и Прохора Корбита мы наверняка увидим по ходу сезона, но им уже по 21. Из более юных может засветиться только 20-летний Никита Шалышкин, которого взяли в аренду из ЦСКА, но уже отправили в «Тайфун».

Когда уволят тренера. Вынос уфимского клуба в первом раунде обеспечил Леониду Тамбиеву такой кредит доверия, что его не уволят, даже если «Адмирал» будет валиться. А он не должен – в целом выглядит даже поинтереснее, чем год назад. Хотя от своего стиля команда не отойдет – Тамбиев признавался, что и сам любит атакующий хоккей, но играет в такой, какой позволяет состав. 

Главная интрига сезона. Выменяет ли СКА Серебрякова из «Адмирала» до дедлайна?

Чем закончится регулярка. Владивосток второй год подряд увидит плей-офф. Хотя нет уверенности, что это продлится дольше одного раунда. Зато понятно, что за место в восьмерке придется бороться до последнего.

«Ак Барс»

Зарплатная ведомость – 875 млн.

Главная звезда – Александр Радулов. Сложно представить, кто должен играть в «Ак Барсе», чтобы ему удалось затмить самого энергичного игрока мира. Разве что Овечкин, да и то не факт. Радулову тем временем 37 – а он и не собирается успокаиваться. Не удивляйтесь, если к концу сезона он выбьет больше голов и передач, чем Яшкин и Шипачев.

За кем следить из молодежи. Казалось бы, в нынешней сборке «Ак Барса» нет места для воспитания молодежи. Все верно. А вот молодые, по делу отвоевывающие игровое время в КХЛ, есть. 19-летний Никита Евсеев и в прошлом сезоне выигрывал конкуренцию у более опытных защитников, а 20-летний Дмитрий Кателевский потихоньку цепляется за нижние звенья – даже при большем количестве звезд в составе. Но вряд ли молодых в этой регулярке будет больше двух.

Когда уволят тренера. Скорее, Ротенберг в СКА отправить в отставку Ротенберга, чем в «Ак Барсе» уволят Зинэтулу Билялетдинова. Нет, в очень смелых фантазиях казанцы могут повалиться, и даже тренера могут отодвинуть от руля, но никогда это не будет обставлено как увольнение – слишком уж много Билялетдинов сделал для клуба. Но вообще никаких предпосылок ни к тому, ни к другому нет. Кажется, тренер отработает этот сезон с первого дня до последнего. 

Главная интрига сезона. Сколько голов забьет Дмитрий Яшкин с передач Вадима Шипачева?

Чем закончится регулярка. Первым местом «Ак Барса» на Востоке. А потом будет плей-офф – и, вероятно, реванш за поражение от ЦСКА в финале. Но не факт, что это будет главная стадия плей-офф-2024.

«Амур»

Зарплатная ведомость – 642 млн.

Главная звезда – Александр Хохлачев. Еще днем вторника нападающий был игроком «Спартака», а потом информационной взрывной волной его унесло на Дальний Восток. Причем показания разнятся: одни источники говорят, что Хохлачев в шоке от обмена, другие – что он хотел повышения зарплаты и рад такому трейду.

В прошлом сезоне Александр стал седьмым бомбардиром лиги (19+36), лишь на 4 очка отстав от Ткачева из «Авангарда» (который теперь получает 101 млн в год) – разумеется, игроку явно хотелось повышения с 40 млн. Хабаровская зарплата Хохлачева – 75 млн, и теперь ему надо выдать сезон не хуже в условиях постоянных перелетов.

За кем следить из молодежи. Кажется, нового Лихачева в «Амуре» в этом сезоне не будет. Из тех, кто младше 21 и кто может проявить себя хотя бы иногда – защитники Сергей Рыжиков, Егор Мартынов, нападающие Никита Голубцов, Максим Сапежников и Александр Лазарев. Даже 20-летний вратарь Даниил Брызгалов не сможет выступить перед матчем (помните, играл на пианино?) – уехал в «Торос».

Когда уволят тренера. Андрей Мартемьянов уже работал в «Амуре» – и именно при нем команда показала лучший результат в истории: 88 очков в регулярке и поражение в первом раунде в пяти матчах, а не в четырех. Привыкать придется только к игрокам, но не к быту с перелетами. По идее, Мартемьянову должны дать время построить команду, даже если Хабаровск не будет попадать в восьмерку. Но полностью быть уверенным в этом нельзя – губернатор края всерьез думает, что «Амур» может взять Кубок Гагарина к 2026 году;так что мало ли что ему еще взбредет в голову посреди сезона. 

Главная интрига сезона. Получится ли у Егора Коршкова перезагрузиться на Дальнем Востоке и вернуться на прежний уровень?

Чем закончится регулярка. Состав «Амура» выглядит симпатично, но пока это ничего не гарантирует. Снова борьба за плей-офф, если очень повезет – первый раунд. 

«Барыс»

Зарплатная ведомость – 486 млн.

Главная звезда – Райли Барбер. Вей уехал из КХЛ, Михайлис перешел в «Магнитку». Новым лидером «Барыса» видится Джереми Бракко, единственный из топ-6 бомбардиров, кто остался в Астане. Но, кажется, новый завоз легионеров может ярко о себе заявить.

Новой звездой команды может стать Барбер – если, конечно, приехал играть, а не зарабатывать. В АХЛ он сделал себе очень крутую репутацию, хоть так и не смог проявить себя в главной лиге. Последние сезоны спокойно выбивал в среднем очко за матч и даже больше, да и вообще 186+182 за 433 игры – это весьма многообещающе. В аэропорту Астаны его уже встретили баурсаками и кумысом, а значит, он просто не имеет права подвести болельщиков. 

За кем следить из молодежи. С каждым годом в составе «Барыса» все больше местных воспитанников, о которых прежде в России мало знали – и это радует. Пока самый очевидный вариант для прорыва – 20-летний Динмухамед Кайыржан, капитан молодежной сборной Казахстана и игрок взрослой. Его аккуратно вводили в лигу – и в этом сезоне он должен уже окончательно освоиться, получая в среднем хотя бы минут 10 за вечер.

Когда уволят тренера. Когда станет понятно, что «Барыс» снова не выходит в плей-офф, вот тогда Андрей Скабелка и окажется безработным. Его контракт – до конца сезона, и не будет никакого смысла ждать его официального окончания. Поэтому от тренера ждут только игры в розыгрыше Кубка Гагарина – но теперь он зависим от прогресса местных хоккеистов и качества новых легионеров.

Главная интрига сезона. Продолжит ли «Барыс» пропускать смешные голы без Гудачека? 

Чем закончится регулярка. Борьбой за плей-офф – и не факт, что до последнего матча. Повернуть ситуацию на 180% могут только новые легионеры, но им тоже потребуется время на адаптацию.

«Лада»

Зарплатная ведомость – 448 млн.

Главная звезда – определится по ходу сезона. Нынешняя «Лада» – удивительное сочетание сбитых летчиков, добротных игроков третьего звена, непонятных легионеров и людей, для которых переход в СКА был ошибкой. Так что пока это больше напоминает место для реабилитации карьеры, чем клуб КХЛ. Разумеется, кому-то из хоккеистов это пойдет на пользу – и он действительно проявит себя и поведет за собой команду. Но кто это будет – сейчас предсказать просто невозможно. Можно робко предположить, что Андрей Алтыбармакян.  

За кем следить из молодежи. Судя по составу команды в последних матчах предсезонки, защитник Глеб Булычев – единственный игрок до 21, который хоть как-то будет мелькать в «Ладе». Но, кажется, больше в заявке, чем в матчах – прошлый сезон он провел в НМХЛ, и ему нужно набраться опыта для взрослого хоккея. Возможно, повезет кому-то из игроков «Ладьи» – например, лучшему бомбардиру команды Остапу Маслову.

Когда уволят тренера. Перед «Ладой», по сути, не стоит никаких турнирных задач. Она просто вернулась в КХЛ – причем максимально вовремя для СКА, став кладовкой для ненужных армейцам игроков. У команды есть время, чтобы разобраться, кто из хоккеистов им нужен, и просто порадоваться тому, что они снова в лиге. Олегу Браташу ничего не угрожает – если, конечно, не будет серии из 15-20 поражений подряд. 

Главная интрига сезона. Кто станет лучшим бомбардиром этой «Лады»?

Чем закончится регулярка. Зимними рассказами о том, что это был первый сезон после возвращения и что дальше будет лучше. Пока «Лада» выглядит как «Сочи» для Восточной конференции.

«Металлург»

Зарплатная ведомость – 802 млн.

Главная звезда – Егор Яковлев. Из тех, кто остался, защитник – лучший бомбардир команды в прошлом сезоне. Это уже пятый его год в родном клубе, он капитан и играет за довольно скромные деньги (35 млн), чтобы не было проблем с потолком зарплат. Хотя в других командах ему бы насыпали куда больше. Но Яковлев в хорошем смысле патриот «Магнитки» и ее лидер. Он все еще надежный защитник – может, не такой как прежде, но все еще уровня топ по меркам КХЛ. Егор уже нашел контакт с Разиным, и будет вести за собой команду в новом сезоне.  

За кем следить из молодежи. Даниле Юрову всего 19, а кажется, что он в лиге настолько давно, что с него спрос как со взрослого игрока. Это будет четвертый сезон в КХЛ проспекта «Миннесоты», но этот раз его среднее игровое время должно быть не 4 и не 8 минут. Юров заслужил хотя бы 10-12 – при таком раскладе он вполне может порадовать 25-30 очками за регулярку.

Когда уволят тренера. Не в этом сезоне точно. В «Магнитке» не просят чемпионства здесь и сейчас – и Андрей Разин, в отличие, например, от генменеджера Антона Курьянова в Омске, не стал обещать, что заберет Кубок Гагарина у ЦСКА. Его цель на ближайший год – построить боеспособную команду с прицелом на титул в будущем. Какие-то вопросы об отставке будут подниматься, только если в команде произойдет конфликт между игроками и тренером, но нынешний Разин уже более тонкий психолог, чтобы не допустить такое.

Главная интрига сезона. Оправдают ли Жан-Себастьян Деа и Люк Джонсон свои контракты?

Чем закончится регулярка. Даже только ищущая себя «Магнитка» вполне может претендовать на топ-4 Востока, хотя придется выдержать конкуренцию с Уфой и Омском. Первый раунд должны проходить, а вот дальше – на кого в перекрестном плей-офф попадут.

«Нефтехимик»

Зарплатная ведомость – 375 млн.

Главная звезда – Наиль Якупов. У Нижнекамска теперь есть в составе явная звезда, которая должна была стать «топ» по меркам мирового хоккея, но в итоге считается таковой только в «Нефтехимике». Вообще это отличный шанс для Якупова показать, что его рано списали – и хотя бы в КХЛ он может позажигать. Только сейчас ожидания от него будут куда больше, чем в СКА или в «Авангарде». Болельщики будут реально ждать от кровинушки чудес. Насколько он на это способен? 

За кем следить из молодежи. Рауль Якупов. Да, братья Якуповы захватили «Нефтехимик» – к слову, не родные, а двоюродные. Раулю 19, он лучший снайпер и бомбардир «Реактора», и со стороны кажется, что в молодежке ему уже тесно. Его потихоньку начали подключать к основе – и даже дали выйти в Кубке Гагарина-2023. Конечно, все ждут братьев в одной тройке – хотя бы на один матч, хотя бы на период. Это будет проверка «Нефтехимика» на отношение к болельщикам: хорошая ли это медийная команда или «Локомотив».

Когда уволят тренера. Олег Леонтьев на прошлой неделе сказал, что его задача – выиграть Кубок Гагарина вместе с «Нефтехимиком». Конечно, надо ставить перед собой максимальные цели, но и связь с землей терять не стоит. За отсутствие чемпионства Леонтьева никто не уволит, а вот за непопадание в восьмерку к Новому году вполне могут. Так что многое в его судьбе зависит от старта команды в сезоне.

Главная интрига сезона. Смогут ли вратари «Нефтехимика» пройти сезон без массовых травм?

Чем закончится регулярка. Не факт, что тренировками перед плей-офф. Но тут многое зависит от мелочей и зимней игре соперников, которые тоже мечтают зацепиться за восьмое место.

«Салават Юлаев»

Зарплатная ведомость – 691 млн.

Главная звезда – Саша Хмелевски. Очень удачная трансферная находка Уфы в прошлом году (в отличие от Хо-Сэнга): с ходу влился в состав, стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром. Больше всех старался в плей-офф (4+1), и даже после вылета по реакции было заметно, что нападающему не все равно. При этом формальный легионер закрывает важную позицию центрфорварда – и у него нет проблем с коммуникацией в команде. Есть ощущение. что Хмелевски потащит на себе «Салават» в новом сезоне.

За кем следить из молодежи. 19-летний Ярослав Цулыгин и в прошлом сезоне отыграл 44 матча в «Салавате» – так что его появление сюрпризом не будет. Куда интереснее будет наблюдать, поднимется из «Тороса» в главную команду 20-летний Александр Комаров, или подключат ли вчерашних и нынешних лидеров «Толпара» – Михаила Переседова, Семена Рубцова, Филиппа Пермякова и Матвея Бабенко.

Когда уволят тренера. С одной стороны – у Уфы нет причин проваливать сезон: на фоне других клубов здесь относительная стабильность, а в прошлой регулярке «Салават» выступил достойно. Другой момент, что уровень команды все увидели в первом раунде. В общем, Виктора Козлова никто не будет увольнять, если он не будет лидером Востока, но и затяжную серию поражений ему могут не простить.

Главная интрига сезона. Чем закончится история с допингом в «Толпаре»? Удержится ли нынешнее руководство «Салавата» до конца сезона? А, ну и разумеется: «Где трансферы?».

Чем закончится регулярка. «Салават» – уже не топ-клуб Востока, это понятно даже по словам его менеджеров. В плей-офф он попадет, но до вершин не доберется – так вот хоккейный «Тоттенхэм».

«Сибирь»

Зарплатная ведомость – 472 млн.

Главная звезда – Тейлор Бэк. Николаю Прохоркину еще надо влиться в состав и подстроиться под хоккей Немировски, а канадец здесь уже второй год и хотя бы прошел предсезонку при новом тренере. Кажется, «Сибирь» собирается играть в атакующей манере – а значит, Бэк наберет еще больше очков. Хватит ли их команде – это другой вопрос.

За кем следить из молодежи. 20-летний Иван Климович из «снайперов» почти всю предсезонку наигрывался как центр второго звена, но это было до перехода Прохоркина. Хотя Климович наверняка останется с основой – МХЛ он явно перерос. Кстати, Ивану своей игрой придется доказывать не только уровень мастерства, но и то, что он не «блатной» (Сергей Климович – спортивный директор «Сибири» и бывший капитан команды) – и поэтому за ним еще интереснее следить.

Когда уволят тренера. «Сибирь» хочет играть в атакующем стиле – и в предсезонке даже это обозначила, но что будет, если этот стиль не приживется? Готовы ли в клубе терпеть, находить новых игроков и ждать, когда пойдут результаты? Кажется, здесь ситуация отличается от Нижнего Новгорода и просто концепция красивого хоккея не сработает, если не будет побед. Возникнет критическая ситуация – Дэвида Немировски уволят.   

Главная интрига сезона. Сколько аншлагов соберет новая новосибирская арена?

Чем закончится регулярка. Возможно, тем, что Мартьемьянова вспомнят в Новосибирске добрым словом. «Сибирь» будет бороться за топ-8, но не факт, что выиграет эту борьбу.

«Трактор»

Зарплатная ведомость – 790 млн.

Главная звезда – Антон Бурдасов. Челябинский воспитанник не расслабился даже дома – у него все еще хороший бросок, но теперь он чаще отдает своим партнерам под голы (19+27). Пропущенный плей-офф – точно не его вина, но не исключено, что Антон воспримет это на личный счет и в новом сезоне покажет себя на максимум. Судя по зарплате, в руководстве клуба от него этого ждут. 

За кем следить из молодежи. Вряд ли мы услышим совсем новые фамилии – скорее всего, в основе будут светиться игроки, которых «Трактор» привлекал по ходу прошлого сезона – Горюнов-Рольгизер, Щучинов, Рыков, Яппаров. У первого больше опыта и вроде он должен чаще появляться в составе, но ему в октябре уже 21 и под лимитчика он не попадает. Значит, больше следим за остальной троицей.

Когда уволят тренера. Когда поймут, что «Трактор» снова рискует пролететь мимо плей-офф. Вторую неудачу подряд – да даже намек на неудачу – Анвару Гатиятулину не простят. Об этом говорит хотя бы то, что весь его тренерский штаб уволили после прошлого сезона и поставили новых – выглядит как последнее челябинское предупреждение. Вообще сейчас «Трактор» выглядит командой, которая не должна повторить прошлых ошибок. Но мало что пойдет не так.

Главная интрига сезона. Купит ли машину Зак Фукале в Челябинске и сожгут ли ее ему?

Чем закончится регулярка. Местом в топ-8 Востока, но в нижней ее четверке. Плей-офф у Челябинска наверняка будет, но сейчас не кажется, что продолжительным. Хотя все эти прогнозы – по обеим конференциям – могут измениться в любой момент. За то хоккей и любим.

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев, Павел Лисицын, Максим Богодвид, Владимир Федоренко; hcbarys.kz; vk/hc_ladah.c.neftekhimikhcsalavathcsibir1962traktor_chelyabinsk

7 комментариев

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Токмаков Олег
Жаль клуб, уханьгали Салават . А ведь пару лет назад был ещё топ клубом а сейчас средняк Востока. Нет достойного руководства у Салавата и с этим уже многие смирились.
+4
0
+4
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marselo_io_off
Ответ Токмаков Олег
Жаль клуб, уханьгали Салават . А ведь пару лет назад был ещё топ клубом а сейчас средняк Востока. Нет достойного руководства у Салавата и с этим уже многие смирились.
За такую зарплатную ведомость набрать "середняк", где главная звезда - это главный тренер - отвратительный конечно менеджмент у СЮ
+4
-1
+3
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Magnit102
Яковлев в ММГ надёжный защитник?! Прошлый сезон кучу шайб привозил, очень много ошибок.....Да и капитан из него,так себе....
0
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0
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Аристарх Ливанов
Аффтор отважный, однако, человек- такая плюха ~тренеру Роме! ~ Возможно это его последняя статья))
0
0
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Shaiba Bash
Ответ marselo_io_off
За такую зарплатную ведомость набрать "середняк", где главная звезда - это главный тренер - отвратительный конечно менеджмент у СЮ
Козлов главная звезда? Бред
+1
-1
0
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