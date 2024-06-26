Kerzhakoved – главный мем Евро-2012. Придумали англичане

Промахи Ромелу Лукаку – один из главных мемов Евро-2024 . Нападающий сборной Бельгии не попадал из убойных позиций, а когда попадал – ВАР все нещадно отменял (аж три гола).

Хм, что-то эти промахи сильно напоминают...

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Евро-2012 сборная России начала с выноса Чехии: отсыпали 4, забивали Дзагоев, Широков и Павлюченко. Но не Кержаков. Несмотря на разгром, Россия не вышла из группы – а Александр стал главным мемом всего турнира. В том самом матче с чехами футболист пробил по воротам соперника 7 раз, но ни разу не попал в створ – это антирекорд Евро (не побит до сих пор). А вот его статистика за весь турнир: 12 ударов по воротам, 1 в створ, 0 голов.

Все промахи нашего нападающего не остались в стороне. Журналисты британского The Guardian так впечатлились, что придумали новый термин.

А потом использовали его в текстовой трансляции четвертьфинала Англия – Италия: «Какой промах Де Росси! Как вообще итальянцы умудрились не повести в счете? Харт отбил мяч в поле после подачи углового, но итальянский игрок головой вернул его в штрафную. С этим мячом английская оборона должна была справиться без проблем, но защитники прозевали. Мяч попал к Де Росси, который развернулся и kerzhakoved («скержаковил») мимо ворот с шести метров!»

Классический пример Kerzhakoved.

После Евро про Кержакова шутил даже Esquire

После турнира (а точнее после группового этапа, откуда вылетела сборная) в интернете разлетелось огромное количество мемов и картинок, связанных с антирекордом российского форварда.

Вот лишь некоторые из них:

А вот классная обложка Esquire (правда, фейковая) – Кержаков на нее не попал. (даже автор изначально поверил в достоверность – спасибо, что поправили в комментариях )

В клипе группировки «Ленинград» Ч.П.Х. Кержаков не попадает рюмкой в рот. За наводку спасибо Stahl84 .

И создали сайт с таймером без голов

Через год после грандиозного промаха (видимо, не попадали в кнопку Создать) неизвестные создали сайт «Кержаковед», который сейчас уже не работает: отсчитывали время с последнего гола Александра. Счет был внушительным – как раз тогда форвард не забивал с 11 ноября 2012-го («Волга» в РПЛ). Следующий гол пришел только 30 июля 2013-го в квалификации ЛЧ против «Нордшелланда».

Сайт сразу же обновился: время (8 месяцев и 19 дней) сбросилось, появился комментарий автора: «Александр Кержаков не забивал 24 матча подряд. И забил первым же касанием после создания сайта. Я считаю, это успех. Можно писать докторскую по мотивации. Сайт продолжит свою работу, чтоб Александр не расслаблялся».

Реакция Кержакова и похвала экспертов за работоспособность

Спустя 5 лет у футболиста спросили о мемах и насмешках из 2012-го.

«Слово Kerzhakoved у англичан, видимо, такой же глагол, как и «Пеналду», – говорил в эфире программы OFFSIDE Кержаков. – Как тут еще относиться?! Мне вообще по барабану. Меня сама ситуация вообще не злит».

Но мем – лишь часть картины: во время Евро эксперты и тренеры хвалили Кержакова за работоспособность и были уверены, что свои голы он еще забьет.

Александр Бубнов после первой игры: «Да, форвард «Зенита» в игре с Чехией не реализовал множество возможностей. Зато он постоянно терзал оборону соперника , был крайне опасен и много перемещался в непосредственной близости от ворот Петра Чеха».

Юрий Семин (тогда – главный тренер киевского «Динамо») перед последней игрой группового этапа с Грецией: «Поверьте мне: Саша Кержаков обязательно забьет свои голы. Моменты у него есть. Кроме того, Кержаков работает на команду. Много двигается . Мне очень нравится его игра».

А вот слова бывшего футболиста «Зенита» Владимира Казаченка после группового этапа Евро: «Наравне с Аршавиным я готов заступиться за того же Александра Кержакова. Не потому, что это человек, которого я воспитывал, а потому, что я видел, как он выкладывается в каждой игре на Евро .

Сейчас везде шутки и анекдоты по поводу его промахов, но все как-то забывают, что он находился в нужное время в нужном месте, чтобы совершить все эти удары . И пусть мне хоть один специалист скажет, что Кержаков не умеет попадать по воротам! Такое может случиться с каждым. Тот же Саша сейчас может сказать: «А для чего я бегал? Лучше бы я стоял, как Павлюченко, и потом бы мне никто слова не сказал».

Гуру тактики Майкл Кокс отмечал работоспособность Кержакова еще до турнира:

«Многие центральные нападающие ценны не талантом забивать голы, а умением придержать мяч и связать игру. Прекрасный пример – Александр Кержаков: он уходит в каналы, уводит центральных защитников и освобождает место для рывков Андрея Аршавина, Алана Дзагоева и Романа Широкова».

Сам Кержаков после турнира посчитал, что упускал нестопроцентные моменты: «Так получилось, что не удалось забить. Было несколько выгодных моментов с теми же чехами, но там и без меня голов хватило, а в остальном не считаю, что упустил какие-то стопроцентные варианты . Это футбол. Я делал все, что мог».

На ЧМ забил в первой же игре

На ЧМ-2014 в Бразилии нападающий забил в первой же игре и спас сборную от поражения с Южной Кореей (итог – 1:1).

После матча Александра сразу же спросили о «скержаковил» – ответ был лаконичным.

– Довольны тем, что изменили значение слова kerzhakoved?

– Я об этом не думал.

Зато Майкл Кокс радовался в твиттере : «Очень доволен, что Кержаков забил, его много критиковали после Евро-2012. Уверен, что он должен играть в старте».

Антирекорд Александра на чемпионатах Европы еще держится. Может, этим летом Kerzhakoved сменится на Wernered?

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele, Elsa