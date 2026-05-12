«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил победу команды в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (2:1).
– Некоторые считают результат матча в Москве несправедливым.
– Ну что значит «несправедливым»?
– «Краснодар» заслужил поражение?
– Хороший вопрос... Но кто мешал гостям забивать?
У них было два 300-процентных момента! Реализуй их – и все. Боссели и Ленини не воспользовались своими шансами. В обоих случаях бело-голубых выручил Лунев.
Уругваец вообще убегал один на один с голкипером... Невезение ли это? Не знаю... Просто я так и не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Это не игрок уровня чемпионской команды. На мой взгляд, особой пользы «быкам» он не принес.
Видите, как в футболе бывает. «Динамо», уже не имея турнирных задач, взяло и вырвало в концовке победу, – сказал Андрей Кобелев.
1 раз ошибся - и теперь враг народа?!
Он не чемпион. Чемпионы вокруг него в команде.
Когда Дембеле с золотым мячом в руках такие моменты не забивает - никто не бухтит.
Любят у нас выбрать кого-то и дружно начать мочить.
Если что, болельщик «Зенита».
А вот почему зимой не приобрели нескольких игроков и рискнули провести концовку сезона с ограниченной скамейкой запасных - это вопрос... А риск не оправдался...