«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте

Андрей Кобелев: не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли.

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил победу команды в матче Мир РПЛ против «Краснодара » (2:1).

– Некоторые считают результат матча в Москве несправедливым.

– Ну что значит «несправедливым»?

– «Краснодар» заслужил поражение?

– Хороший вопрос... Но кто мешал гостям забивать?

У них было два 300-процентных момента! Реализуй их – и все. Боссели и Ленини не воспользовались своими шансами. В обоих случаях бело-голубых выручил Лунев.

Уругваец вообще убегал один на один с голкипером... Невезение ли это? Не знаю... Просто я так и не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Это не игрок уровня чемпионской команды. На мой взгляд, особой пользы «быкам» он не принес.

Видите, как в футболе бывает. «Динамо», уже не имея турнирных задач, взяло и вырвало в концовке победу, – сказал Андрей Кобелев .

