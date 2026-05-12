  • «Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил победу команды в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (2:1).

– Некоторые считают результат матча в Москве несправедливым.

– Ну что значит «несправедливым»?

– «Краснодар» заслужил поражение?

– Хороший вопрос... Но кто мешал гостям забивать?

У них было два 300-процентных момента! Реализуй их – и все. Боссели и Ленини не воспользовались своими шансами. В обоих случаях бело-голубых выручил Лунев.

Уругваец вообще убегал один на один с голкипером... Невезение ли это? Не знаю... Просто я так и не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Это не игрок уровня чемпионской команды. На мой взгляд, особой пользы «быкам» он не принес.

Видите, как в футболе бывает. «Динамо», уже не имея турнирных задач, взяло и вырвало в концовке победу, – сказал Андрей Кобелев.

Не понимаю травлю Боселли. Помимо его момента было ещё куча возможностей у «Краснодара». Давайте будем честны, «Динамо» просто нереально отскочило
С одной стороны да, три сто процентных момента запороть это надо было суметь. Но с другой, явная недоработка Мусаева: косячник Тормена с первых минут (из под которого очередной гол), замена Сперцяна (команда лишилась угроз со стандартов), снова затянул с выходном Боселли, которого никогда нельзя было упрекнуть в равнодушии на поле и который может обострять. Боселли должен был играть сразу после перерыва, а не последние 20 минут. Я честно, очень зол на Мусаева, считаю, он провалил матч.
Боселли и в самом деле не топчик. В Нижнем он был ко двору, заиграл бы в Акроне, Самаре, Махачкале, Ростове, Ахмате. Но не в командах, претендующих на лидирующие позиции.
Мне кажется, что все нормально с Боселли. Даёт объем и качество.
1 раз ошибся - и теперь враг народа?!
А Кобелев будучи тренером Динамо, какую пользу принёс команде??
Бронзовые медали
фнл
Напали на Боселли..
Он не чемпион. Чемпионы вокруг него в команде.
Когда Дембеле с золотым мячом в руках такие моменты не забивает - никто не бухтит.
Любят у нас выбрать кого-то и дружно начать мочить.
Боселли обостряет игру Краснодара в каждом матче. Мог вчера забить. Хорошо сыграл Лунев
А если бы забил, то сказал бы как угадали с игроком, принесшим такую нужную победу.
Мусаев не уровень.
Мусаев один из лучших в лиге. Агкацев, Сперцян и Кордоба — лучшие на своих позициях. Я не про поведение, а именно про футбольные скиллы.
Если что, болельщик «Зенита».
Полностью согласен. На дистанции еще ок, но в важнейших матчах он лажает. Мусаев - тренер не для самых высоких целей.
Взяли чтобы хоть как-то увеличить число игроков в составе. К тому же он адаптирован к РПЛ и стоил небольшую сумму денег.
А вот почему зимой не приобрели нескольких игроков и рискнули провести концовку сезона с ограниченной скамейкой запасных - это вопрос... А риск не оправдался...
Боссели выходил один на один, находясь в борьбе- сначала ушел от Касераса, пробежал в высоком темпе с мячом пол поля, а потом надо ещё было обыграть Лунева- не смог, ну так и у более мастера витых не всегда получается, это игра и бывает всякое.
Краснодар с короткой скамейкой подошел к весне. На рынке зимой не просто найти усиление. Боселли - неплохое усиление для любой команды. Это, конечно, не Кордоба, но проблемы не в Боселли.
