Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»

Рио Фердинанд: занятия балетом помогли стать футболистом.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед » Рио Фердинанд рассказал, как занятия балетом помогли ему в футбольной карьере.

«Благодарен, что у меня хватило смелости заняться балетом. Это помогло мне стать футболистом.

Это сложный навык. Нужно быть ловким, гибким, проворным, сильным.

Я готов поспорить с любым мужчиной, что если бы я взял его на занятие по балету, то он бы проснулся на следующее утро и ему пришлось бы держаться за стены, чтобы добраться до туалета – ему было бы больно», – сказал Рио Фердинанд.