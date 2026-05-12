  Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»

Рио Фердинанд: занятия балетом помогли стать футболистом.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, как занятия балетом помогли ему в футбольной карьере.

«Благодарен, что у меня хватило смелости заняться балетом. Это помогло мне стать футболистом.

Это сложный навык. Нужно быть ловким, гибким, проворным, сильным.

Я готов поспорить с любым мужчиной, что если бы я взял его на занятие по балету, то он бы проснулся на следующее утро и ему пришлось бы держаться за стены, чтобы добраться до туалета – ему было бы больно», – сказал Рио Фердинанд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
Александр Соболев: Прыжки в воду помогли стать футболистом
Ответ Aleksey Yashin
Скорее так: благодаря футболу я научился нырять!
Поэтому и великим игроком стал. Навыки пригодились. Чувство баланса. Особенно с быстрыми и резкими атакующими игроками успешно боролся. Только с Кака не вышло.
Ответ Dexter Morgan
Рудольф Нуриев и Цискаридзе тоже не стали великими игроками. А ведь судя по Вашему мнению.все шансы у них были. Правда они прославились в других местах
Ответ Павел_1116679604
Они не стали. Но они и не занимались. Очень полезно заниматься разными видами спорта просто. Какие-то навыки потом могут пригодиться на основном поприще. Это не значит, что Цискаридзе стал бы футболистом. Я же про другое.
Рио, чё за балет, играй жёстче!
Ответ Dmitry_Scaletta
Он и играл, ведь костоломный был
Танцевальная подготовка непростая и даёт плюсы здоровью и общему развитию...
Лучше какие-то более однозначные эпитеты подбирать, когда речь идет о мужском балете.
Многие россияне хотели бы посмотреть балет
Мой тренер в ДЮСШа. Любил говорить. Футбол это не балет навкрно он что то скрывал😁
не сомневаюсь, там растяжка такая нужна, что шиш сделаешь
Ответ SopTecret
Балет гимнастика только для баб и гениев Аристов балета, остальные клоуны.
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом

Звучит очень комично, учитывая его костоломность и отсутствие гибкости на протяжении карьеры.

То что балет, я скажу гимнастика сложный спорт, да, и не каждый мужик гей и не каждый мужик балерина, а Фердинанд по ходу то и то или одно))
