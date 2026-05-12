Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
Рио Фердинанд: занятия балетом помогли стать футболистом.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, как занятия балетом помогли ему в футбольной карьере.
«Благодарен, что у меня хватило смелости заняться балетом. Это помогло мне стать футболистом.
Это сложный навык. Нужно быть ловким, гибким, проворным, сильным.
Я готов поспорить с любым мужчиной, что если бы я взял его на занятие по балету, то он бы проснулся на следующее утро и ему пришлось бы держаться за стены, чтобы добраться до туалета – ему было бы больно», – сказал Рио Фердинанд.
«Зенит» уже точно чемпион?26953 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Звучит очень комично, учитывая его костоломность и отсутствие гибкости на протяжении карьеры.
То что балет, я скажу гимнастика сложный спорт, да, и не каждый мужик гей и не каждый мужик балерина, а Фердинанд по ходу то и то или одно))