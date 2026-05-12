Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)

Хаби Алонсо не возглавит «Ливерпуль».

Журналист Дэвид Орнстейн в эфире NBC Sports сообщил, что мерсисайдцы не рассматривают назначение Алонсо на пост главного тренера в ближайшее время. «Ливерпуль» намерен начать следующий сезон под руководством Арне Слота, усилив состав несколькими игроками.

Ранее сообщалось , что в назначении Алонсо заинтересован «Челси».