  Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)

Журналист Дэвид Орнстейн в эфире NBC Sports сообщил, что мерсисайдцы не рассматривают назначение Алонсо на пост главного тренера в ближайшее время. «Ливерпуль» намерен начать следующий сезон под руководством Арне Слота, усилив состав несколькими игроками.

Ранее сообщалось, что в назначении Алонсо заинтересован «Челси». 

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Давида Орнстейна
Все остальные 19 клубов АПЛ счастливы
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Тем 16 что ниже Ливерпуля ну как бы ни холодно не жарко (ну ладно, 15, Астон Вилла ноздря в ноздрю идёт на финишной прямой). Они то что-то к 37 туру так обогнать и не смогли этот "кризисный" Ливерпуль идущим, какой ужас, на 4 месте.
После чемпионского сезона и потраченных 500 млн топ-4 это кал
У руководства Ливерпуля не все дома. Оставлять Слота осенью уже было решением 30 на 70, но когда он ничего не исправил ни по результатам, ни по игре и входит в пятерку, даже не в тройку при жутких кризисах у всех потенциальных соперниках и полной деградации амбиций... Нет слов, тотальная профнепригодность.
Да, да, глупое профнепригодное руководство, построившее топ-клуб и добившееся двух АПЛ в эпоху Пепа, трёх финалов ЛЧ и прочего, разбирается в руководстве клубом хуже чем Carvm.
Арне Слот стал чемпионом Эредевизи с Феенордом и вышел в финал ЛК
Стал чемпионом АПЛ и вышел в финал КАЛ
Лучший тренер года в Англии
Клопп тоже проваливал сезон и пролетал мимо ЛЧ и тогда тоже были вот такие как ты, которые кричали про "седьмой сезон Клоппа" и требовали гнать его в тряпки, но руководство доверилось и Клопп снова вернул команду на рельсы и тоже самое с Пепом в Ман Сити в прошлом году.

Слот столкнулся с кучей проблем в этом сезоне, а именно:
• Трагедия с Жотой, которая безусловно сказалась;
• Травмы Беккера;
• Уход Трента, который очень много создавал, а сменщики просто начали ломаться и весь сезон приходится играть без профильного ПЗ
• Конате, который после смерти отца вспомнил, что он футболист и который как минимум 15 очков подарил соперникам;
• Разучившийся играть Макалистер;
• Очень долго адаптирующийся Вирц (вспомни, Клопп не подпкскал к основе Фаба и Шакири по 3-4 месяца пока они полностью не адаптируются, а Слот вынужден всех бросать в бой сразу);
• Постаревшая легенда;
• Гакпо, который в виду отсутствия конкуренции забил на футбол;
• Исак, которого брали, чтобы он забивал по 25+ голов за сезон и который лечится весь сезон (его должны были купить в начале лета и на сборах интегрировать в состав, а в итоге подписали полностью демотивированного и растерявщего кондиции);
• Продажа Диаса (хотя хотели Гакпо)

Ну и регулярные травмы - не может это все не сказаться на игре.

Слоту нужен опорник и два вингера и он сможет наладить ситуацию, а если нет, то можно убрать в начале октября и пригласить кого то, мы это уже проходили. Может и Клопп захочет помочь своей любимой команде ))
Хорошие новости для Челси. Надеюсь возглавит синих.
Хз, по мне так ожидаемо. Руководство Ливера вроде не привыкло горячку пороть с тренерами. Слот конечно тоже виноват в провале сезона, но объективно были проблемы и с закупкой, которую он вероятно и не требовал и травмы пошли и Салах чутка с ума сошёл и смерть Жоты наверняка сказалась на настроении в клубе.
И если реально останется, то уверен, что выправит ситуацию лысый голландский шарлатан. Запомните этот твит.
горячкой это было бы в прошлом марте, в октябре - логичным развитием событий, а оставлять его сейчас - это трагикомедия
как вы надоели с стравмамы
80% состава всегда была на готове
у других команд тоже они были )))
Клоппа пригласят , чтоб команду поднял с колен
Клопп согласится только если Пеп уйдёт из Сити этим летом)
Видимо боссов устраивает текущий уровень игры, ерунду, которую несет Слот на пресс-конференциях. Команда набрала только 59 очков за чемпионат и еле-еле отобралась в ЛЧ на следующий сезон.
Например, Абрамович уже давно бы уволил лысого и назначил Алонсо.
а какую ерунду он несет? что за ерунда-то там? то, что игроки начали мало бегать? или то, что игроки проигрывают в единоборствах? или ерунда — это признание своих же тренерских ошибок? все ноют по поводу его пресс-конференций больше, чем я видел от него нытья за весь тренерский период
Лучше бы Клоппа попросили по Skype команду тренировать, толку бы больше было
Капец идиотия. Ну глаза же у них есть, нет? Игры то не было у Ливерпуля в этом сезоне. Травмы не травмы, но должно же было быть понятно во что пытается играть Слот, но этого не было. С чего бы думать что в следующем сезоне будет лучше?!
Поздравляю с этой великолепной новостью фанатов остальных 19 команд АПЛ.
«Челси» и Алонсо провели переговоры. Хаби подтвердил готовность к долгосрочному проекту (Николо Скира)
«Челси» и Алонсо провели переговоры. Хаби подтвердил готовность к долгосрочному проекту (Николо Скира)
