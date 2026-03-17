  • Посол Ирана в Мексике: «Были случаи, когда страны, нападавшие на другие государства, не допускались к ЧМ. Но ФИФА боится США, поэтому даже не осудила акт агрессии»
74

Посол Ирана в Мексике: «Были случаи, когда страны, нападавшие на другие государства, не допускались к ЧМ. Но ФИФА боится США, поэтому даже не осудила акт агрессии»

Иранский посол: ФИФА боится США, поэтому не осудила нападение.

Посол Ирана в Мексике Абольфазл Пасандиде высказался о ситуации с проведением матчей чемпионата мира в США на фоне конфликта на Ближнем Востоке. 

Ранее стало известно, что Федерация футбола Ирана ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на ЧМ-2026 из США в Мексику. 

«Футбол использовался для достижения мира во время многих конфликтов, которые происходили в мире. И есть также прецеденты, когда страны, которые напали на другую страну, были осуждены ФИФА, и им не разрешили участвовать в чемпионате мира. Но, к сожалению, из-за того, что они [ФИФА] боятся Соединенных Штатов, они даже не осудили этот акт [агрессии]. 

Мы заявили, что в первую очередь футбол служит миру и дружбе. С нашей точки зрения, футбол – это законное право нашей нации», – сказал Пасандиде в эфире передачи Los Periodistas на Canal Once.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sin Embargo
Поражает количество промытых золотым дождём, считающих, что Трамп борется за демократический Иран, а не подконтрольный
Ответ Rio de Janeiro
Поражает количество промытых золотым дождём, считающих, что Трамп борется за демократический Иран, а не подконтрольный
За бабки свои он борется. Плевать ему и на иран и на ирак.
Ответ Rio de Janeiro
Поражает количество промытых золотым дождём, считающих, что Трамп борется за демократический Иран, а не подконтрольный
Комментарий скрыт
На дожде какой то эксперт сказал что времена изменились, не стоит эту ситуацию сравнивать с Россией, как всегда это другое
Ответ Diyas
На дожде какой то эксперт сказал что времена изменились, не стоит эту ситуацию сравнивать с Россией, как всегда это другое
Ахаха. Серьёзно, так сказал?
Ответ Diyas
На дожде какой то эксперт сказал что времена изменились, не стоит эту ситуацию сравнивать с Россией, как всегда это другое
Чего ещё ожидать от канала золотой дождь
фифа убогая организация!!!
Ответ Иван1984
фифа убогая организация!!!
Коррумпированная.
Слушайте, с Ираном уже понятно. Кто из экспертов местных уже разобрался кубинцев то за что пытаются уничтожить? 🤷🏻
Ответ Красная стрела
Слушайте, с Ираном уже понятно. Кто из экспертов местных уже разобрался кубинцев то за что пытаются уничтожить? 🤷🏻
Комментарий удален модератором
Ответ Красная стрела
Слушайте, с Ираном уже понятно. Кто из экспертов местных уже разобрался кубинцев то за что пытаются уничтожить? 🤷🏻
пока непонятно. Фидели явно обос рались, что они следующие, и срочно вступили в переговоры, будем посмотреть.
Олимпиада 1936 и ЧМ 2026 побратимы. И там, и там, страны всё понимают, но принимают участие 🤷🏻Тогда это привело к катастрофе, что будет сейчас...
Ответ Красная стрела
Олимпиада 1936 и ЧМ 2026 побратимы. И там, и там, страны всё понимают, но принимают участие 🤷🏻Тогда это привело к катастрофе, что будет сейчас...
Комментарий скрыт
Ответ Красная стрела
Олимпиада 1936 и ЧМ 2026 побратимы. И там, и там, страны всё понимают, но принимают участие 🤷🏻Тогда это привело к катастрофе, что будет сейчас...
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не в бровь, а в глаз.
И в глаз Трампу 👋👋👋
ФИФА сейчас ещё и бонусную «премию мира» придумает для полоумного пиндосного деда. Что-что, а лизать они умеют. Всё для отмывания денег своих покровителей.
Сказал то, что и так все знают, но боятся сказать.
Всё так. Кого боятся - того прославляют как образец морали и не смеют осуждать ни за что. В наше время это США.
Ну, а Россию не боятся, поэтому она плохая и ей нельзя.
США, Иран, Израиль, Куба - классная была бы группа на ЧМ
Ответ Amsterdam86
США, Иран, Израиль, Куба - классная была бы группа на ЧМ
Для этого надо расширить состав участников до 96. Или до 128.
Рекомендуем
Главные новости
«Краснодар» – ЦСКА. 1:0 – Аугусто забил на 20-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Гринвуд – главная цель «Ювентуса». «Марсель» может продать вингера за 50+ млн евро, если не попадет в ЛЧ
12 минут назад
Ватерполист Мирзиев о зарплатах легионеров в «Зените»: «Дайте нам 10% - мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить»
23 минуты назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
27 минут назадLive
Большая премьера фильма «Зенит Навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
27 минут назадРеклама
«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро
39 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
47 минут назад
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа
сегодня, 15:57
Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
сегодня, 15:48
Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»
сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? КДК поступит верно, если дисквалифицирует его до конца сезона»
12 минут назад
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
30 минут назад
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
41 минуту назад
Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»
сегодня, 15:28
Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»
сегодня, 15:14
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
сегодня, 14:35
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
