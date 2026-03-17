Посол Ирана в Мексике: «Были случаи, когда страны, нападавшие на другие государства, не допускались к ЧМ. Но ФИФА боится США, поэтому даже не осудила акт агрессии»

Иранский посол: ФИФА боится США, поэтому не осудила нападение.

Посол Ирана в Мексике Абольфазл Пасандиде высказался о ситуации с проведением матчей чемпионата мира в США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Федерация футбола Ирана ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на ЧМ-2026 из США в Мексику.

«Футбол использовался для достижения мира во время многих конфликтов, которые происходили в мире. И есть также прецеденты, когда страны, которые напали на другую страну, были осуждены ФИФА, и им не разрешили участвовать в чемпионате мира. Но, к сожалению, из-за того, что они [ФИФА] боятся Соединенных Штатов, они даже не осудили этот акт [агрессии].

Мы заявили, что в первую очередь футбол служит миру и дружбе. С нашей точки зрения, футбол – это законное право нашей нации», – сказал Пасандиде в эфире передачи Los Periodistas на Canal Once.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.