Воспитанник «Локо» Пахомов о США: «Минусы – невозможно без автомобиля, в центре Нью-Йорка бездомные. Плюсы – возможности, большой средний класс, нет ощутимой разницы в финансах»

Воспитанник «Локомотива » Кирилл Пахомов, выступающий за «Чарлстон Бэттери», рассказал о жизни в США.

– Ты в Америке уже третий год – нашел минусы жизни в этой стране?

– Естественно. Самый главный, который ощущается каждый день, – это невозможность существовать без автомобиля. Ты не можешь просто пойти и погулять. В Америке ты обязан иметь автомобиль. Первый семестр в Оклахоме я пользовался электронным самокатом. Для нас оплачивались апартаменты вне кампуса. На машине добираться до него – пять минут, на электронном самокате – 15 минут, пешком – 55 минут вдоль трассы.

– Принято говорить про толпы бомжей.

– В центре Нью-Йорка правда есть бездомные, грязно. Минусы есть везде.

– Давай три плюса Америки.

– Первый – возможности. Если ты чего-то стоишь, ты можешь добиться чего хочешь. Если ты реально усердно работаешь, тебе будут открываться возможности в любой сфере – футбол, бизнес, учеба.

Второй плюс – очень большой средний класс. Нет ощутимой разницы между людьми в финансовом плане. Никто не смотрит с завистью. Мне неважно, какая у соседа машина или во что он одет, потому что я смогу обеспечить себя тем же самым, выполняя любую работу. Чем бы я ни занимался, я смогу обеспечить свою семью. Наверное, это одно из самых главных преимуществ – большой средний класс.

– Так, а третье преимущество?

– Наверное, образ жизни: вообще не стрессовый. Люди на дорогах, например, не сигналят – это не принято. У меня в целом нет стресса – здесь размеренный образ жизни. Но я не жил в больших городах – может, там иначе, – сказал Пахомов.