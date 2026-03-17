Воспитанник «Локо» Пахомов о США: «Минусы – невозможно без автомобиля, в центре Нью-Йорка бездомные. Плюсы – возможности, большой средний класс, нет ощутимой разницы в финансах»
Воспитанник «Локомотива» Кирилл Пахомов, выступающий за «Чарлстон Бэттери», рассказал о жизни в США.
– Ты в Америке уже третий год – нашел минусы жизни в этой стране?
– Естественно. Самый главный, который ощущается каждый день, – это невозможность существовать без автомобиля. Ты не можешь просто пойти и погулять. В Америке ты обязан иметь автомобиль. Первый семестр в Оклахоме я пользовался электронным самокатом. Для нас оплачивались апартаменты вне кампуса. На машине добираться до него – пять минут, на электронном самокате – 15 минут, пешком – 55 минут вдоль трассы.
– Принято говорить про толпы бомжей.
– В центре Нью-Йорка правда есть бездомные, грязно. Минусы есть везде.
– Давай три плюса Америки.
– Первый – возможности. Если ты чего-то стоишь, ты можешь добиться чего хочешь. Если ты реально усердно работаешь, тебе будут открываться возможности в любой сфере – футбол, бизнес, учеба.
Второй плюс – очень большой средний класс. Нет ощутимой разницы между людьми в финансовом плане. Никто не смотрит с завистью. Мне неважно, какая у соседа машина или во что он одет, потому что я смогу обеспечить себя тем же самым, выполняя любую работу. Чем бы я ни занимался, я смогу обеспечить свою семью. Наверное, это одно из самых главных преимуществ – большой средний класс.
– Так, а третье преимущество?
– Наверное, образ жизни: вообще не стрессовый. Люди на дорогах, например, не сигналят – это не принято. У меня в целом нет стресса – здесь размеренный образ жизни. Но я не жил в больших городах – может, там иначе, – сказал Пахомов.
Давно не видел у себя в городе, чтоб кто-то завидовал машине. На работу могу ездить на старой Ниве и все понимающе посмотрят, по городу - на среднем седане корейском, и всем глубоко похрен, могу вообще на Матизе кататься и никто не посмотрит в мою сторону, как и в сторону условного мерса.
Ну а про размеренную жизнь - так все небольшие города живут, чего лететь, если до работы ехать 10-15 минут
Был там не очень долго, но опровергаю. Стоило мне встать то ли на левый поворот, то ли на разворот так, что товарищ из левой полосы не мог меня объехать, раздалось продолжительное "бииип!" сзади. В Калифорнии.
Стоимость нового Volvo XC60 в США 6,5 млн. рублей, в России 11 млн.
Почему так, знаток? И где проще?
И эти "классы" живут в параллельных мирах, хотя и пересекаются на улицах временами. Перейти из одного в другой регулярно можно только по вектору "вниз". Вектор "вверх" доступен единицам из миллионов.
Как и в любой устоявшейся кап.стране с большой численностью населения.
По активам (богатству) США в десятке, но показатель уже близок к "комуннистическому Китаю", но в тройке лидеров давно и уверено находится Россия. По оценкам многие страны с диктатурой (Венесуэла, например), могут занимать место в первой пятёрке, но данные по ним учитываются по косвенным признакам, потому точно их расположить не получится. Но в любом случае в США не самая плохая ситуация даже среди развитых стран, Россия в этом их обогнала. Но по обоим показателям мы и США в районе африканских стран находимся.
Так что да, в США всё плохо. Но не хуже, чем в России. А ведь в США есть ещё такой момент, что часть "дохода" находится только на бумаге и только для уклонения от налогов. Я не думаю, что там такой объём, что бы они встали в один ряд с Германией после корректировки, но всё же лучше иметь ввиду, что реальное расслоение немного ниже, чем принято считать.