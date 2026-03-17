  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Воспитанник «Локо» Пахомов о США: «Минусы – невозможно без автомобиля, в центре Нью-Йорка бездомные. Плюсы – возможности, большой средний класс, нет ощутимой разницы в финансах»
48

Воспитанник «Локомотива» Кирилл Пахомов, выступающий за «Чарлстон Бэттери», рассказал о жизни в США.

– Ты в Америке уже третий год – нашел минусы жизни в этой стране?

– Естественно. Самый главный, который ощущается каждый день, – это невозможность существовать без автомобиля. Ты не можешь просто пойти и погулять. В Америке ты обязан иметь автомобиль. Первый семестр в Оклахоме я пользовался электронным самокатом. Для нас оплачивались апартаменты вне кампуса. На машине добираться до него – пять минут, на электронном самокате – 15 минут, пешком – 55 минут вдоль трассы.

– Принято говорить про толпы бомжей.

– В центре Нью-Йорка правда есть бездомные, грязно. Минусы есть везде.

– Давай три плюса Америки.

– Первый – возможности. Если ты чего-то стоишь, ты можешь добиться чего хочешь. Если ты реально усердно работаешь, тебе будут открываться возможности в любой сфере – футбол, бизнес, учеба.

Второй плюс – очень большой средний класс. Нет ощутимой разницы между людьми в финансовом плане. Никто не смотрит с завистью. Мне неважно, какая у соседа машина или во что он одет, потому что я смогу обеспечить себя тем же самым, выполняя любую работу. Чем бы я ни занимался, я смогу обеспечить свою семью. Наверное, это одно из самых главных преимуществ – большой средний класс.

– Так, а третье преимущество?

– Наверное, образ жизни: вообще не стрессовый. Люди на дорогах, например, не сигналят – это не принято. У меня в целом нет стресса – здесь размеренный образ жизни. Но я не жил в больших городах – может, там иначе, – сказал Пахомов. 

Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?1369 голосов
ДаМанчестер Сити
НетРеал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЧарлстон Бэттери
logoКирилл Пахомов
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, то что в пробке нужно обязательно сигналить, пришло из американских фильмов
Ответ Борис Моисеев
И действие обязательно происходит в Нью-Йорке) Ну и про авто он тоже верно сказал - у американцев это просто необходимость, даже больше воды из под крана, наверное. Куда бы тебе ни было нужно, расстояния немалые, на такси не наездишься. Тем более, если нужно за закупками на неделю ехать в воллмарт :)
Адекватный чел
Последнее предложение надо сразу читать, а потом уже все остальное
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий удален пользователем
Ответ T622222
Да и вообще они там все загнивают и скоро им кирдык.
А вот мы развиваемся.
Санкции идут на пользу.
Скоро будет прорыв.
Но главное чуть-чуть потерпеть и не бухтеть.
Ну, если ты работать хочешь и будешь, то возможности есть везде
Давно не видел у себя в городе, чтоб кто-то завидовал машине. На работу могу ездить на старой Ниве и все понимающе посмотрят, по городу - на среднем седане корейском, и всем глубоко похрен, могу вообще на Матизе кататься и никто не посмотрит в мою сторону, как и в сторону условного мерса.
Ну а про размеренную жизнь - так все небольшие города живут, чего лететь, если до работы ехать 10-15 минут
Первый плюс можно отнести почти к любой стране, второй плюс бред полный, как раз в США сильно виден разрыв между заработком людей, третий плюс, ну камон, прямо сейчас можно подключиться к онлайн камерам в ЛА или Нью-Йорке и послушать эту красоту пробок и звука
Ответ imperzo
Ог говорит в разрезе среднего класса, а не всего населения. Внутри среднего класса разницы нет между достатком, он достаточен для комфортной жизни. Опять же сравнивая с рф, где среднего класса почти нет
Ответ imperzo
в США человек на любой работе(реально на любой) сможет себе купить любые гаджеты, тачку и отдых на условных Гаваях, если он работает. расскажи это работягам из рф. Плюс социалка(удивительно, но факт) - норм пособие по безработице(причина почему бездомные не работают), сейчас нормальное страховка для малоимущих спасибо Обаме)+ соц магазины с БЕСПЛАТНЫМИ продуктами(во многих демократических штатах - а в РФ помойки закрывают на замок, чтобы пенсионеры не смогли просрочку забирать, вот и думай где лучше
в центре Нью-Йорка бездомные. Плюсы – возможности,нет ощутимой разницы в финансах,в небоскребах миллиардеры,низу бомжи,но разницы нет
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Комментарий скрыт
Ответ Евграф Потапов
какие спившиеся?есть же много интервью,из палаточных городков,которых тысячи по всей американии,там все на кредитах,арендах и тд,когда ты работаешь,все норм,но потеряй ты работу,по любой причине,от здоровья,до банкротства предприятия,тебе звездец,это не в россии,накопил миллион долгов по комуналке,всем пофиг или наделал детей,а денег не даешь на них,там такое не прокатит,мнгновенно достанут и везде
Возможности,все равны. И бизнесмены в центре и бомжи.
"Люди на дорогах, например, не сигналят – это не принято."

Был там не очень долго, но опровергаю. Стоило мне встать то ли на левый поворот, то ли на разворот так, что товарищ из левой полосы не мог меня объехать, раздалось продолжительное "бииип!" сзади. В Калифорнии.
Ответ Dmitry Orlov
Ну так Калифорния, Техас и Манхеттен - места сосредоточия самых тупых.
Комментарий удален пользователем
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Логично

Девушки вообще-то не хотят знакомиться с анонимами с ником 1234

Во тупые
Ответ T622222
Ты врешь.
Стоимость нового Volvo XC60 в США 6,5 млн. рублей, в России 11 млн.
Почему так, знаток? И где проще?
Там огромная разница в финансах. Просто пропасть между 1% самых богатых и следующими 5%. Потом ещё одна пропасть между этими 5% и следующими 20%. Затем ещё одна пропасть между этими 20% и 30%, называемыми "средним классом". И наконец оставшиеся 40 с небольшим процентов - это нищета, которую от среднего класса отделяет такая же пропасть.
И эти "классы" живут в параллельных мирах, хотя и пересекаются на улицах временами. Перейти из одного в другой регулярно можно только по вектору "вниз". Вектор "вверх" доступен единицам из миллионов.
Как и в любой устоявшейся кап.стране с большой численностью населения.
Ответ Мельников Михаил
Вон оно как. "И наконец оставшиеся 40 с небольшим процентов - это нищета, которую от среднего класса отделяет такая же пропасть." И шо не получается там революцию замутить? Количество же необходимого элементу выше крыши. Или тамошняя "нищета" местному среднему классу деньги в кредит может давать? Или таки считаете, что если кто там не могут позволить себе личный самолёт, то тогда "нищий"? Ну тогда подобное разделение будет всегда, ибо убери его и тогда не к чему будет стремиться, общество превратится в болото и начнёт стагнировать да деградировать во всех планах. Вроде так?
Ответ Мельников Михаил
Вообще-то США по этой пропасти даже не в пятёрке стран. Есть такой показатель, как "экономическое неравенство", которое, обычно, оценивается по "10% самых богатых и 10% самых бедных". По доходам США нет даже в десятке. России тоже, кстати. Хотя некоторые специалисты включают Китай в 20-ку по неравенству дохода (в основном учитывая косвенные доходы и пособия, ведь в Китае много "безработных", которые получают пособия и не считаются безработными и их сложно учесть).
По активам (богатству) США в десятке, но показатель уже близок к "комуннистическому Китаю", но в тройке лидеров давно и уверено находится Россия. По оценкам многие страны с диктатурой (Венесуэла, например), могут занимать место в первой пятёрке, но данные по ним учитываются по косвенным признакам, потому точно их расположить не получится. Но в любом случае в США не самая плохая ситуация даже среди развитых стран, Россия в этом их обогнала. Но по обоим показателям мы и США в районе африканских стран находимся.

Так что да, в США всё плохо. Но не хуже, чем в России. А ведь в США есть ещё такой момент, что часть "дохода" находится только на бумаге и только для уклонения от налогов. Я не думаю, что там такой объём, что бы они встали в один ряд с Германией после корректировки, но всё же лучше иметь ввиду, что реальное расслоение немного ниже, чем принято считать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Кто пройдет в 1/4 финала ЛЧ? Следим за ответными матчами с бездепозитным бонусом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 15:00Промо
