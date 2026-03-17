Дом Эль-Энауи в Риме ограбили. Шестеро злоумышленников с пистолетами заперли хавбека «Ромы», его мать, девушку и брата в одной из комнат и украли драгоценности, часы и сумки
Инцидент произошел в районе Кастель Фусано примерно в три часа ночи. Группа из шести мужчин в масках, вооруженных пистолетами и одетых в черное, проникла в дом, сняв решетку с окна гостиной.
Злоумышленники заперли футболиста, его мать, девушку, а также брата Эль-Энауи и его девушку в одной из комнат, а затем украли ювелирные изделия на сумму около 10 000 евро, часы Rolex и дизайнерские сумки.
Полиция проводит расследование.
Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?1931 голос
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это пример, а вижу что в Риме
в том плане что грабители тоже с похожими фамилиями