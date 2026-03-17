  Дом Эль-Энауи в Риме ограбили. Шестеро злоумышленников с пистолетами заперли хавбека «Ромы», его мать, девушку и брата в одной из комнат и украли драгоценности, часы и сумки
Дом Эль-Энауи в Риме ограбили. Шестеро злоумышленников с пистолетами заперли хавбека «Ромы», его мать, девушку и брата в одной из комнат и украли драгоценности, часы и сумки

Футболиста «Ромы» ограбили в Италии.

Полузащитника «Ромы» Неля Эль-Энауи и его семью ограбили в Риме. 

Инцидент произошел в районе Кастель Фусано примерно в три часа ночи. Группа из шести мужчин в масках, вооруженных пистолетами и одетых в черное, проникла в дом, сняв решетку с окна гостиной. 

Злоумышленники заперли футболиста, его мать, девушку, а также брата Эль-Энауи и его девушку в одной из комнат, а затем украли ювелирные изделия на сумму около 10 000 евро, часы Rolex и дизайнерские сумки.

Полиция проводит расследование. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Нель Эль-Энауи
Рома
«Одетых в чёрное»? Может, они голые были? Тогда это не пистолеты вовсе👴🏻
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Плётки ?
Ответ Дмитрий Рабко
Смотря в каком состоянии🎅🏿
Ох уж эти Джузеппе, Лоренцо, Симьоне, Диего, Валентино и Паоло.
Ответ Marcus-light
И Марио. Как Балотелли🤓
Ответ Marcus-light
Наполи и Сицилия самые мирные города мира, только африканцы плохие да?
Это пример, а вижу что в Риме
Незаменимые инженеры и врачи?
Ответ Filimon4ik
иностранные специалисты
Лотито деньги на трансферы собирает
Часы ролекс и дизайнерские сумки в Риме по 10 евро на каждом углу))
Ответ Клирик
Подтверждаю.
Ответ Клирик
На каждом тротуаре.
Никогда такого не было и вот опять
Секач: Пффф, подержите мою болгарку...
Ну на самом деле звучит страшно и это в столице Италии
Ответ Hammernv
Да у них там карманников ещё куча по метро шароë
Родственники из Марокко заезжали в гости.
рискну предположить, что это был френдлифаер
в том плане что грабители тоже с похожими фамилиями
