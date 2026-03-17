Юрий Жирков: «Мостовой хорошо разбирается во всем, в том числе и в тренерстве. Это все вырывают заголовки из контекста и смеются. А так он многое понимает в учебе, в футболе. Профи!»
Тренер «Динамо» Юрий Жирков ответил на вопрос о возможности прохождения Александром Мостовым стажировки в московском клубе.
– Мостовой хочет на стажировку в «Динамо». Это возможно?
– Если Ролан Александрович [Гусев] разрешит, без проблем! Мостовой, кстати, стажировался у Марцела Лички, когда мы еще с ним вместе учились.
Александр хорошо разбирается во всем, в том числе и в тренерстве. Это все вырывают заголовки из контекста и смеются. А так он многое понимает в учебе, в футболе, везде. Профи! – сказал Жирков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
27 комментариев
не обращайте внимания на Юру, просто табак для кальянов подорожал, видимо на дешёвый перешёл - с примесями
И в Лондон неудобно добираться.
Там есть очень крепкий на сигарном листе может он этот дует
Ну и пусть Гусев возьмет его в Динамо,помощником помощника Жиркова.
Не царское это дело, в помощниках помощника ходить....
Че это получается ,Мостовой красавчик )
О тож
Юрий Валентиныч... играй в футбол.
так пусть тренирует в фнл, если хорошо разбирается
Если Мостовой такой многопонимающий, почему тогда не тренер? Ах, да, забыл: у него же нет связей, а человеку без связей ни туды и ни сюды.
Он одного не может понять, что прийти в Спартак для примера и сказать все здесь плохие - купите новых, так это никто в моменте не даст слетать там контракты и пока ты будешь все перестраивать году пройдут, а никто тебе столько времени и ресурсов не даст. Да и рынок есть на котором 200-300 клубов.
Ну и кто из них Петух, а кто Кукушка ?
Кукух и петрушка
Юра не просто футбольный человек - это какой-то футбольный бог!
Удивительно кстати, что Гусев его в тренерский штаб не позвал. Они ведь друзья.
