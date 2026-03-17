Кононов о работе в «Спартаке»: «Чувство недосказанности осталось. Мы только начинали строить команду – но там всегда требуют результата. А мне не удавалось его дать»

Олег Кононов: чувство недосказанности от работы в «Спартаке» осталось.

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке».

– Федор Смолов на своем подкасте недавно назвал вас тем человеком, который мог бы возглавить «Спартак». Сказал, что осталось чувство недосказанности от вашей работы в «Спартаке».

– Большое спасибо Федору, что верит в меня. У нас с ним взаимное уважение друг к другу. Мы с ним вместе хорошо поработали в «Краснодаре». Но на данный момент я в «Торпедо », и очень хочу выполнить цели и задачи, которые передо мной здесь поставлены. Хотя чувство недосказанности от работы в «Спартаке» действительно осталось. Безусловно.

Мы по сути только начинали строить команду. Тогда пришло много новых футболистов, которым нужно было время на адаптацию. Но я понимаю, что адаптация адаптацией, это все, конечно, хорошо, но «Спартак» – это та команда, в которой всегда требуют результата. А мне на тот момент не удавалось дать этот результат.

Но потом те ребята, которых мы брали, со временем начали проявлять себя. Можно вспомнить Ларссона. Из молодежи тоже были ребята. Тот же Умяров , который начал расти и вот вырос в очень сильного футболиста, – сказал Кононов.