  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
18

Кононов о работе в «Спартаке»: «Чувство недосказанности осталось. Мы только начинали строить команду – но там всегда требуют результата. А мне не удавалось его дать»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов поделился воспоминаниями о работе в «Спартаке». 

Федор Смолов на своем подкасте недавно назвал вас тем человеком, который мог бы возглавить «Спартак». Сказал, что осталось чувство недосказанности от вашей работы в «Спартаке».

– Большое спасибо Федору, что верит в меня. У нас с ним взаимное уважение друг к другу. Мы с ним вместе хорошо поработали в «Краснодаре». Но на данный момент я в «Торпедо», и очень хочу выполнить цели и задачи, которые передо мной здесь поставлены. Хотя чувство недосказанности от работы в «Спартаке» действительно осталось. Безусловно.

Мы по сути только начинали строить команду. Тогда пришло много новых футболистов, которым нужно было время на адаптацию. Но я понимаю, что адаптация адаптацией, это все, конечно, хорошо, но «Спартак» – это та команда, в которой всегда требуют результата. А мне на тот момент не удавалось дать этот результат.

Но потом те ребята, которых мы брали, со временем начали проявлять себя. Можно вспомнить Ларссона. Из молодежи тоже были ребята. Тот же Умяров, который начал расти и вот вырос в очень сильного футболиста, – сказал Кононов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoСпартак
logoТорпедо
logoОлег Кононов
logoЙордан Ларссон
logoФедор Смолов
logoНаиль Умяров
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком интеллигентный и тихий. Для тренеров такие не сильно подходят. Особенно в Спартаке. Где тебя пожирают абсолютно все вокруг и если ты не умеешь в нужной манере дать отпор, так чтобы все поняли, что у тебя есть яйца и с тобой шутить не стоит, то считай что дни твои сочтены.

Без шуток, тренер Спартака одна из самых трудных должностей вообще в мировом футболе. Нигде нет таких истерик и необоснованных требований в медиа даже от бывших футболистов, как здесь, не говоря уже про продажных персонажей на ТВ и в прессе.
Ответ ivannumber1
А Станкович не умел дать отпор? Или дал повод думать, что у него яиц нет? Он полная противоположность описанию Кононова, но ему это не помогло.

>Нигде нет таких истерик и необоснованных требований в медиа даже от бывших футболистов

Манчестер Юнайтед?
Он пришел в Спартак и набрал 30 очков за оставшихся 15 туров сезона. На следующий сезон у него отнимают Попова, ЗеЛуиша, Фернандо и Глушакова, причем перед самым стартом сезона после сборов. Отсюда появляется новая гениальная опорная связка Тимофеев-Зобнин и новые не сыгранные нападающие. Кто там сразу что сможет? Неадекватная глупая секта начала пиджаки на трибуны вешать вместо того чтобы разобраться и критиковать руководство с таким же усилием.
Ответ Невский баклан
А тему про пиджака запустил Вася Уткин (причём, сразу как Кононов пришёл), который ныне ум, честь и совесть российского комменаторского цеха.
Ответ Dmitry Orlov
Пусть и так. Вася был не ангелом, а живым и очень талантливым человеком. А вы здорово подмечаете соринки в чужих глазах, да? Там что-то дальше еще про бревно, погуглите.
"А ещё я не пнул мяч на трибуны во время матча, это самая большая недосказанность" добавил Конов
Ну да ничего, в Торпедо дашь.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
